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[포토] “투표 꼭!” 한강에 뜬 비행선

입력:2026-05-18 18:51
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서울특별시선거관리위원회가 18일 서울 영등포구 여의도한강공원 물빛광장 상공에서 제9회 전국동시지방선거 투표 참여를 독려하는 무인 비행선을 운행하고 있다.

권현구 기자

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