뒷거래·도박 의혹 네거티브까지… 교육감 선거 ‘정치판 복붙’

그동안 교육감 선거는 미래 세대를 이끌 교육 수장을 뽑는 국가적 이벤트임에도 미래 지향적 경쟁과는 거리가 멀었다. 교육 공약과 비전 경쟁보다는 단일화와 ‘아니면 말고식’ 네거티브 공세 같은 선거공학이 판치는 ‘정치판’에 가까웠다. 겉으로는 정치적 중립을 내세우면서도 특정 정당과 보조를 맞추거나 유력 정치인에 기대는 선거 캠페인도 반복돼 왔다.
6·3 교육감 선거도 비슷한 전철을 밟고 있다. 사상 첫 현직 교육감끼리의 대결이나 현직 교육감과 단일화 기구에서 추대된 후보들의 경쟁 등 선거 구도가 복잡해지면서 선거공학에 더욱 의존하는 모습이다. 이번에도 단일화 과정에서의 ‘자리 뒷거래’ 의혹이 등장했고 논문 표절, 기고문 대필, 불법 도박, 사업 특혜 의혹 등이 고개를 들었다.
전남광주, 최초 현직 교육감 매치
전남광주에서는 교육감 선거 최초로 현직 교육감끼리 격돌한다. 전남광주통합시 출범으로 이정선 광주교육감과 김대중 전남교육감이 통합 교육감 자리를 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 여기에 전남광주 진보 단일화 기구에서 추대된 장관호 후보가 경쟁에 뛰어들었다. 장 후보는 전국교직원노동조합(전교조) 전남지부장 출신으로 전교조 광주지부장을 역임한 정성홍 예비후보와 단일화했다. 김대중재단 전남지부 탄소중립위원장을 맡고 있는 강숙영 후보까지 4파전이다. 강 후보는 평교사부터 교장, 장학관 등 탄탄한 현장 전문성을 내세운다.
김 후보는 중도진보, 나머지 후보는 진보로 분류된다. 통합 이전 지역으로 구분하면 전남 3명, 광주 1명 구도다. 장 후보는 전교조 활동을 주로 전남에서 했다. 강 후보는 전남 중·고교와 전남교육청에서 근무했다.
후보들은 저마다 통합의 부작용을 줄이고 효과를 극대화할 적임자라고 주장한다. 김 후보는 ‘K-교육특별시’ 실현을 위해 학생 생애 책임교육을, 이 후보는 인공지능(AI) 기반 맞춤형 인재 양성과 전남·광주 교육 상향 평준화를 내걸었다. 장 후보는 연 120만원 기본교육수당을, 강 후보는 국가책임 5일 돌봄학교와 초등 5학년, 중학교 4학년 학제 개편을 약속했다.
네거티브 공방도 치열하다. 김 후보는 공무 출장 중 불법 카지노에 출입했다는 ‘카지노 도박 의혹’을 추궁받고 있다. 그는 카지노에는 갔지만 도박은 하지 않았다고 해명한다. 이 후보는 광주교육청 감사관 채용 과정에서 고교 동창을 최종 임용 후보자에 포함하도록 지시했다는 의혹을 받고 있다.
현직 없는 ‘무주공산’ 쟁탈전
전북은 서거석 전 교육감이 선거법 위반 혐의가 확정돼 공석인 상태다. 이 자리를 놓고 이남호 전 전북대 총장과 천호성 전주교대 교수가 경합하고 있다. 이 후보는 전북대 교수로 재직하다 2014년부터 4년 동안 총장을 지낸 고등교육 전문가다. 천 후보는 고교 교사와 전주교대 교수를 지냈다.
두 후보 모두 진보 성향으로 분류되지만 이 후보는 실용교육, 천 후보는 진보교육에 방점을 찍고 있다. 이 후보는 ‘전북교육과정평가원’을 설립해 학력 저하 문제를 해소하는 ‘학력 신장 3.0’ 계획을 내놨다. 천 후보는 입시 경쟁 교육 탈피를 위한 교육 개혁과 생태 전환 교육을 강조한다.
선거전은 진흙탕으로 빠져들고 있다. 천 후보가 자신과 단일화한 유성동 전 예비후보에게 교육청 요직을 약속했다는 정황이 담긴 녹취록이 공개돼 파장이 일었다. 이에 유 전 예비후보가 “오히려 이 후보 측에서 자리 제안이 있었다”고 역공을 펴자 이 후보 측이 “허위 주장”이라며 법적 대응을 예고했다. 또 두 후보 모두 상대방에 대해 논문 표절과 기고문 대필 의혹을 제기한 상태다.
충남에서는 김지철 교육감이 3선 제한으로 불출마하면서 보수와 진보가 2대 2 대결을 벌이고 있다. 진보에서는 ‘김지철 후계자’로 불리는 이병도 전 천안교육장과 김영춘 전 국립공주대 부총장이 나섰다. 이 후보는 김 교육감과 전교조 활동을 같이한 최측근이다. 김 후보는 ‘합리적 진보’를 내걸고 AI를 활용한 교육 개혁을 강조한다.
