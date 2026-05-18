정부 압박에 막말 논란까지… 초기업노조 되레 코너 몰렸다

李대통령까지 나서자 ‘고립무원’

격해진 지도부 “삼성 없애버리자”

집행부 직책수당 이중수령 논란도

“성과급 요구 과도” 여론은 싸늘

최승호 삼성전자 초기업노조 위원장이 18일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 회의에 참석하고 있다. 최 위원장은 17일 노사 사전 만남 이후 “(사측이) 조합의 피해가 클 것이라고 압박하지만 굴하지 않겠다”고 주장했다. 연합뉴스

총파업 예고 시점을 코앞에 둔 상황에서 쟁의행위를 주도하는 삼성전자 초기업노조가 ‘고립무원’ 상태에 빠지고 있다. ‘성과급 제도화’라는 배수진을 치고 사측을 강하게 몰아붙이겠다는 구상이었지만 정부의 긴급조정권 발동 압박과 노조 내부 갈등 심화, 지도부의 연이은 처신 논란에 싸늘한 여론까지 더해지며 선택지가 좁아지는 상황이다.



정부는 삼성전자 노사 합의 결렬 시 ‘최후의 카드’인 긴급조정권 발동 가능성을 거듭 시사하고 있다. 김민석 국무총리도 지난 17일 대국민 담화에서 “삼성전자 파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 긴급조정을 포함한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다”고 경고했다. 이재명 대통령이 18일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “현행 헌법상 모든 국민의 기본권은 보장되지만 본질적 내용을 침해하지 않는 범위 내에서 공공복리 등을 위해 제한될 수 있다”고 밝힌 것도 노조가 파업에 돌입할 경우 국가 경제에 미치는 파장 등을 고려해 긴급조정권을 발동할 수 있다는 뜻으로 해석된다. 고용노동부 장관이 긴급조정권을 발동하면 30일간 모든 쟁의행위가 금지되며 중앙노동위원회가 조정을 진행한다.



경제6단체(한국경영자총협회 대한상공회의소 한국경제인협회 한국무역협회 중소기업중앙회 한국중견기업연합회)도 이날 공동 성명을 내고 “삼성전자 노조 파업은 국가 핵심 산업 근간을 흔드는 것으로 노조는 파업 계획을 철회하고 대화를 통한 문제 해결에 나서야 한다”며 “파업이 발생한다면 즉각적으로 긴급조정권을 발동해 국민 경제와 산업 생태계가 돌이킬 수 없는 피해를 보는 것을 막아야 한다”고 촉구했다.



이런 상황에서 불거진 노조 지도부의 막말 논란은 여론에 기름을 부었다. 이송이 초기업노조 부위원장은 전날 노조 텔레그램 소통방에서 파업 동참을 독려하며 “삼성전자는 우리가 그냥 없애버리는 게 맞다”고 주장했다. 그러고는 “정부의 긴급조정이 들어온다면 받아들일 수밖에 없지만 파업은 강행하자”는 메시지를 보냈다. 그는 조합원과의 일대일 대화에서는 “긴급조정이 사람 죽이는 것도 아니고” “감방 보내면 책도 좀 읽고 운동 좀 하고 오겠다” 등 거친 발언을 쏟아냈다.



거센 비판이 일자 노조는 급히 진화에 나섰다. 이 부위원장은 “삼성전자라는 기업 자체를 없애자는 뜻이 아니었다”며 “노조를 무시하거나 조합 활동을 위축시키는 잘못된 관행과 태도를 이번 기회에 바로잡아야 한다는 의미였다”고 해명했다. 하지만 최승호 초기업노조 위원장의 행보를 둘러싼 논란이 거듭됐던 만큼 지도부 리더십에 대한 내부 비판의 목소리도 커지는 분위기다. 최 위원장은 중노위 중재 제안을 “헛소리” “글러먹었다”고 평가한 데 이어 중노위 비공개 협상 녹취록을 무단으로 공유해 신뢰성 논란을 자초했다. 최근에는 노조 집행부의 ‘직책수당 이중 수령’ 논란이 일기도 했다.







여론 역시 노조에 우호적이지 않다. 최근 여론조사기관 리얼미터가 실시한 ‘삼성전자 파업 인식 조사’에 따르면 응답자 69.3%가 이번 파업이 ‘무리한 요구 및 산업 경쟁력 약화 우려로 부적절하다’고 답했다. 여론조사공정이 실시한 조사에서도 응답자의 74.3%가 노조의 영업이익 15% 성과급 주장에 대해 ‘과도한 요구’라고 평가했다.



