이 “1980년 광주, 빛의 혁명으로 부활”… 5·18 헌법 수록 약속

광주민주화운동 기념식 첫 참석

“광주 시민처럼 24년 계엄군 막아”

묘지 참배하고 옛 전남도청 방문

주먹밥 나눠준 남광주시장서 점심

이재명 대통령이 18일 5·18광주민주화운동 46주년을 맞아 옛 전남도청 개관식에 참석해 박영순씨를 위로하고 있다. 박씨는 1980년 5월 27일 계엄군의 도청 진압작전을 앞두고 광주 전역에 이를 알리는 가두방송을 했다. 광주=김지훈 기자

이재명 대통령은 5·18 광주민주화운동 제46주년을 맞은 18일 “1980년 광주가 꽃피웠던 대동세상이 혹독한 겨울밤 서로의 체온으로 민주주의를 지켜낸 ‘빛의 혁명’으로 부활했다”고 말했다. 12·3 비상계엄 극복 원천에 5·18 민주화운동 정신이 깃들어 있었다고 각별한 의미를 부여하며 5·18 민주유공자 직권등록제 도입 등도 약속했다.



이 대통령은 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 열린 기념식에 취임 후 처음 참석해 “분연히 떨쳐 일어나 계엄군에 맞섰던 80년 오월의 광주 시민들처럼 2024년 위대한 대한국민도 무장한 계엄군을 맨몸으로 막아냈다”며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 “46년 전 신군부 세력은 독재의 군홧발로 민주화의 봄을 무참히 짓밟으며 국민을 지키라고 국민이 준 총칼로 주권자 국민을 무자비하게 학살했다”며 “그러나 칠흑 같은 어둠에도 더 나은 세상을 바라는 광주의 열망은 꺾이지 않았고 오월의 정신은 더 멀리 번져갔다”고 돌아봤다.



이어 “그렇게 다시 태어난 오월의 영령들이 2024년 12월 3일 밤 오늘의 산 자를 구했다”며 “12·3 내란은 아직 끝나지 않은 오월의 질문이었다. 저절로 지켜지는 민주주의는 없으며, 오직 주권자의 열망과 실천으로 민주주의를 완성한다는 점을 뼈저리게 확인했다”고 말했다.



이 대통령은 “5·18 정신은 과거의 유산이 아닌, 불의에 단호히 맞서는 용기이자 위기를 함께 넘어서는 연대이며, 더 나은 내일을 향한 희망”이라며 “국민주권정부는 5·18 정신을 충실히 이어받아 ‘국민이 주인인 나라’로 담대히 나아가겠다”고 강조했다.



그러면서 5·18 정신의 헌법 전문 수록, 전남도청의 K-민주주의 성지화, 5·18 민주유공자 직권등록제도 마련을 약속했다. 이 대통령은 이를 위한 개헌과 관련해 “여야의 초당적 협력과 결단을 부탁드린다”고 언급했다. 또 직계가족이 없어 유공자로 인정받지 못하는 사례를 언급하며 직권등록제 필요성을 강조했다.







이 대통령은 복원을 마치고 개관한 옛 전남도청도 찾았다. 시민군 상황실 등을 돌아보던 이 대통령은 80년 5월 27일 새벽 “계엄군이 도청으로 오고 있습니다”라는 가두방송을 했던 박영순(67)씨를 만났다. 이 대통령은 박씨에게 “제가 12월 3일에 이 방송을 똑같이 따라 한 것”이라며 감사를 표했다. 12·3 비상계엄 선포 직후 유튜브 방송을 통해 “국회로 와 달라”고 독려한 일을 떠올린 것이다. 이 대통령은 시민군에 주먹밥을 나눠줬던 광주 동구 남광주시장에서 점심을 먹었다.



이 대통령은 12·29 여객기 참사 현장인 전남 무안공항도 찾았다. 참사 직후 진행된 유해 수습이 불충분해 지난 4월 중순부터 전면 재수색이 진행되고 있다. 이 대통령은 “유족이나 국민 경제를 위해 최대한 빨리 (조사)해야 한다. 조사를 두 번씩이나 하는 게 말이 되느냐”며 “전문집단에 조사를 위탁하는 것도 검토해 보라”고 지시했다.



