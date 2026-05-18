공천 파동에 회초리 든 호남… 與 지지율 일주일 새 14.3%p ↓
지선 보름 앞 텃밭서 균열 조짐
“전대까지 지역민심 요동 우려”
6·3 지방선거를 보름 앞두고 더불어민주당의 심장부 호남에서 심상치 않은 균열 조짐이 감지된다. 전북을 중심으로 한 공천 갈등과 내홍 피로감이 쌓이며 당 지지율이 일주일 새 두 자릿수 급락했다.
리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~15일 전국 18세 이상 1003명을 대상으로 조사한 결과 민주당 지지도는 45.8%로 전주 대비 2.9% 포인트 떨어졌다. 국민의힘은 33.5%로 2.6% 포인트 올랐다. 양당의 격차는 전주 17.5% 포인트에서 12.3% 포인트로 좁혀졌다(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).
이번 조사의 핵심은 호남이다. 광주·전라 지역(응답자 102명)에서 민주당 지지도는 71.5%에서 57.2%로 14.3% 포인트 폭락했다. 같은 기관의 주간 정례 조사에서 지지율이 두 자릿수로 떨어진 것은 이례적인 추세다. 리얼미터는 “공천 잡음과 당내 분열 양상이 부각되면서 이탈 폭이 크게 확대됐다”고 분석했다. 김용범 청와대 정책실장의 국민배당금 발언으로 인한 중도·보수층 이탈도 영향을 미쳤다는 설명이다.
전북지사 경선 갈등이 민주당 지지율을 끌어내린 결정타가 됐다. 김관영 무소속 후보의 대리비 지급 논란, 이원택 후보의 식사비 대납 의혹에 대한 지도부 대응을 두고 “특정 계파 중심의 공천”이라는 반발 정서가 확산됐다. 일부 기초단체장·광역의원 공천 과정에서도 탈락 후보 반발과 무소속 출마 움직임이 이어지며 민심 피로도가 높아졌다는 평가가 나온다.
이 후보의 식사비 대납 의혹 재조사를 요구하며 단식했던 안호영 민주당 의원(전북도당 공동상임선대위원장)은 18일 페이스북에 “전북이 원하는 것은 공정과 상식의 회복”이라며 “정청래 대표께 도민의 비판 목소리를 듣고 잘못을 고쳐야 마음을 얻을 수 있다고 말씀드렸다”고 밝혔다. 이어 “경선 다툼에 휘말려 청년들이 출마 자격을 잃고 고발되는 등 피해를 보고 있다”며 “고발을 취하하고 넓게 품어주는 게 도민 마음을 더 얻는 길”이라고 덧붙였다. 호남권 한 초선 의원은 국민일보에 “지역에서 공천 문제 이야기를 정말 많이 한다”며 “한 시민이 지나가다 붙잡고 ‘민주당 정신 차리라’고 하더라. 다음 전당대회까지 지역 민심이 요동칠 것으로 본다”고 우려했다. 박상병 정치평론가는 “조국혁신당도 대안이 될 수 있다고 생각해 관망층이 늘어난 것”이라며 “호남은 대안만 있으면 얼마든지 민주당에서 이탈할 수 있다”고 말했다.
김혜원 윤예솔 기자 kime@kmib.co.kr
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