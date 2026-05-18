전재수 “조현화랑, 朴패밀리 비즈니스”… 박형준 “까르띠에 받고 비겁하게 음해”
부산시장 선거 네거티브 난타전
전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 박형준 국민의힘 후보의 배우자 조현씨가 설립한 조현화랑을 향해 “시민 예산을 활용한 패밀리 비즈니스 아니냐”는 의혹을 제기했다. 박 후보는 “조현화랑 관련 비리가 하나라도 나오면 부산시장을 안 하겠다”고 배수진을 친 뒤, 전 후보의 ‘까르띠에 수수’ 의혹으로 맞불을 놨다.
전 후보는 18일 부산 남구 부경대에서 열린 TV토론회에서 ‘조현화랑 특혜 의혹’을 제기하며 박 후보와 격한 설전을 벌였다. 정책 토론으로 시작된 토론회는 의혹 제기 이후 네거티브 전면전으로 치달았다.
전 후보는 “박 후보 배우자가 운영하는 화랑 매출이 박 후보의 시장 당선 전 50억원에서 지난해 200억원으로 4배가 됐다”며 포문을 열었다. 그러자 박 후보는 “이런 게 음해이고 흑색선전”이라며 “매출이 오른 것은 비즈니스를 잘했기 때문”이라고 받아쳤다. 이어 “매출 200억 중 대부분은 해외에서 일으켰고 부산 경제에 엄청나게 기여를 한 것”이라며 “비리가 조금이라도 있으면 부산시장 안 하겠다”고 단언했다. 전 후보가 “흥분하지 말라”며 발언을 제지하자 박 후보는 “흥분하게 됐잖느냐”며 격앙된 모습을 숨기지 않았다.
전 후보는 박 후보가 2022년 프랑스 퐁피두센터로 공무 출장을 가며 배우자와 전속작가를 동행시켰다는 의혹도 제기했다. 그는 “(부산시가 추진 중인) 퐁피두 분관 건립 사업이 박 후보 배우자의 숙원사업 아니냐는 말이 있다”고 주장했다. 또 1600억원 규모 달맞이공원 조성 공사에 대해서도 “부산시가 시민공원을 만드는 건지 조현화랑 앞마당을 만들어주는 건지 시민들이 의문을 제기하고 있다”고 비판했다.
박 후보는 “전 후보가 비겁하게 ‘까르띠에 받았는지 여부’나 ‘보좌관들이 그 증거를 인멸했는지 여부’는 답변 못하면서 풍문을 모아 질문을 한다”며 “전혀 사실이 아닌 말을 하는 것에 대단히 유감스럽다”고 말했다. 이어 “통일교의 까르띠에를 받고 지인에게 수리를 맡기고 24살짜리 인턴 비서관한테 죄를 덮어씌운 사람을 어떻게 시장으로 만들 수 있겠느냐”며 언성을 높였다.
토론 이후에도 장외 공방은 이어졌다. 전 후보 측은 “박 후보는 토론에서 드러난 막말과 고성, 무책임한 태도에 대해 부산시민 앞에 즉각 사과하라”고 촉구했다. 박 후보 측은 “허위사실 공표와 후보자 비방, 명예훼손 등에 대해 형사고발 및 민사상 손해배상을 청구할 방침”이라며 법적 대응을 예고했다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
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