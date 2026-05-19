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김천 36도, 구미 35도… 전국서 벌써 뜨거운 ‘폭염과의 전쟁’

입력:2026-05-19 00:24
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대구·경북서 사흘째 30도 넘어
쿨링포그·쉼터 등 현장 대응 강화
체감 38도 이상 땐 최상위 경보

연합뉴스

전국 지방자치단체들이 일찍 찾아온 올여름 무더위 대책에 팔을 걷어붙였다. 기후변화로 폭염 피해가 커지는 추세를 고려해 한층 강화된 대응체계를 마련하고 있다. 온열질환 피해 확산을 막기 위해 재난 상황에 대비하듯 대책을 추진한다는 방침이다.

대구·경북 지역에서 18일 낮 최고기온은 김천 36도, 경주·포항(기계) 35.9도, 경산(하양) 35.7도, 구미 34.9도, 안동 33도, 대구 34.7도 등으로 나타났다. 경주는 2010년 8월 기상청 관측 시작 이래 5월 중순 기준 기온이 가장 높았다. 구미·대구·청송(34.5도), 의성(34.1도), 상주(33.9도), 영천(33.7도), 포항(33.5도) 등 10개 시·군은 올해 가장 높은 기온을 보였다.

대구시와 경북도는 현장 대응에 ‘올인’하고 있다. 대구시는 스마트 그늘막과 쿨링포그 등 폭염저감시설을 지난해보다 494곳 늘어난 3197곳으로 확대하고 이동노동자 쉼터도 100곳까지 늘릴 계획이다. 경북도는 폭염 대응 예산을 대폭 확대하고 스마트 그늘막과 이동형 냉방버스 운영, 농업인·현장근로자 대상 집중 보호대책을 추진한다.


부산시는 폭염주의보·경보를 넘어 중대경보와 극염 단계까지 세분화한 재난안전대책본부를 운영하고 시와 16개 구·군 등이 참여하는 모바일 상황실도 상시 운영한다.

경기도는 지난 15일부터 9월 30일까지를 폭염 대책 기간으로 정했다. 또 그늘막 등 폭염저감시설 1227개를 추가 설치할 예정이며 올해 도입된 ‘폭염중대경보’ 발령 시 재난안전대책본부를 즉시 가동한다는 방침이다. 앞서 행정안정부는 체감온도 38도 이상의 극심한 폭염이 지속될 경우 최상위 단계인 폭염중대경보를 발령키로 했다.

서울시는 폭염종합지원상황실 등을 운영하며 무더위쉼터를 2953곳으로 확대해 운영한다. 시민 누구나 이용 가능한 쉼터 4070곳과 편의점·은행 등을 활용한 ‘기후동행쉼터’ 418곳도 운영한다.


인천시는 오는 10월 15일까지 여름철 자연재난 대책 기간을 운영하며 실내외 무더위쉼터 1542곳과 취약계층 안심숙소 23곳 등을 운영한다. 강원도는 무더위쉼터 2152곳에 대한 점검과 24시간 상황관리체계 운영에 들어갔다.

광주시는 폭염종합대책을 마련하고 그늘막과 쿨링포그 등 시설 점검에 착수했다. 전남도는 축산농가 피해 예방을 위해 고온스트레스완화제와 폭염 예방시설 지원에 나선다. 제주도는 시설 재배 농가를 대상으로 열사병과 열탈진 예방을 위한 ‘에어냉각조끼’를 보급했다.

전국종합=박재구 황인호 윤일선 이은창 기자 park9@kmib.co.kr

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