이동환 기자 huan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령은 5·18 광주민주화운동 제46주년을 맞은 18일 “1980년 광주가 꽃피웠던 대동세상이 혹독한 겨울밤 서로의 체온으로 민주주의를 지켜낸 ‘빛의 혁명’으로 부활했다”고 말했다. 12·3 비상계엄 극복 원천에 5·18 민주화운동 정신이 깃들어 있었다고 각별한 의미를 부여하며 5·18 민주유공자 직권등록제 도입 등도 약속했다.이 대통령은 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 열린 기념식에 취임 후 처음 참석해 “분연히 떨쳐 일어나 계엄군에 맞섰던 80년 오월의 광주 시민들처럼 2024년 위대한 대한국민도 무장한 계엄군을 맨몸으로 막아냈다”며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 “46년 전 신군부 세력은 독재의 군홧발로 민주화의 봄을 무참히 짓밟으며 국민을 지키라고 국민이 준 총칼로 주권자 국민을 무자비하게 학살했다”며 “그러나 칠흑 같은 어둠에도 더 나은 세상을 바라는 광주의 열망은 꺾이지 않았고 오월의 정신은 더 멀리 번져갔다”고 돌아봤다.이어 “그렇게 다시 태어난 오월의 영령들이 2024년 12월 3일 밤 오늘의 산 자를 구했다”며 “12·3 내란은 아직 끝나지 않은 오월의 질문이었다. 저절로 지켜지는 민주주의는 없으며, 오직 주권자의 열망과 실천으로 민주주의를 완성한다는 점을 뼈저리게 확인했다”고 말했다.이 대통령은 “5·18 정신은 과거의 유산이 아닌, 불의에 단호히 맞서는 용기이자 위기를 함께 넘어서는 연대이며, 더 나은 내일을 향한 희망”이라며 “국민주권정부는 5·18 정신을 충실히 이어받아 ‘국민이 주인인 나라’로 담대히 나아가겠다”고 강조했다.그러면서 5·18 정신의 헌법 전문 수록, 전남도청의 K-민주주의 성지화, 5·18 민주유공자 직권등록제도 마련을 약속했다. 이 대통령은 이를 위한 개헌과 관련해 “여야의 초당적 협력과 결단을 부탁드린다”고 언급했다. 또 직계가족이 없어 유공자로 인정받지 못하는 사례를 언급하며 직권등록제 필요성을 강조했다.이 대통령 내외는 기념식에 앞서 광주 북구 국립5·18민주묘지를 찾아 박인배·양창근·김명숙 열사 묘소에 참배했다. 이 대통령은 중학교 3학년이던 김 열사가 책을 빌리러 친구 집으로 향하다 계엄군에 목숨을 잃었다는 설명을 들은 뒤 쪼그리고 앉아 묘비를 한참 바라봤다. 이 대통령 내외가 눈물을 훔치는 모습도 목격됐다.이 대통령은 복원을 마치고 개관한 옛 전남도청도 찾았다. 시민군 상황실 등을 돌아보던 이 대통령은 80년 5월 27일 새벽 “계엄군이 도청으로 오고 있습니다”라는 가두방송을 했던 박영순(67)씨를 만났다. 이 대통령은 박씨에게 “제가 12월 3일에 이 방송을 똑같이 따라 한 것”이라며 감사를 표했다. 12·3 비상계엄 선포 직후 유튜브 방송을 통해 “국회로 와 달라”고 독려한 일을 떠올린 것이다. 이 대통령은 시민군에 주먹밥을 나눠줬던 광주 동구 남광주시장에서 점심을 먹었다.이 대통령은 12·29 여객기 참사 현장인 전남 무안공항도 찾았다. 참사 직후 진행된 유해 수습이 불충분해 지난 4월 중순부터 전면 재수색이 진행되고 있다. 이 대통령은 “유족이나 국민 경제를 위해 최대한 빨리 (조사)해야 한다. 조사를 두 번씩이나 하는 게 말이 되느냐”며 “전문집단에 조사를 위탁하는 것도 검토해 보라”고 지시했다.이동환 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지