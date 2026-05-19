삼성重 1조 또 수주… 이달 LNG선 6척, 올 목표 83% 달성
삼성중공업이 1조원대 액화천연가스(LNG) 운반선 수주 계약을 체결했다. 이달 들어서만 총 2조원대 공급 계약을 체결한 삼성중공업은 5개월 만에 연간 상선 실적 목표액의 80% 이상을 달성했다.
삼성중공업은 오세아니아 지역 선사로부터 LNG운반선 3척을 1조1242억원에 계약했다고 18일 공시했다.
이번 계약으로 삼성중공업은 이달에만 총 2조3595억원 규모의 수주를 달성했다. 선박 별로는 LNG-FSRU(부유식 저장·재기화 설비) 1척, LNG운반선 5척 등 모두 6척이다. 이로써 LNG운반선 분야에서 상반기가 지나기도 전에 지난해 수주 실적인 11척을 넘어섰다.
삼성중공업은 올해 모두 22척의 선박 계약을 잇따라 성사시키며 누적 실적 약 7조603억원을 기록했다. 연간 상선 수주 목표액(약 8조5323억원)의 약 83%에 해당한다. 증권가에선 하반기 LNG운반선 발주가 본격화되면 연간 수주 목표 초과 달성이 무난할 것이라는 전망이 나온다.
수주 호조는 분기 실적에도 반영됐다. 삼성중공업의 올해 1분기 매출은 2조9023억원으로 전년 대비 약 16% 증가했으며 영업이익은 2731억으로 약 122% 급증했다.
수주 랠리의 배경에는 중동전쟁에 따른 지정학적 리스크 확대와 글로벌 공급망 다변화 필요성 증대가 자리 잡고 있다. 특히 에너지 안보 중요성이 커지면서 장거리 LNG 운송 수요가 증가함에 따라, 삼성중공업을 비롯한 국내 조선업계는 고효율 LNG운반선을 비롯한 고부가가치 선박 중심의 선별 수주 전략을 펼치고 있다. 삼성중공업 관계자는 “검증된 LNG운반선 건조 역량과 품질 경쟁력으로 수주 흐름을 이어갈 것”이라고 말했다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사