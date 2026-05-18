텃밭 호남 민심 흔들리자 민주당 비상… 지도부, 광주 총집결
공천 후폭풍에 지지율 폭락
“지도부 권위적 태도에 반감”
‘공천 탈락’ 김관영 “사필귀정”
정 “국힘 내란공천 심판” 호소
더불어민주당이 텃밭인 호남 민심의 이상기류에 촉각을 곤두세우고 있다. 광주·전라 지역에서 당 지지율이 일주일 새 두 자릿수 급락한 18일 민주당 지도부는 광주에 총집결해 지지층 결집에 나섰다. 당 안팎에서는 전북을 중심으로 한 호남 공천 갈등 후폭풍과 반청(반정청래) 정서가 맞물리며 호남 특유의 경고성 민심이 분출한 것이라는 해석이 나온다.
정청래 총괄상임선거대책위원장은 이날 국립5·18민주묘지 참배 후 기자들과 만나 “아직도 내란을 옹호하고 윤어게인을 외치는 내란당의 ‘내란 공천’을 보면서 광주 민주 영령들께 이들을 반드시 심판해 달라고 빌고 왔다”고 밝혔다. 정 위원장은 이어 임택 광주 동구청장 후보 선거사무소에서 열린 중앙선대위 회의에서도 “헌정 질서를 위기에 빠뜨렸던 내란 세력을 반드시 심판하고 민주주의를 바로 세우는 지방선거 승리의 역사를 쓰겠다”며 전통 지지층 결집에 공을 들였다.
민주당이 긴장하는 배경에는 최근 여론 흐름이 있다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~15일 전국 18세 이상 1003명을 대상으로 조사한 결과 광주·전라 지역 민주당 지지도는 57.2%로 전주 대비 14.3% 포인트 하락한 반면 지지하는 정당이 없거나 모른다고 답한 무당층은 3.1%에서 11.5%로 8.4% 포인트 늘었다(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조). 민주당 지지층 일부가 무당층으로 이동한 것으로 풀이된다.
김관영 무소속 전북지사 후보 측은 즉각 지도부 책임론을 제기했다. 김 후보 측 선대위는 논평에서 “민주당을 망치고 있는 정청래 지도부의 공정치 못한 사천에 대한 민심이 반영된 결과치”라며 “정청래 지도부 권력남용이 자초한 사필귀정”이라고 비판했다.
전북 지역 공천 갈등은 예상보다 파급력이 큰 상황이다. 호남권 의원실 관계자는 국민일보에 “전북에서 김관영 이름이 이렇게 많이 나온 적이 없다. 지방선거에 관심 없던 어르신까지 김관영 이야기를 할 정도”라며 “공정성이 무너졌다는 불만이 바닥 정서에 깔려 있다”고 전했다. 이어 “호남은 원래 비례대표 투표에서는 조국혁신당이나 진보당을 챙겨주는 경향이 있다”며 “조승래 사무총장이 다른 당을 지지하면 해당 행위로 징계한다고 했는데 지도부의 권위적 태도를 호남은 못 받아들인다”고 말했다. 다른 호남권 의원은 “막연히 잘될 거라는 낙관, 무조건 따르라는 강요, 무소속이나 타당 후보를 지지하면 응징하겠다는 분위기가 지역에선 반감을 키우고 있다”고 전했다.
민주당 지도부는 서둘러 ‘원팀’ 봉합에 속도를 내고 있다. 전북지사 경선 과정에서 이원택 후보의 식사비 대납 의혹 재감찰을 요구하며 단식농성을 벌였던 안호영 의원을 전북도당 공동상임선대위원장으로 임명한 것도 같은 맥락이다. 원내지도부 관계자는 “당 입장에서도 광주·전라 지역에 공을 더 들여야 하는 상황이 됐다”며 “지역별 공약도 더 보강할 필요가 있다”고 말했다.
김혜원 오주환 천양우 기자 kime@kmib.co.kr
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