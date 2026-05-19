5월 때이른 더위가 전력수급엔 약? 태양광 시대의 아이러니
[이슈 분석] 재생에너지 확대 ‘전력 시간표’ 이동
태양광 등 재생에너지 발전 확대로 ‘무더위 전력 시간표’가 바뀌고 있다. 일조량이 쏟아지는 낮과 공장이 멈추는 주말은 전기가 가장 많이 남아 도는 시간이 됐다. 지난 주말 30도를 넘었던 이른 더위도 오히려 ‘전력 수급’에는 약이 됐다. 앞당겨 찾아온 더위가 ‘고(高)발전·저(低)수요’ 현상을 해갈하는 데 도움이 된 것이다. 전력 부족보다 수급 미스매치가 해결 과제로 떠올랐다.
최근 이례적인 5월 무더위 영향으로 냉방 수요가 많아지며 전력 수요가 늘고 있다. 하지만 낮에 전기 사용량 급증을 걱정하던 건 옛말이 됐다. 18일 전력거래소 전력수급실적에 따르면 이달 1~17일까지 최대전력 수요는 모두 저녁 시간에 두드러졌다. 퇴근 후 가정 수요가 증가하는 오후 8시(총 13일)와 오후 9시(4일)에 집중됐다.
반면 일조량이 많은 낮에는 전력 수요가 최소치를 기록하는 현상이 이어지고 있다. 이달 들어 3일을 제외한 나머지 14일은 정오와 오후 1시에 하루 전력 사용량이 가장 적었다. 과거엔 오전 4시 등 새벽 시간에 전력 사용이 적었지만, 이제는 한낮으로 최소전력 시간대가 달라졌다.
전력 수급 위기의 패러다임도 달라졌다. 기존엔 여름철 전력 부족이 문제였지만 지금은 재생에너지 급증으로 봄과 가을, 그리고 주말의 ‘전력 과잉’이 걱정거리가 됐다. 전기가 너무 많이 남아도 대규모 정전(블랙아웃)이 발생할 수 있다. 송전망이 감당할 수 없게 되면 주파수 한계로 블랙아웃에 이르게 된다.
연휴가 이어진 이달에는 노동절과 어린이날, 주말인 9~10일에 최소전력이 이달 평균(4만6000㎿)보다 낮은 4만㎿ 아래로 떨어졌다. 지난 설연휴에도 최소 전력 수요가 3만3500㎿까지 떨어지며 지난해 봄철 최저치(3만5800GW)를 밑돌았다. 노동절인 지난 1일 정오에는 태양광 발전이 전체 전력수요(5만7700㎿)의 50% 수준까지 치솟았다. 발전량은 많은 데 소비가 적은 ‘수급 미스매치’가 나타나는 상황이다.
이에 전력 과잉 공급을 막기 위해 태양광 발전 등을 강제로 멈추는 출력 제어도 잇따르고 있다. 전력거래소는 이달에만 6차례에 걸쳐 휴일과 낮에 출력제어 예고를 발전소에 전달했다. 제어가 쉬운 석탄과 액화천연가스(LNG) 등 유연성 전원부터 줄이고, 이후에 원전 등 경직성 전원을 줄이는 방식이다. 과부하를 막기 위해 불가피한 조치지만, 반복되면 발전 사업자 손실이 늘고 발전 효율도 감소한다.
전체 발전설비 용량은 태양광 등의 확대로 꾸준히 늘고 있다. 지난해 5월 154.3기가와트(GW)에서 올해 158.6GW로 4.3GW가량 증가했다. 1년 만에 대형 원전 3~4기 규모의 설비가 새로 전력계통에 연결된 셈이다. 정부는 2030년까지 재생에너지 설비를 100GW까지 늘린다는 방침이다.
정부의 재생에너지 속도전이 거셀수록 에너지 소비도 ‘낮에 쓰고 저녁에 아끼는’ 흐름으로 빠르게 재편될 전망이다. 정부는 전기요금을 낮에 낮추고 밤에 비싸게 책정하는 계절·시간대별(계시별) 요금제를 현행 산업용(을)에서 다음 달 소규모 공장 등 산업용(갑)과 상가·관공서 등 일반용으로 확대 시행하고, 향후 주택용 적용 여부를 검토하고 있다. 에너지 업계 관계자는 “재생에너지 발전이 급증하면서 달라진 흐름에 맞춰 전력 공급과 소비를 유지하는 게 최대 과제가 된 상황”이라고 말했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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