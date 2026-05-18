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이흥구 대법관 후임 임명절차 개시

입력:2026-05-18 18:45
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‘공석’ 노태악 후임과 동시제청 전망

사진=윤웅 기자

대법원이 오는 9월 퇴임하는 이흥구(사법연수원 22기) 대법관 후임 임명 절차에 착수했다. 지난 3월 퇴임한 노태악(16기) 전 대법관 후임 인선 작업이 지연되고 있는 가운데 청와대와 대법원이 두 후임 대법관 임명을 동시에 조율하는 쪽으로 출구전략을 모색할 것이란 관측이 나온다.

대법원은 오는 22일부터 다음 달 2일까지 이 대법관 후임 제청 대상자 선정을 위한 천거를 받는다고 18일 밝혔다. 대법관 천거 대상자 요건은 만 45세 이상, 판사·검사·변호사 등 법조경력 20년 이상이어야 한다. 천거 절차가 끝나면 대법관후보추천위원회가 피천거인을 심사한 뒤 3명 이상의 후보자를 추천하고, 조희대 대법원장은 이 가운데 1명을 이재명 대통령에게 임명 제청한다. 국회 인사청문회와 본회의 표결을 거친 뒤 이 대통령이 최종 임명한다.

법조계에서는 노 전 대법관의 후임이 공석인 상황에서 두 명의 대법관 후임 제청이 동시에 이뤄질 수 있다는 전망이 나온다. 대법관 인선 절차 지연의 이유가 청와대와 대법원이 염두에 둔 우선순위 인물이 엇갈리는 데서 비롯된 것으로 알려진 만큼 양측이 후임 대법관을 주고받는 식으로 타협점을 찾을 것이란 얘기다.


박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr

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