보수에서는 이병학 전 충남도의회 교육위 부의장과 이명수 전 국회의원이 나섰다. 이병학 후보는 2022년 교육감 선거에서 김 교육감에게 밀려 2위를 했던 인물로 충남교육혁신연구소에서 교육 혁신을 주장해 왔다. 이명수 후보는 충남 행정부지사와 18~21대 국회의원(4선) 경력을 가진 인물이다. 풍부한 정치·행정 경험을 바탕으로 교육을 혁신할 적임자라고 강조한다.
대전에서도 설동호 교육감이 3선 제한으로 불출마하며 다자 구도가 만들어졌다. 맹수석 전 충남대 법학전문대학원장, 성광진 대전교육연구소장, 오석진 전 대전교육청 교육국장, 정상신 대전미래교육연구회장, 진동규 전 유성구청장 등 5명이 레이스를 펼칠 예정이다.
진보 3명, 보수 2명 구도다. 진보 진영에서는 성광진·맹수석·정상신 후보가 단일화 논의를 진행했지만 실패했다. 성 후보가 시민단체가 선정한 후보로 추대됐지만 진보 후보들이 난립해 ‘반쪽’이란 평가다. 보수 진영에서도 뚜렷한 단일화 움직임이 없어 오석진·진동규 후보 모두 완주할 것이란 전망이 나온다.
분열한 진보 진영
충북교육감 선거는 윤건영 교육감, 김성근 전 충북 부교육감, 김진균 전 충북교원단체총연합회장 3명이 뛰고 있다. 보수 성향의 현직 교육감에 진보 성향 후보 두 명이 도전장을 낸 형국이다. 윤 후보가 ‘현직 프리미엄’과 보수 단일 후보라는 타이틀을 등에 업었지만 김성근 후보의 추격이 만만치 않다는 관측이 나온다.
김성근 후보는 전교조 출신으로 교육부 학교혁신지원실장(1급)과 충북 부교육감 등을 역임하며 진영 내부에서 탄탄한 입지를 갖고 있다는 평가를 받고 있다. 이를 바탕으로 도내 진보 단체들로부터 큰 잡음 없이 단일 후보로 추대됐으며, 후보 등록을 앞두고 조동욱 전 예비후보와도 단일화에 성공했다.
윤 후보와 김성근 후보 양강 구도 속에서 김진균 후보는 ‘합리적 진보’를 내세우며 틈새를 공략하고 있다. 그는 진보 단일화를 ‘야합’으로 규정하고 정치와 이념으로부터 학교 현장을 보호해야 한다는 논리로 두 후보에 날을 세우고 있다.
세종교육감 선거는 보수 1명과 진보 3명이 맞붙는다. 보수 진영에서는 강미애 세종미래교육연구소 대표가 나섰다. 세종 종촌초와 도원초 교장, 세종교원단체총연합회장 등을 역임한 ‘현장 전문가’라는 점을 강조하고 있다.
진보 진영에서는 안광식 전 세종교육청 진로교육원장과 원성수 전 공주대 총장, 임전수 전 세종교육청 교육정책국장 3명이 출사표를 던졌다. 원 후보는 여당으로부터 ‘공주·부여·청양’ 국회의원 보궐선거 공천 제안을 받았지만 고사하고 세종교육감 선거를 완주하기로 했다. 중도 성향인 김인엽 전 예비후보와 단일화하며 보폭을 넓히고 있다.
임 후보는 ‘최교진 후계자’란 점을 어필한다. 임 후보는 최교진 교육부 장관과 전교조 선후배 사이로 친분이 두터운 것으로 알려졌다. 최 장관은 정치 중립 논란을 무릅쓰고 임 후보 선거사무소 개소식에 참석해 파장을 일으키기도 했다. 안 후보는 진보와 중도를 아우르는 교육 개혁을 주장하고 있다.
제주에서는 김광수 교육감에게 고의숙 전 제주도의회 교육위원과 송문석 전 서귀중앙여중 교장이 도전장을 냈다. 김 후보는 보수, 고 후보와 송 후보는 진보로 분류된다. 김 후보는 ‘과밀학습 해소 및 차별 없는 교육 강화’ 공약을 발표했다. 도심권 과밀학급 해소와 단성 학교의 남녀 공학 전환, 교육격차 완화를 약속했다.
고 후보는 타 지역 진보 후보들과 보조를 맞추며 진보 성향을 부각하고 있다. 송 후보는 AI·디지털 기술을 활용한 ‘제주형 미래교실 혁신 프로젝트’를 공약으로 걸었다.
고 후보는 김 후보를 겨냥해 태양광 발전장치 선정 특혜 의혹을 제기했고, 김 후보는 고 후보가 제주도의회 의원 시절 배우자가 있는 법인에 예산을 집행했다는 ‘이해충돌 의혹’으로 맞불을 놓은 상태다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
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