‘성과급 재원·상한’ 놓고 진통… 非반도체는 “차별 말라” 시위

삼성전자 총파업 전 사후조정 1일차 종료

예정 시간보다 40분 일찍 끝나

입장 변화 질문에 노사 모두 함구

모바일·가전 부문 노노갈등 격화

연합뉴스

삼성전자 노사는 18일 총파업 돌입을 사흘 앞두고 진행된 마지막 사후조정 회의에서도 성과급 재원과 상한 폐지 등 쟁점 사안을 두고 힘겨루기를 이어갔다. 정부가 생산라인 중단을 막기 위한 긴급조정권 행사를 시사한 데 대해 노동계가 반발하는 상황에서 법원은 삼성전자의 위법 쟁의행위 금지 가처분신청을 대부분 인용하는 등 최종 협상을 둘러싼 상황은 종일 긴박하게 돌아갔다. 협상장 밖에선 비(非)반도체 분야인 디바이스경험(DX) 부문 소속 조합원들의 ‘차별 반대’ 피켓 시위가 열렸다.



이날 회의는 노사가 각각 안을 제시한 뒤 박수근 중앙노동위원장 조정하에 타협점을 찾아가는 방식으로 진행됐다. 노사는 지난 주말 사전 만남을 갖고 이번 조정회의를 준비했지만 성과급 재원과 상한 폐지, 제도화 등 핵심 쟁점을 둘러싼 이견은 여전히 좁혀지지 않았다.



노사는 오전 10시 회의를 시작해 당초 예정됐던 오후 7시보다 40분 일찍 협상을 종료했다. 최승호 삼성전자 초기업노조 위원장은 “노조는 일단 성실하게 교섭에 임하고 있다”며 “내일 오전 10시 다시 출석하겠다”고 말했다. 최 위원장은 ‘사측의 입장 변화가 없었나’ ‘내일 타결될 것으로 보나’ 등 질문에는 답하지 않았다. 사측 여명규 반도체(DS) 피플팀장은 침묵한 채 청사를 떠났다. 양측은 서로 주고받은 안을 내부적으로 검토한 뒤 19일 다시 담판을 시도한다. 박수근 위원장은 ‘내일 조정안을 내느냐’는 질문에 “그래야 하지 않겠나”라고 답했다. 19일까지 최대한 노사 간의 교집합을 찾아 조정안을 마련하는 게 중노위 목표다.





노사 대치와 함께 노노 갈등도 격화되는 양상이다. 사후조정 회의가 열린 정부세종청사 고용노동부 건물 1층에선 전국삼성전자노조(전삼노)와 삼성전자노조동행(동행노조) 소속 조합원들이 ‘하나의 삼성, DX 차별금지’ 등이 적힌 피켓을 들고 항의 시위를 벌였다. 노사 교섭이 DS 부문 성과급 위주로만 진행되는 데 대한 불만을 직접 전달하려 현장을 찾은 것이다.



이들은 회의장에 들어가는 최 위원장에게 ‘DX 부문 노동자 6대 핵심 요구사항’을 전달했다. 그러면서 “공문을 계속 무시해 여기까지 찾아왔다”며 “삼성전자는 반도체종합회사가 아니라 종합전자회사다. DX 부문 직원 5만명의 목소리를 반영해 달라”고 호소했다. DX 부문 노조는 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 하되 그중 일정 비율을 전사 차원의 이익 배분을 위한 공통재원 및 협력사 성과 보너스 재원으로 배분할 것을 요구하고 있다. 일부 DX 부문 직원은 수원지법에 초기업노조를 상대로 한 ‘2026년 임금·단체교섭 중지’ 가처분신청서도 접수했다. 신청서에는 초기업노조가 총회 의결 없이 지난해 11월 진행한 ‘네이버 폼 설문조사’ 결과로 교섭요구안을 갈음해 노조 규약을 정면으로 위반했다는 주장이 담겼다. 그러나 최 위원장은 “협상이 진행되고 있는 상황에서 이미 확정한 안건을 변경할 수 없다”는 입장을 보였다.







