‘5·18 탱크데이’에… 李 “저질 장사치 행태”

‘5·18 탱크데이’에… 李 “저질 장사치 행태”
스벅 5·18 민주화운동 폄훼 논란
정용진, 비판 여론 일자 대표 경질
신세계그룹이 18일 손정현 SCK컴퍼니(스타벅스코리아) 대표를 전격 경질했다. 5·18 광주민주화운동 기념일에 진행한 ‘탱크데이’ 이벤트에 대한 문책성이다.
신세계그룹은 이날 저녁 발표한 입장문에서 “오늘 발생한 부적절한 마케팅 진행에 대한 책임을 물어 손 대표를 즉시 해임한다”고 밝혔다. 2022년 10월 정기 임원인사에서 취임한 손 대표는 3년 7개월 만에 물러나게 됐다. 신세계그룹은 또 이번 행사를 기획하고 주관한 담당 임원도 함께 해임하고, 관련 임직원 모두 징계 절차에 착수할 계획이다.
앞서 스타벅스는 이날 오전 ‘단테·탱크·나수데이’ 이벤트를 진행했다. 스타벅스가 배포한 홍보물(사진)에는 ‘책상에 탁!’이라는 문구와 ‘탱크데이’라는 문구가 함께 쓰였다. 이를 두고 5·18 광주민주화운동을 폄훼했다는 비판이 일었다. 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다는 비판도 나왔다.
신세계그룹은 특히 정용진 회장이 이번 사고가 5·18 광주민주화운동의 숭고한 정신을 기리는 기념일에 일어난 것에 대해 ‘격노’하고, 그룹이 할 수 있는 가장 강력한 징계를 주문했다고 밝혔다.
신세계그룹 관계자는 “정 회장은 이번 일을 보고받은 즉시 엄정하고 철저한 내부 조사를 지시하는 한편, 이번 사안을 매우 심각하게 생각해 대표이사 해임이라는 초강수를 빼든 것”이라고 말했다.
스타벅스는 이날 총 두 차례의 사과문을 올렸다. 특히 저녁 늦게 공개된 사과문은 손 대표 명의로 발표됐다. 하지만 분노한 여론을 달래기엔 역부족이었다.
이재명 대통령도 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “역사적인 광주 5·18 민주화운동 기념일에 희생자들과 시민들의 피어린 투쟁을 모독하는 ‘5·18 탱크 데이’ 이벤트라니”라며 “대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다”고 비판했다. 이어 “마땅히 그에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것"이라며 "5·18 유가족, 피해자들에게 사과는 했느냐”고 반문했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사