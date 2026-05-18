[단독] 집 안 사고 월세 산다… 서울 초고가 월세 급증
지난달까지 694건 계약… 41.3%↑
보유세 등 부담… 다른 자산에 투자
올해 서울에서 월 500만원 이상 고가 월세 아파트 계약이 급증한 것으로 나타났다. 세금 부담과 최근 정부 정책 변화 등 위험요소를 피하기 위해 고소득층이 현금을 아파트 구매에 쓰는 대신 다른 자산에 투자한 것으로 해석된다.
국민일보가 18일 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 분석한 결과에 따르면 계약체결 신고가 마감된 지난달 18일까지의 올해 서울 지역 월세 500만원 이상 아파트 임대 계약은 694건으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 491건에 비해 41.3% 많다.
최고가 월세 계약은 지난 3월 보증금 3억원에 체결된 용산구 ‘나인원한남’ 전용면적 244㎡(약 74평)로 월세 4000만원 짜리였다. 2024년과 지난해 동기간 각각 2500만원, 3000만원짜리였던 서울의 최고가 월세 계약들과 비교해 보증금 규모는 줄고 월세 수준이 높아졌다.
고가 월세 계약은 부촌의 신축 단지를 중심으로 급증했다. 일례로 서울 대표 부자 동네 중 하나로 알려진 강남구 청담동은 지난해 같은 기간 월세 500만원 이상 계약이 10건이었으나 올해는 신축단지인 청담르엘 등에서 계약이 쏟아지며 43건으로 4배 이상 폭등했다.
고가 월세는 경기도에서도 늘었다. 서울 강남과 인접한 성남 분당구에서는 2024년과 지난해 동기간 각각 7, 9건이던 500만원 이상 월세 계약이 올해 들어 18건으로 2배 폭증했다. 2024년만 해도 500만원 이상 월세 계약이 없던 수원 영통구와 하남에서도 올해 각각 4건, 1건이 발생했다.
갱신 계약의 비중이 커진 것도 특징이다. 2024년 서울에서는 비중이 약 12.5%, 지난해에는 23.0%였으나 올해는 26.7%로 더 올랐다. 건수로 따지면 2024년 58건이던 게 올해 185건으로 3배 이상 늘었다. 경기도 역시 2024년 14.3%, 지난해 18.2%였던 게 올해 21.7%다.
초고가 월세가 늘어난 것은 목돈을 굴리려는 세입자뿐 아니라 집주인 입장도 반영된 것으로 해석된다. 불어난 세금을 내기 위해 매월 안정적으로 돈을 받을 필요가 있기 때문이다. 갱신 계약 증가 역시 현 거주지에서 시장을 관망하는 세입자들이 늘어난 영향으로 보인다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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