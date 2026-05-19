정치에 휘말린 현대건설 ‘전전긍긍’… “우리 잘못 맞지만… 지체없이 보고”
[비즈 이슈]
GTX-A 삼성역 구간 철근 누락
‘늑장 보고’ 비판… 주가도 하락
수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 구간에서 대규모의 철근이 누락된 사실이 알려지며 논란이 되고 있다. 시공사인 현대건설은 문제를 인지한 즉시 발주처인 서울시에 알렸으나 이후 정부 보고 시점이 늦어지면서 정치권 공방으로 크게 번졌다. 현대건설은 6개월이 지난 시점에 논란이 커지면서 난처해진 분위기다.
18일 서울시와 국토교통부 등에 따르면 서울 강남구 삼성역 인근 영동대로 지하 복합환승센터 지하 5층 GTX 승강장 구간 기둥에서 철근 누락이 확인됐다. 기둥 80개에서 주철근 약 178t이 빠진 것이다. 설계 도면 해석을 잘못해서 벌어진 일이라는 게 시공사 측 설명이다.
현대건설은 지난해 11월 자체 품질 점검 과정에서 이 같은 사실을 발견하고 “즉각 발주처인 서울시에 보고했다”고 설명했다. 하지만 서울시가 국토부에 보고하는 과정에서 5개월여가 지난 사실이 알려지며 ‘늑장 보고’ 비판이 일었다. 이후 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 “시의 무책임한 안전 불감증을 그대로 드러내는 일”이라고 비판하면서 정치권 공방으로 번졌다. 다만 서울시는 “시공사로부터 관련사항을 통보받고 즉각 현장 안전점검을 실시했다”며 “오히려 안전성 문제를 사전에 차단한 사례”라고 반박했다.
현대건설은 난처한 표정이다. 애당초 현대건설 잘못임을 인정하고, 즉각 대처에 나섰음에도 논란이 계속 커지고 있어서다. 현대건설은 당초 설계보다 강화된 공법으로 보강방안을 마련하고, 약 30억원의 추가 공사 비용도 부담하기로 했다. 하지만 ‘부실시공’ 논란에 주가까지 하락했다. 이날 현대건설 주가는 전일보다 6.52% 하락한 14만4900원에 장을 마쳤다.
다만 건설업계에서는 “중소건설사에서도 안 할 실수가 벌어졌다”며 의아하다는 반응도 나온다. 오히려 정치권 분쟁으로 번지며 현대건설의 실수가 부각되지 않는 듯하다는 지적도 나온다.
국토부는 이날 GTX-A 삼성역 구간에 대한 특별 현장 점검에 착수한다고 밝혔다. 점검 결과에 따라 벌점, 시정명령, 과태료 등을 조처할 방침이다. 현대건설은 “안전 우려를 완전히 해소할 수 있도록 검증된 방법으로 철저하게 보강하겠다”는 입장을 밝혔다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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