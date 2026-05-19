멧돼지 도심 출몰에 서울시 “포획틀·울타리 확대”
서대문·은평·강북구 등 추가 설치
북한산 서식 밀도·출몰 감소 추세
서울시가 멧돼지의 도심 접근을 차단하는 조치에 착수했다. 지난달 서대문구 이화여대 캠퍼스와 마포구 아현동 아파트 단지 등 도심 한복판에 멧돼지가 출몰해 시민 불안감이 높아지자 대응 수위를 높이겠다는 것이다.
시는 국립공원공단과 합동으로 북한산국립공원, 멧돼지 주요 이동 경로에 멧돼지를 차단하기 위한 포획 틀과 차단 울타리를 설치한다고 18일 밝혔다. 신규 시설은 국립생물자원관의 야생동물 출몰 예측 지도와 연구 자료를 바탕으로 멧돼지 출몰 가능성이 큰 지역에 설치된다.
현재 설치된 포획 틀은 184개, 차단 울타리는 18.8㎞ 규모다. 시는 올해 포획 틀 10개, 3.0㎞ 길이의 차단 울타리를 서대문·노원·은평·강북구 일대에 추가 설치할 방침이다. 지난해 설치한 포획 틀 6개, 차단 울타리 1.4㎞와 비교해 배가량 시설이 확대된 것이다.
시는 멧돼지를 포획 틀로 유인할 먹이인 옥수수, 고구마, 도토리, 밤 등의 신선도를 높여 포획을 늘린다는 계획도 세웠다. 포획된 멧돼지는 모두 안락사된다.
북한산 일대 멧돼지 서식 밀도는 ㎢당 2022년 2.1마리, 2023년 1.9마리, 2024년 1.6마리로 감소하고 있다. 서울 도심의 멧돼지 출몰 건수도 줄어드는 추세다. 소방 출동은 2024년 589건에서 2025년 494건으로 줄었다. 올해는 같은 개체로 추정되는 멧돼지가 이화여대에서 아현동 아파트 단지로 이동하며 다수의 시민에게 목격돼 불안을 키웠다. 해당 멧돼지는 아파트 단지에서 소방 당국에 잡혀 폐사됐다.
시는 산림 인접 주택가와 음식점, 상가를 대상으로 음식물 쓰레기 배출을 관리하고 무단 경작에 대한 단속도 강화할 방침이다. 먹이를 없애 멧돼지가 산에서 도심으로 내려오는 걸 막는 것이다. 시는 멧돼지와 마주칠 경우 뛰거나 큰 소리를 내지 말고 침착하게 거리를 유지하면서 나무나 바위 등 멧돼지의 시야에서 벗어날 수 있는 장소로 피하라고 당부했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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