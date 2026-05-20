1분기 역대급 호실적에도… 게임사들 웃지 못하는 이유
신작·경기 불안에 주가 지지부진
국내 주요 게임사들이 올해 1분기 시장 전망치를 뛰어넘는 호실적을 기록하고도 지지부진한 주가에 웃지 못하고 있다.
19일 전자공시시스템에 따르면 국내 주요 게임사들은 핵심 지식재산권(IP)의 견조한 매출 흐름에 힘입어 지난 1분기 기대 이상의 실적 성적표를 거뒀다. 증권사 전망치(에프엔가이드)보다 작게는 20% 많게는 50% 높은 ‘어닝 서프라이즈’다.
수년째 업계 ‘투톱’으로 군림해 온 넥슨과 크래프톤의국내 주요 게임사들이 올해 1분기 시장 전망치를 뛰어넘는 호실적을 기록하고도 지지부진한 주가에 웃지 못하고 있다.
19일 전자공시시스템에 따르면 국내 주요 게임사들은 핵심 지식재산권(IP)의 견조한 매출 흐름에 힘입어 지난 1분기 기대 이상의 실적 성적표를 거뒀다. 증권사 전망치(에프엔가이드)보다 작게는 20% 많게는 50% 높은 ‘어닝 서프라이즈’다.
수년째 업계 ‘투톱’으로 군림해 온 넥슨과 크래프톤의 변함없는 질주가 눈에 띈다. 크래프톤은 1분기 5616억원의 영업이익을 내며 단일 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 단 1분기 만에 지난해 연간 영업이익의 53%를 채우는 기염을 토했다. 출시 8년을 훌쩍 넘긴 간판 IP 배틀그라운드가 구조적 성장을 증명하며 전체 실적을 견인했다. 증권가 예상치를 약 40% 웃돌았다.
넥슨은 1분기 매출 1조4201억원, 영업이익 5426억원으로 단일 분기 최고 기록을 갈아치웠다. 신작 ‘아크 레이더스’의 세계적 흥행과 기존작 ‘메이플스토리’의 꾸준한 매출 상승세가 신기록을 이끌었다. 북미와 유럽 매출이 전년 동기 대비 310% 급증했고 전체 해외 매출 비중도 62%까지 끌어올리며 글로벌 기업으로서 체질 개선에 성공했다는 평가를 받는다.
작년까지만 해도 적자 걱정을 했던 엔씨는 완연한 흑자 기조로 돌아섰다. 1분기 매출 5574억원, 영업이익 1133억원을 기록했는데, 영업이익은 지난해 같은 기간과 비교해 무려 2070% 폭증했다. 증권가 예상보다도 20% 높은 수치다. 지난해 11월 출시한 ‘아이온2’의 실적이 반영된 가운데 ‘리니지 클래식’의 흥행이 가세하면서 PC 부문에서 분기 신기록인 3184억원의 매출을 올렸다. 펄어비스 역시 신작 ‘붉은사막’의 흥에 힘입어 1분기 영업이익 2121억원을 달성하며 전망치를 48%가량 뛰어넘었다.
이 같은 눈부신 성적표에도 주식 시장에서 게임주들은 철저히 소외되고 있다. 18일 종가 기준으로 크래프톤 주가는 작년 말 30만원 선이 무너진 이후 회복하지 못한 채 28만2000원에 머물렀다. 일본 증시에 상장한 넥슨은 올해 초 4434엔까지 주가가 올라섰다가 이후 우하향 곡선을 그리며 18일 1290.5엔으로 장을 마감했다. 엔씨소프트는 긍정적인 실적 전망치에도 30만원 고지를 밟지 못한 채 25만8500원에 머물렀고 펄어비스 주가 역시 4월 초부터 지속적인 하락세를 면치 못하고 있다.
게임주의 실적과 주가가 엇갈리는 탈동조화 현상은 차기 신작 라인업에 대한 불확실성과 글로벌 거시경제의 전반적인 불안 심리가 겹친 결과로 풀이된다. 고물가·고환율 압박 속에서 이른바 ‘AI 랠리’가 증시 전반에 지속되고 있지만, 게임 주식은 성장주임에도 AI 쏠림 현상에 밀려 유동성이 흘러 들어오지 못하는 모양새다.
이다니엘 기자
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