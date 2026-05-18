[단독] 법무부, 박상용 ‘수사과정 확인서 미작성’으로 중징계 가능성

20년간 ‘확인서 미작성’ 징계 전무

내부적으로는 해임 이상 거론돼

여권 “진술 맞추려 기록 안 남겨”

연합뉴스

“대통령에 대한 조작기소를 한 검사인데 정직 2개월입니까?”



정직 2개월의 징계가 청구된 박상용 인천지검 부부장검사가 최근 한 언론의 유튜브 채널에 나와서 한 발언이다. 청구된 징계사유를 보면 ‘조작기소 국정조사’ 등을 통해 더불어민주당이 제기한 의혹은 과도하게 부풀려졌다는 점을 에둘러 지적한 것이다. 그는 “황당한 일”이라고 했다.



국민일보가 18일 관보를 통해 2007년 이후 검사 징계처분 사례 146건을 전수 조사한 결과 박 검사의 징계 사유로 적시된 ‘부당한 자백 요구’나 ‘수사과정확인서 미작성’을 이유로 정직 2개월 이상 중징계 처분을 받은 경우는 없었다. 구자현 검찰총장 대행은 지난 12일 대검찰청 감찰위원회 권고에 따라 ①부당한 자백 요구 ②수용자 소환 후 수사과정확인서 미작성 ③부당한 음식물·접견 편의 제공 등으로 박 검사 징계를 법무부에 요청했는데, 과거 징계는 ‘부당한 접견 편의 제공’에서만 이뤄졌다.



‘스폰서 파문’을 일으켰던 박모 검사장은 2009년 지인에게서 구속 피의자에 대한 선처와 병원 치료 부탁을 받고 담당 검사에게 구속집행정지 등 선처를 권고해 면직 처분을 받았다. 그러나 이는 박 검사 사례와 거리가 멀다는 평가다. 그나마 비교 가능한 사례로 김모 대구지검 검사가 2018년 6~7월 수용자가 지인과 6차례 사적인 통화를 할 수 있도록 방치했다는 등의 이유로 견책 처분을 받은 경우가 있다. 한 부장검사는 “박 검사처럼 외부 음식물이 문제 된 사안은 통상 경고로 끝나고, 심해야 견책 수준”이라고 말했다.



법무부 내에서는 ‘수사과정확인서 미작성’ 혐의가 대검 감찰위에서 가볍게 다뤄졌다는 뒷말이 나오는 것으로 전해졌다. 징계청구서에는 박 검사가 2023년 1~12월 김성태 전 쌍방울그룹 회장 등 수용자 5명을 334회 불렀는데, 조서를 쓰지 않을 경우 시 수사기록에 편철해야 하는 수사과정확인서를 111회 누락했다는 내용이 적시됐다.







구자창 이서현 기자 critic@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 구자창 기자 critic@kmib.co.kr 1302 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. “대통령에 대한 조작기소를 한 검사인데 정직 2개월입니까?”정직 2개월의 징계가 청구된 박상용 인천지검 부부장검사가 최근 한 언론의 유튜브 채널에 나와서 한 발언이다. 청구된 징계사유를 보면 ‘조작기소 국정조사’ 등을 통해 더불어민주당이 제기한 의혹은 과도하게 부풀려졌다는 점을 에둘러 지적한 것이다. 그는 “황당한 일”이라고 했다.국민일보가 18일 관보를 통해 2007년 이후 검사 징계처분 사례 146건을 전수 조사한 결과 박 검사의 징계 사유로 적시된 ‘부당한 자백 요구’나 ‘수사과정확인서 미작성’을 이유로 정직 2개월 이상 중징계 처분을 받은 경우는 없었다. 구자현 검찰총장 대행은 지난 12일 대검찰청 감찰위원회 권고에 따라 ①부당한 자백 요구 ②수용자 소환 후 수사과정확인서 미작성 ③부당한 음식물·접견 편의 제공 등으로 박 검사 징계를 법무부에 요청했는데, 과거 징계는 ‘부당한 접견 편의 제공’에서만 이뤄졌다.‘스폰서 파문’을 일으켰던 박모 검사장은 2009년 지인에게서 구속 피의자에 대한 선처와 병원 치료 부탁을 받고 담당 검사에게 구속집행정지 등 선처를 권고해 면직 처분을 받았다. 그러나 이는 박 검사 사례와 거리가 멀다는 평가다. 그나마 비교 가능한 사례로 김모 대구지검 검사가 2018년 6~7월 수용자가 지인과 6차례 사적인 통화를 할 수 있도록 방치했다는 등의 이유로 견책 처분을 받은 경우가 있다. 한 부장검사는 “박 검사처럼 외부 음식물이 문제 된 사안은 통상 경고로 끝나고, 심해야 견책 수준”이라고 말했다.법무부 내에서는 ‘수사과정확인서 미작성’ 혐의가 대검 감찰위에서 가볍게 다뤄졌다는 뒷말이 나오는 것으로 전해졌다. 징계청구서에는 박 검사가 2023년 1~12월 김성태 전 쌍방울그룹 회장 등 수용자 5명을 334회 불렀는데, 조서를 쓰지 않을 경우 시 수사기록에 편철해야 하는 수사과정확인서를 111회 누락했다는 내용이 적시됐다.여권 관계자는 “수용자들을 줄소환하면서 기록을 남기지 않은 건 결국 ‘진술 맞추기’ 목적 아닌가”라며 “‘연어·술파티 의혹’은 곁가지이고 오히려 ‘진술 세미나’가 핵심”이라고 주장했다. 법무부 징계위원회에서 해임 이상 수준으로 징계를 상향하는 근거가 될 것이란 관측도 나온다. 다만 한 검사장 출신 변호사는 “해임이나 면직이 아닌 정직 2개월 청구에 그친 건 진술 회유 정황까지는 나오지 않았기 때문”이라고 말했다.구자창 이서현 기자 critic@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지