전시 앞둔 수천만원대 미술품 훔친 70대 검거

갤러리 입구서 훔친 뒤 집 가져가

작가 “난치병 아동에 판매금 기부”

사건 현장의 미술품. 피해자 측 제공

개장을 앞둔 갤러리에서 수천만원 상당의 미술품을 훔쳐 달아났던 70대가 경찰에 붙잡혔다.



경기 안산단원경찰서는 18일 절도 및 건조물침입 혐의로 A씨를 긴급체포했다. A씨는 지난 16일 오전 안산시 단원구 반달섬 모델하우스 인근에서 미술작가인 정광채 서울미술협회 부이사장의 최신작 5점, 3000만원 상당의 미술품을 훔친 혐의를 받는다.



A씨는 훔친 미술품을 들고 사건 현장 근처 자신의 집으로 도주한 것으로 파악됐다. 정 부이사장은 미술품을 도난당한 다음 날인 17일 오후 2시쯤 경찰에 신고했다.



경찰은 작품이 갤러리 입구에 놓여있던 사이 도난된 것으로 보고 CCTV 분석 등을 진행했다. 정 부이사장은 개인전을 앞두고 자신의 미술품 20점을 사건 당일 오전 10시40분쯤 갤러리 인근에 탁송받았던 것으로 전해졌다. 오는 30일 문을 여는 모델하우스에서 개인전을 열려고 준비한 작품이었다.



경찰은 A씨 동선을 추적해 검거했으며 그의 집에서 정 부이사장의 미술품 4점을 찾았다. 경찰은 추가 범행 여부를 조사 중이다. 구속영장 신청 여부도 검토하고 있다.







정 부이사장은 절도 피해 작품의 판매금 전액을 난치병 아동에게 기부하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 “절도에 대한 책임을 묻지 않을 테니 전시만 할 수 있도록 작품을 돌려주길 바란다고 기도했는데 검거가 돼 다행”이라고 말했다.



안산=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 개장을 앞둔 갤러리에서 수천만원 상당의 미술품을 훔쳐 달아났던 70대가 경찰에 붙잡혔다.경기 안산단원경찰서는 18일 절도 및 건조물침입 혐의로 A씨를 긴급체포했다. A씨는 지난 16일 오전 안산시 단원구 반달섬 모델하우스 인근에서 미술작가인 정광채 서울미술협회 부이사장의 최신작 5점, 3000만원 상당의 미술품을 훔친 혐의를 받는다.A씨는 훔친 미술품을 들고 사건 현장 근처 자신의 집으로 도주한 것으로 파악됐다. 정 부이사장은 미술품을 도난당한 다음 날인 17일 오후 2시쯤 경찰에 신고했다.경찰은 작품이 갤러리 입구에 놓여있던 사이 도난된 것으로 보고 CCTV 분석 등을 진행했다. 정 부이사장은 개인전을 앞두고 자신의 미술품 20점을 사건 당일 오전 10시40분쯤 갤러리 인근에 탁송받았던 것으로 전해졌다. 오는 30일 문을 여는 모델하우스에서 개인전을 열려고 준비한 작품이었다.경찰은 A씨 동선을 추적해 검거했으며 그의 집에서 정 부이사장의 미술품 4점을 찾았다. 경찰은 추가 범행 여부를 조사 중이다. 구속영장 신청 여부도 검토하고 있다.A씨는 범행을 일부 부인했다. 훔친 미술품이 5점이 아니라 4점이라고 주장한 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 “피의자가 단순히 작품을 소장하려 했는지 등을 조사할 것”이라고 말했다.정 부이사장은 절도 피해 작품의 판매금 전액을 난치병 아동에게 기부하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 “절도에 대한 책임을 묻지 않을 테니 전시만 할 수 있도록 작품을 돌려주길 바란다고 기도했는데 검거가 돼 다행”이라고 말했다.안산=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지