양윤선 기자 sun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 총파업 예고 시점을 코앞에 둔 상황에서 쟁의행위를 주도하는 삼성전자 초기업노조가 ‘고립무원’ 상태에 빠지고 있다. ‘성과급 제도화’라는 배수진을 치고 사측을 강하게 몰아붙이겠다는 구상이었지만 정부의 긴급조정권 발동 압박과 노조 내부 갈등 심화, 지도부의 연이은 처신 논란에 싸늘한 여론까지 더해지며 선택지가 좁아지는 상황이다.정부는 삼성전자 노사 합의 결렬 시 ‘최후의 카드’인 긴급조정권 발동 가능성을 거듭 시사하고 있다. 김민석 국무총리도 지난 17일 대국민 담화에서 “삼성전자 파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 긴급조정을 포함한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다”고 경고했다. 이재명 대통령이 18일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “현행 헌법상 모든 국민의 기본권은 보장되지만 본질적 내용을 침해하지 않는 범위 내에서 공공복리 등을 위해 제한될 수 있다”고 밝힌 것도 노조가 파업에 돌입할 경우 국가 경제에 미치는 파장 등을 고려해 긴급조정권을 발동할 수 있다는 뜻으로 해석된다. 고용노동부 장관이 긴급조정권을 발동하면 30일간 모든 쟁의행위가 금지되며 중앙노동위원회가 조정을 진행한다.경제6단체(한국경영자총협회 대한상공회의소 한국경제인협회 한국무역협회 중소기업중앙회 한국중견기업연합회)도 이날 공동 성명을 내고 “삼성전자 노조 파업은 국가 핵심 산업 근간을 흔드는 것으로 노조는 파업 계획을 철회하고 대화를 통한 문제 해결에 나서야 한다”며 “파업이 발생한다면 즉각적으로 긴급조정권을 발동해 국민 경제와 산업 생태계가 돌이킬 수 없는 피해를 보는 것을 막아야 한다”고 촉구했다.이런 상황에서 불거진 노조 지도부의 막말 논란은 여론에 기름을 부었다. 이송이 초기업노조 부위원장은 전날 노조 텔레그램 소통방에서 파업 동참을 독려하며 “삼성전자는 우리가 그냥 없애버리는 게 맞다”고 주장했다. 그러고는 “정부의 긴급조정이 들어온다면 받아들일 수밖에 없지만 파업은 강행하자”는 메시지를 보냈다. 그는 조합원과의 일대일 대화에서는 “긴급조정이 사람 죽이는 것도 아니고” “감방 보내면 책도 좀 읽고 운동 좀 하고 오겠다” 등 거친 발언을 쏟아냈다.거센 비판이 일자 노조는 급히 진화에 나섰다. 이 부위원장은 “삼성전자라는 기업 자체를 없애자는 뜻이 아니었다”며 “노조를 무시하거나 조합 활동을 위축시키는 잘못된 관행과 태도를 이번 기회에 바로잡아야 한다는 의미였다”고 해명했다. 하지만 최승호 초기업노조 위원장의 행보를 둘러싼 논란이 거듭됐던 만큼 지도부 리더십에 대한 내부 비판의 목소리도 커지는 분위기다. 최 위원장은 중노위 중재 제안을 “헛소리” “글러먹었다”고 평가한 데 이어 중노위 비공개 협상 녹취록을 무단으로 공유해 신뢰성 논란을 자초했다. 최근에는 노조 집행부의 ‘직책수당 이중 수령’ 논란이 일기도 했다.지도부의 ‘반도체 우선주의’ 행보에 노노 갈등도 심화하는 양상이다. 노조 요구안이 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에만 집중되면서 모바일·가전 사업을 맡은 디바이스경험(DX) 부문이 소외되고 있다는 불만이 커진 것이다. 지난 4일에는 DX 부문을 기반으로 하는 ‘삼성전자노동조합 동행’(동행노조)이 공동교섭단에서 이탈했다. 최근 한 달간 초기업노조를 탈퇴한 조합원만도 4000명이 넘는 것으로 알려졌다.여론 역시 노조에 우호적이지 않다. 최근 여론조사기관 리얼미터가 실시한 ‘삼성전자 파업 인식 조사’에 따르면 응답자 69.3%가 이번 파업이 ‘무리한 요구 및 산업 경쟁력 약화 우려로 부적절하다’고 답했다. 여론조사공정이 실시한 조사에서도 응답자의 74.3%가 노조의 영업이익 15% 성과급 주장에 대해 ‘과도한 요구’라고 평가했다.양윤선 기자 sun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지