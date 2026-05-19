‘왕사남’ 돌풍에 영월 관광객 52만명 돌파
5개월 만에 작년 연간 방문객 2배 “관광환경 개선·콘텐츠 보완 중”
영화 ‘왕과 사는 남자’ 흥행으로 세계유산 장릉과 국가 명승 청령포의 올해 누적 관람객이 52만명을 돌파했다.
강원 영월군은 지난 17일 기준 장릉과 청령포 누적 관람객 52만명을 달성했다고 18일 밝혔다. 장릉에 22만명, 청령포에 30만명이 방문했다. 올해 들어 불과 5개월 만에 지난해 연간 관람객 26만3327명의 배를 뛰어넘은 것이다.
월별로 보면 2월 6만4000명, 3월 13만9000명, 4월 18만4000명 등 방문객은 꾸준히 증가하고 있다. 5월에도 어린이날 연휴 등을 거치며 많은 관광객이 영월을 찾았다.
지난달 24~27일 영월 일대에서 열린 단종문화제에는 16만여명이 다녀갔다. 지난해 방문객보다 6만명 늘었다.
영월군은 지난 2월 ‘왕과 사는 남자’ 개봉 이후 단종과 영월에 대한 관심이 높아지면서 방문객 증가세가 이어진 것으로 본다. 특히 영화 속 배경과 실제 역사 현장을 함께 체험할 수 있는 공간으로 주목받으면서 가족 단위 관광객뿐 아니라 젊은 세대 등 다양한 계층의 발길이 이어지고 있다.
군은 급증한 관광 수요에 대응해 관광 인프라를 확충하고 있다. 최근 역사문화 탐방로인 단종유배길 정비를 마쳤다. 단종의 유배 여정을 따라 걷는 코스다. 역사 체험과 자연경관을 동시에 경험할 수 있는 관광자원이다. 옛 청령포역부터 청령포 매표소까지 이어지는 강가에 쉼터와 전망 공간을 갖춘 강변산책로도 조성할 계획이다.
안백운 군 문화관광과장은 “관광객들이 더 편안하게 영월을 즐길 수 있도록 관광환경 개선과 콘텐츠 보완을 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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