트럼프·시진핑 ‘北 비핵화 공동의 목표’ 재확인

북핵에 소극적 태도 보이던 두 정상

미·중 정상회담 팩트시트에 포함

트럼프, 李에 “北 대화 쉽지 않아”

시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 15일(현지시간) 베이징 중난하이 정원에서 대화를 나누는 모습. 로이터연합뉴스

미국 백악관이 17일(현지시간) 미·중 정상회담에서 북한 비핵화가 양국 정상의 ‘공동의 목표’라는 점을 재확인했다고 발표했다. 그동안 도널드 트럼프 미국 대통령은 북한을 ‘핵 보유 세력(Nuclear Power)’으로 불러 왔고 중국 역시 북한 비핵화에 소극적 태도를 보였지만 이번 회담에서는 두 정상이 ‘북한 비핵화’를 명시적으로 재확인했다는 게 백악관의 설명이다.



백악관이 홈페이지에 공개한 팩트시트 중 ‘평화와 번영에 기여’ 항목에는 미·중 관계의 전략적 안정 관계 구축, 이란 핵무기 보유 반대, 호르무즈 해협 재개방과 함께 북한 비핵화가 마지막으로 포함됐다. 백악관은 “트럼프 대통령과 시진핑 주석이 북한 비핵화라는 공동의 목표를 재확인했다”고 밝혔다. 트럼프 대통령 방중을 수행한 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표도 ABC방송 인터뷰에서 “트럼프 대통령과 시 주석은 한반도 비핵화 목표 유지에 동의했다”고 확인했다.



트럼프 대통령과 시 주석이 정상회담에서 한반도 문제를 논의했다는 내용은 중국 외교부 발표로 전해졌다. 하지만 두 정상이 북한 비핵화를 공동의 목표로 거론한 점은 처음 공개됐다. 북한 비핵화는 미국 정부의 공식 입장이었지만 트럼프 대통령이 2기 취임 이후 여러 차례 북한을 ‘핵 보유 세력’으로 부르면서 북한을 사실상의 핵보유국으로 인정하고 비핵화 목표에서 멀어지는 것 아니냐는 우려를 낳았다. 지난해 12월 공개된 국가안보전략(NSS)에서는 ‘북한’이라는 단어 자체가 등장하지 않았다. 지난 1월 공개된 국방전략(NDS)에서도 비핵화는 언급되지 않았다.



중국 역시 지난해 11월 발표한 ‘신시대 중국의 군비 통제, 군축 및 비확산’이란 제목의 백서에서 한반도 비핵화 지지 문구를 생략했다. 최근 미국과 중국의 주요 안보 문건에서 사라졌던 북한 비핵화가 이란 전쟁 도중 열린 정상회담에서 다시 거론된 것이다.



트럼프 대통령은 전날 이재명 대통령과의 통화에서 “김정은 북한 국무위원장이 나를 좋아한다. 가능하면 김 위원장을 만나고 싶다”고 말한 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 김 위원장과의 오랜 친분 관계를 설명하며 이를 언급했다고 한다. 다만 북·미 정상회담 개최 여부에 대해선 “(현재는) 대화하기 쉽지 않다”는 취지로 설명한 것으로 전해졌다. 정부 고위 당국자는 18일 “(트럼프 대통령이) 중국도 북핵에 대해 우려가 크다고 얘기했다”고 전했다.







GoodNews paper ⓒ 미국 백악관이 17일(현지시간) 미·중 정상회담에서 북한 비핵화가 양국 정상의 ‘공동의 목표’라는 점을 재확인했다고 발표했다. 그동안 도널드 트럼프 미국 대통령은 북한을 ‘핵 보유 세력(Nuclear Power)’으로 불러 왔고 중국 역시 북한 비핵화에 소극적 태도를 보였지만 이번 회담에서는 두 정상이 ‘북한 비핵화’를 명시적으로 재확인했다는 게 백악관의 설명이다.백악관이 홈페이지에 공개한 팩트시트 중 ‘평화와 번영에 기여’ 항목에는 미·중 관계의 전략적 안정 관계 구축, 이란 핵무기 보유 반대, 호르무즈 해협 재개방과 함께 북한 비핵화가 마지막으로 포함됐다. 백악관은 “트럼프 대통령과 시진핑 주석이 북한 비핵화라는 공동의 목표를 재확인했다”고 밝혔다. 트럼프 대통령 방중을 수행한 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표도 ABC방송 인터뷰에서 “트럼프 대통령과 시 주석은 한반도 비핵화 목표 유지에 동의했다”고 확인했다.트럼프 대통령과 시 주석이 정상회담에서 한반도 문제를 논의했다는 내용은 중국 외교부 발표로 전해졌다. 하지만 두 정상이 북한 비핵화를 공동의 목표로 거론한 점은 처음 공개됐다. 북한 비핵화는 미국 정부의 공식 입장이었지만 트럼프 대통령이 2기 취임 이후 여러 차례 북한을 ‘핵 보유 세력’으로 부르면서 북한을 사실상의 핵보유국으로 인정하고 비핵화 목표에서 멀어지는 것 아니냐는 우려를 낳았다. 지난해 12월 공개된 국가안보전략(NSS)에서는 ‘북한’이라는 단어 자체가 등장하지 않았다. 지난 1월 공개된 국방전략(NDS)에서도 비핵화는 언급되지 않았다.중국 역시 지난해 11월 발표한 ‘신시대 중국의 군비 통제, 군축 및 비확산’이란 제목의 백서에서 한반도 비핵화 지지 문구를 생략했다. 최근 미국과 중국의 주요 안보 문건에서 사라졌던 북한 비핵화가 이란 전쟁 도중 열린 정상회담에서 다시 거론된 것이다.트럼프 대통령은 전날 이재명 대통령과의 통화에서 “김정은 북한 국무위원장이 나를 좋아한다. 가능하면 김 위원장을 만나고 싶다”고 말한 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 김 위원장과의 오랜 친분 관계를 설명하며 이를 언급했다고 한다. 다만 북·미 정상회담 개최 여부에 대해선 “(현재는) 대화하기 쉽지 않다”는 취지로 설명한 것으로 전해졌다. 정부 고위 당국자는 18일 “(트럼프 대통령이) 중국도 북핵에 대해 우려가 크다고 얘기했다”고 전했다.워싱턴=임성수 특파원, 이동환 기자 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지