시사 전체기사 [포토] “투표 꼭!” 한강에 뜬 비행선 입력:2026-05-18 18:51 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 서울특별시선거관리위원회가 18일 서울 영등포구 여의도한강공원 물빛광장 상공에서 제9회 전국동시지방선거 투표 참여를 독려하는 무인 비행선을 운행하고 있다.권현구 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독]트럼프, 李대통령에 “김정은 날 좋아해, 만나고 싶다” 언급 2 ‘정원오 뒤 문신남’이 조폭?…“표면만 보고 인신공격” 3 김희수, 처녀 수입·뇌물 송치·막말 등 논란…“진도군 미래 없다” 4 경찰, 정청래·장동혁 신변보호 조기 가동…SNS 테러 모의 수사 5 정부 이틀 만에 강경책 선회… 파업 임박 노사 모두에 ‘최후 통첩’ 해당분야별 기사 더보기 1 “회사 없애버려야”… 삼성전자 노조 부위원장 극언 시끌 2 급등 기술주 배신주의보… 11년간 5곳 중 1곳 상폐·거래정지 3 노조간부 직책수당 편성 뒷말에… “파업하는 김에 쉬자” 분위기도 4 5·18에 ‘탱크데이’?…스타벅스 “몰상식 마케팅” 논란 5 코스피 ‘8천피’ 찍고 흔들…2거래일 연속 매도 사이드카 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 삼성전자 노조 측 “법원 결정 존중…21일 쟁의할 것” 2 법원, 삼성 총파업에 제동…“평시 수준 유지해야” 3 평범한 일기장 속 5·18… ‘죽고 다치고 왜인지 도무지…’ 4 에어부산 여객기, 대만서 2번 착륙 실패 후 회항 5 북한산 오른 뒤 실종된 50대 여성…28일 만에 숨진 채 발견 해당분야별 기사 더보기 1 “여자가 많이 배우면 애 안 낳는다”는 속설은 사실일까[이세계도쿄] 2 ‘사망자 88명’ 에볼라 발견까지 3주… 조용한 확산에 불리해진 대응 3 “시간 별로 없다, 발사 쾅” 트럼프, 이란 격추 AI 영상 올리며 노골적 압박 4 [속보] 트럼프 “이란 서두르지 않으면 아무것도 남지 않을 것” 경고 5 백악관 “트럼프·시진핑, 北 비핵화 공동 목표 확인”…이란전쟁과 함께 거론된 북핵 해당분야별 기사 더보기 1 “환영합니다” 외쳤지만…눈길 한번 없이 떠난 北축구단 2 박재현 5안타 맹폭…KIA, 삼성 16대 7 완파 3 “환영” 외침에도… 눈길 안 주고 빠져나간 北선수단 4 1년5개월 공백 깬 ‘슈퍼보이’ 최두호, 화끈한 TKO승 5 “구류면류관·천세 부적절” 지적에 ‘21세기 대군부인’ 측 사과 해당분야별 기사 더보기 1 아이유, ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에 사과…“부끄러워” 2 “수입 10분의 1은 무조건 저축하라” 부자의 조언 3 어트랙션 즐기고 용돈 벌고… 롯데월드·당근마켓, ‘꿀 알바’ 모집 4 뇌혈관 손상 후 멍하고 느려졌다면 ‘혈관성 치매’ 의심 5 장애연극도 웃길 수 있다… 국립극장 ‘당신 좋을 대로’ 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [단독] 집 안 사고 월세 산다… 서울 초고가 월세 급증 10년 뒤 내 일자리 어떻게 되나…간호사 늘고 통역가 감소 있어도 못 쓰는 생리휴가… ‘이름’ 바꾸자 이용 늘었다[이세계도쿄] “회사 없애버려야”… 삼성전자 노조 부위원장 극언 시끌 아이유, ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에 사과…“부끄러워” 5·18에 ‘탱크데이’?…스타벅스 “몰상식 마케팅” 논란 ‘정원오 뒤 문신남’이 조폭?…“표면만 보고 인신공격” ‘사망자 88명’ 에볼라 발견까지 3주… 조용한 확산에 불리해진 대응 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요