GoodNews paper ⓒ 삼성전자 노사는 18일 총파업 돌입을 사흘 앞두고 진행된 마지막 사후조정 회의에서도 성과급 재원과 상한 폐지 등 쟁점 사안을 두고 힘겨루기를 이어갔다. 정부가 생산라인 중단을 막기 위한 긴급조정권 행사를 시사한 데 대해 노동계가 반발하는 상황에서 법원은 삼성전자의 위법 쟁의행위 금지 가처분신청을 대부분 인용하는 등 최종 협상을 둘러싼 상황은 종일 긴박하게 돌아갔다. 협상장 밖에선 비(非)반도체 분야인 디바이스경험(DX) 부문 소속 조합원들의 ‘차별 반대’ 피켓 시위가 열렸다.이날 회의는 노사가 각각 안을 제시한 뒤 박수근 중앙노동위원장 조정하에 타협점을 찾아가는 방식으로 진행됐다. 노사는 지난 주말 사전 만남을 갖고 이번 조정회의를 준비했지만 성과급 재원과 상한 폐지, 제도화 등 핵심 쟁점을 둘러싼 이견은 여전히 좁혀지지 않았다.노사는 오전 10시 회의를 시작해 당초 예정됐던 오후 7시보다 40분 일찍 협상을 종료했다. 최승호 삼성전자 초기업노조 위원장은 “노조는 일단 성실하게 교섭에 임하고 있다”며 “내일 오전 10시 다시 출석하겠다”고 말했다. 최 위원장은 ‘사측의 입장 변화가 없었나’ ‘내일 타결될 것으로 보나’ 등 질문에는 답하지 않았다. 사측 여명규 반도체(DS) 피플팀장은 침묵한 채 청사를 떠났다. 양측은 서로 주고받은 안을 내부적으로 검토한 뒤 19일 다시 담판을 시도한다. 박수근 위원장은 ‘내일 조정안을 내느냐’는 질문에 “그래야 하지 않겠나”라고 답했다. 19일까지 최대한 노사 간의 교집합을 찾아 조정안을 마련하는 게 중노위 목표다.노사 대치와 함께 노노 갈등도 격화되는 양상이다. 사후조정 회의가 열린 정부세종청사 고용노동부 건물 1층에선 전국삼성전자노조(전삼노)와 삼성전자노조동행(동행노조) 소속 조합원들이 ‘하나의 삼성, DX 차별금지’ 등이 적힌 피켓을 들고 항의 시위를 벌였다. 노사 교섭이 DS 부문 성과급 위주로만 진행되는 데 대한 불만을 직접 전달하려 현장을 찾은 것이다.이들은 회의장에 들어가는 최 위원장에게 ‘DX 부문 노동자 6대 핵심 요구사항’을 전달했다. 그러면서 “공문을 계속 무시해 여기까지 찾아왔다”며 “삼성전자는 반도체종합회사가 아니라 종합전자회사다. DX 부문 직원 5만명의 목소리를 반영해 달라”고 호소했다. DX 부문 노조는 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 하되 그중 일정 비율을 전사 차원의 이익 배분을 위한 공통재원 및 협력사 성과 보너스 재원으로 배분할 것을 요구하고 있다. 일부 DX 부문 직원은 수원지법에 초기업노조를 상대로 한 ‘2026년 임금·단체교섭 중지’ 가처분신청서도 접수했다. 신청서에는 초기업노조가 총회 의결 없이 지난해 11월 진행한 ‘네이버 폼 설문조사’ 결과로 교섭요구안을 갈음해 노조 규약을 정면으로 위반했다는 주장이 담겼다. 그러나 최 위원장은 “협상이 진행되고 있는 상황에서 이미 확정한 안건을 변경할 수 없다”는 입장을 보였다.권지혜 허경구 이주은 기자 jhk@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지