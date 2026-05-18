“7월이면 비축유 바닥”… ‘냉방 시즌’ 앞두고 유가 추가 상승 우려

하루 600만 배럴 초과 소비

브렌트유 12일 만 110달러↑

로이터연합뉴스

냉방 등 에너지 수요가 급증하는 여름이 다가오고 있지만 호르무즈 해협 봉쇄 장기화로 전 세계 석유 저장고는 바닥을 드러내고 있다. 휴가철 여행 수요까지 맞물려 비축분 고갈이 더욱 빨라질 것이란 우려도 나온다.



파이낸셜타임스(FT)는 17일(현지시간) 국제에너지기구(IEA)를 인용해 에너지 비상조치를 취한 국가가 지난 3월 55개에서 이달 76개로 늘어난 것으로 추산된다고 보도했다. 호르무즈 해협 봉쇄가 길어지면서 각국은 에너지 절약 및 비축 대책을 내놓고 있다. 호주는 연료·비료 비축을 위해 100억 달러를 투입하겠다고 발표했다. 인도는 항공유 절약을 위해 국민에게 해외여행 자제를 당부했다.



이란 전쟁 이후 호르무즈 해협을 통한 해상 원유 운송은 사실상 중단됐지만 에너지 소비량은 감소하지 않았다. 이 때문에 수요가 공급을 초과하는 상황이 계속되고 있다. IEA는 3~6월 전 세계 석유 소비량이 생산량보다 일 평균 600 만 배럴 더 많을 것으로 추정했다. 하루 800만~900만 배럴의 초과 소비가 이어질 것이라는 전망도 나온다. 각국은 전략 비축유에서 하루 200만 배럴 이상의 원유를 시장에 공급하지만, 상당수는 7월까지 공급이 종료될 것으로 전망된다.



해상 운송 대체재인 육상 운임도 치솟고 있다. 가격 정보 업체 아거스에 따르면 사우디아라비아 기업들은 비료 생산을 위한 요소를 트럭으로 운송 중인데, 전국을 가로지르는 데 14~15시간이 걸린다. 비료를 선박으로 운송할 경우 3만~5만t을 한 번에 옮길 수 있지만 트럭은 30t이 최대다. 비용도 t당 80~90달러가 추가로 든다.



미·중 정상회담에 대한 기대가 꺾이자 원유 가격도 상승세로 돌아섰다. 런던ICE선물거래소에서 18일 오전 거래된 7월 인도분 브렌트유 가격은 배럴당 111.17달러로 전 거래일 대비 1.75% 상승했다. 브렌트유 가격이 110달러를 넘어선 건 12일 만이다. ING에서 원자재 전략을 담당하는 워렌 패터슨은 “가격 상승에 대한 우려가 다시 커지고 있다”고 AP통신에 말했다.







GoodNews paper ⓒ 냉방 등 에너지 수요가 급증하는 여름이 다가오고 있지만 호르무즈 해협 봉쇄 장기화로 전 세계 석유 저장고는 바닥을 드러내고 있다. 휴가철 여행 수요까지 맞물려 비축분 고갈이 더욱 빨라질 것이란 우려도 나온다.파이낸셜타임스(FT)는 17일(현지시간) 국제에너지기구(IEA)를 인용해 에너지 비상조치를 취한 국가가 지난 3월 55개에서 이달 76개로 늘어난 것으로 추산된다고 보도했다. 호르무즈 해협 봉쇄가 길어지면서 각국은 에너지 절약 및 비축 대책을 내놓고 있다. 호주는 연료·비료 비축을 위해 100억 달러를 투입하겠다고 발표했다. 인도는 항공유 절약을 위해 국민에게 해외여행 자제를 당부했다.이란 전쟁 이후 호르무즈 해협을 통한 해상 원유 운송은 사실상 중단됐지만 에너지 소비량은 감소하지 않았다. 이 때문에 수요가 공급을 초과하는 상황이 계속되고 있다. IEA는 3~6월 전 세계 석유 소비량이 생산량보다 일 평균 600 만 배럴 더 많을 것으로 추정했다. 하루 800만~900만 배럴의 초과 소비가 이어질 것이라는 전망도 나온다. 각국은 전략 비축유에서 하루 200만 배럴 이상의 원유를 시장에 공급하지만, 상당수는 7월까지 공급이 종료될 것으로 전망된다.해상 운송 대체재인 육상 운임도 치솟고 있다. 가격 정보 업체 아거스에 따르면 사우디아라비아 기업들은 비료 생산을 위한 요소를 트럭으로 운송 중인데, 전국을 가로지르는 데 14~15시간이 걸린다. 비료를 선박으로 운송할 경우 3만~5만t을 한 번에 옮길 수 있지만 트럭은 30t이 최대다. 비용도 t당 80~90달러가 추가로 든다.미·중 정상회담에 대한 기대가 꺾이자 원유 가격도 상승세로 돌아섰다. 런던ICE선물거래소에서 18일 오전 거래된 7월 인도분 브렌트유 가격은 배럴당 111.17달러로 전 거래일 대비 1.75% 상승했다. 브렌트유 가격이 110달러를 넘어선 건 12일 만이다. ING에서 원자재 전략을 담당하는 워렌 패터슨은 “가격 상승에 대한 우려가 다시 커지고 있다”고 AP통신에 말했다.권민지 기자 10000g@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지