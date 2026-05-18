北 ‘내고향여자축구단’ 온 날 김정은 “남부 국경 난공불락의 요새로 만들라”
전군 사단·여단 지휘관 소집
‘적대적 두 국가’ 거듭 부각 나서
북한 내고향여자축구단이 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 경기 출전을 위해 방한한 날 김정은 국무위원장은 전군 지휘관을 소집해 군사분계선(MDL) 일대의 군사력 강화를 지시했다. 남한을 ‘별개의 국가’이자 적대국으로 규정하는 두 국가 기조를 거듭 부각한 것으로 풀이된다.
조선중앙통신은 18일 김 위원장이 전날 전군의 사단·여단 지휘관을 노동당 중앙청사로 소집해 ‘일련의 중요 군사문제’에 대해 담화했다고 보도했다. 김 위원장이 사단·여단장급 지휘관을 회합한 건 처음이다. 육·해·공군, 전략군, 특수작전군 예하의 사단·여단 수를 고려하면 이날 소집된 지휘관은 180~250여명으로 추정된다.
통신은 “(김 위원장이) 특히 남부국경을 지키고 있는 제1선부대들을 강화하고 국경선을 난공불락의 요새로 만들 데 대한 우리 당의 영토방위정책에 대해 언급했다”면서 “전쟁을 보다 철저히 억제하기 위한 중요한 결정으로서 앞으로 취하게 될 군사조직 구조개편과 제1선부대들을 비롯한 중요 부대들을 군사기술적으로 강화하기 위한 구상을 피력했다”고 전했다.
지휘관이 소집된 날은 북한 내고향여자축구단이 인천공항으로 입국한 날이다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “같은 날 군사적으로는 남부 국경선, 주적 의식 강화를 외치고 스포츠 측면에서는 남한을 국제 대회의 상대국(외국)으로 취급하는 것”이라고 분석했다.
최전방 부대 강화 방침 역시 북한이 주창해 온 두 국가 기조의 연장선이다. 앞서 북한은 지난 3월 최고인민회의에서 두 국가 노선을 반영한 헌법 개정을 단행했다. 북측 지역만 영토로 규정한 영토 조항을 신설하고, 조국통일 조항을 삭제해 남북관계를 ‘적대적인 동족’이 아닌 ‘국가 대 국가’ 관계로 공식화했다. 임 교수는 “(남한과) 대적 관계 선언의 물리적 집행”이라며 “대한민국을 ‘제1의 주적’이자 ‘별개의 교전국’으로 규정하는 영토 방위·분리 정책을 지속해서 추진한다는 의미”라고 설명했다.
김 위원장이 국경의 ‘난공불락 요새화’를 지시한 데 따라 MDL 일대의 국경선화 작업도 속도를 낼 전망이어서 일대 지역의 군사적 긴장고조 우려도 제기된다. 북한은 비무장지대(DMZ) 내 MDL 이북 근접 지역에서 불모지(요새화) 작업 및 전술도로 구축, 철책선 및 지뢰 장애 설치 등을 진행해 왔다. 윤민호 통일부 대변인은 “군사적 긴장을 완화하고 신뢰를 구축하는 노력을 일관되게 견지해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
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