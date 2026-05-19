‘국립오페라단 유치’ 목소리 키우는 대구
부산오페라하우스 개관 앞두고 ‘오페라도시’ 위상 지키기 나서
‘오페라 도시 대구’를 지키기 위해 지역사회가 나섰다. 문화 콘텐츠 육성에 적극적인 부산이 오페라 분야까지 세를 확장하자 위기감이 커진 모습이다.
대구 지역 문화·정치·경제·언론계 인사 134명(이하 시민단)은 ‘국립오페라단 대구 유치를 위한 오페라를 사랑하는 대구시민 100인 선언’을 18일 대구시에 전달했다. 시민단은 문화체육관광부와 청와대에도 선언문을 전달할 계획이다.
시민단은 국립오페라단 유치 근거로 대구 오페라의 역사와 인프라를 내세운다. 대구 출신 음악인 현제명이 작곡한 ‘춘향전’이 한국 최초 창작 오페라로 인정받고 있고, 본격적인 대학의 성악 교육도 바리톤 이점희 교수에 의해 지역에서 시작됐다는 것이다. 국내 최초이자 유일한 오페라 관련 시립단체 ‘대구시립오페라단’과 오페라 전문 제작 극장 ‘오페라하우스’를 보유한 점, 20년 넘게 대구국제오페라축제를 열어온 점 등도 강점으로 내세웠다.
국립예술단체·기관의 지방 이전은 과거에도 검토됐다. 그중 하나로 국립오페라단 대구 이전이 거론됐지만 현재는 예측이 어려운 상황이다. 이런 상황에서 2027년 하반기 부산오페라하우스 개관 소식이 전해지자 대구 지역 위기감이 높아졌다. 영화, 게임 등 문화 콘텐츠로 유명한 부산시는 문화도시 완성을 위해 오페라 육성에 나선 것으로 알려졌다.
시민단 관계자는 “부산시의 경우 이미 국립부산국악원, 국립청년연희단 등 5개 국립문화기관·단체를 보유한 반면 대구는 국립대구박물관 1개만 보유하고 있다”며 “국립오페라단까지 부산으로 가면 지역 간 갈등과 불균형을 초래할 것”이라고 주장했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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