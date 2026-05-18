[단독] 대장동 121억 챙긴 ‘천화동인 7호’… 지방선거 허위보도 주도한 전력도

성남시장 선거 당시 남욱이 부탁

기사 작성자에게 100만원 건네

공소장 적시… 첫 공판서 혐의 부인

서울 서초구 서울중앙지검. 권현구 기자

대장동 개발사업으로 범죄수익 121억원을 챙긴 혐의로 재판에 넘겨진 전직 기자이자 ‘천화동인 7호’ 실소유주가 2014년 6월 지방선거에서 이 사업 민간업자 남욱씨의 부탁을 받고 특정 후보를 겨냥한 허위보도를 주도한 것으로 드러났다. 이 후보는 당시 선거에서 이재명 대통령(당시 성남시장 후보)과 맞붙었다.



국민일보가 18일 나경원 국민의힘 의원실을 통해 확보한 공소장에 따르면 전직 기자 배모씨는 지방선거를 하루 앞둔 2014년 6월 3일쯤 남씨에게서 신영수 당시 성남시장 새누리당 후보 관련 제보 내용을 보도해 달라는 부탁을 받았다. ‘신 후보 동생이 상대 후보의 사적 발언이 담긴 음성파일을 유포한 혐의로 기소 의견으로 검찰에 송치됐다’는 제보였는데 이는 사실과 다른 내용이었다. 하지만 배씨 소속 언론사는 이를 보도했고, 검찰은 그가 별다른 검증 없이 제보를 동료 기자에게 전달했다고 판단했다. 배씨는 동료 기자에게 수고비 명목으로 100만원을 지급한 것으로 조사됐다.



공소장에는 배씨가 2011년부터 민간업자 김만배씨와 남씨의 ‘중간 가교’ 역할을 한 정황도 담겼다. 검찰은 배씨가 그해 10월 개발사업에 어려움을 겪던 남씨에게 ‘김만배가 수원 출신이고 수원·성남에 인맥도 많다’며 서로 논의할 것을 제안했다고 봤다.



검찰은 배씨가 이 같은 ‘공로’로 개발사업 지분 3%를 1046만원에 확보한 뒤 배당이익 121억3060여만원을 챙겼다고 판단했다. 서울중앙지검 반부패수사3부(부장검사 김진용)는 지난 3월 26일 그를 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 불구속 기소했다. 배씨는 이날 서울중앙지법에서 열린 첫 공판에서 혐의를 모두 부인했다.



이서현 윤준식 기자



GoodNews paper ⓒ 대장동 개발사업으로 범죄수익 121억원을 챙긴 혐의로 재판에 넘겨진 전직 기자이자 ‘천화동인 7호’ 실소유주가 2014년 6월 지방선거에서 이 사업 민간업자 남욱씨의 부탁을 받고 특정 후보를 겨냥한 허위보도를 주도한 것으로 드러났다. 이 후보는 당시 선거에서 이재명 대통령(당시 성남시장 후보)과 맞붙었다.국민일보가 18일 나경원 국민의힘 의원실을 통해 확보한 공소장에 따르면 전직 기자 배모씨는 지방선거를 하루 앞둔 2014년 6월 3일쯤 남씨에게서 신영수 당시 성남시장 새누리당 후보 관련 제보 내용을 보도해 달라는 부탁을 받았다. ‘신 후보 동생이 상대 후보의 사적 발언이 담긴 음성파일을 유포한 혐의로 기소 의견으로 검찰에 송치됐다’는 제보였는데 이는 사실과 다른 내용이었다. 하지만 배씨 소속 언론사는 이를 보도했고, 검찰은 그가 별다른 검증 없이 제보를 동료 기자에게 전달했다고 판단했다. 배씨는 동료 기자에게 수고비 명목으로 100만원을 지급한 것으로 조사됐다.공소장에는 배씨가 2011년부터 민간업자 김만배씨와 남씨의 ‘중간 가교’ 역할을 한 정황도 담겼다. 검찰은 배씨가 그해 10월 개발사업에 어려움을 겪던 남씨에게 ‘김만배가 수원 출신이고 수원·성남에 인맥도 많다’며 서로 논의할 것을 제안했다고 봤다.검찰은 배씨가 이 같은 ‘공로’로 개발사업 지분 3%를 1046만원에 확보한 뒤 배당이익 121억3060여만원을 챙겼다고 판단했다. 서울중앙지검 반부패수사3부(부장검사 김진용)는 지난 3월 26일 그를 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 불구속 기소했다. 배씨는 이날 서울중앙지법에서 열린 첫 공판에서 혐의를 모두 부인했다.이서현 윤준식 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지