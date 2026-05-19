“로봇이 새벽배송 돕는다”… LG CNS·컬리 ‘자동화’ 맞손
휴머노이드 물류 적용 검증
입고부터 출고 전 과정 효율화
LG CNS가 이커머스 기업 컬리와 손잡고 물류센터 휴머노이드 로봇 실증 및 자동화 사업 협력에 나선다.
LG CNS는 컬리와 ‘스마트 물류센터 고도화를 위한 휴머노이드 PoC(개념검증) 및 물류 자동화 사업 협력’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다. 협약식에는 박상균·이준호 LG CNS 전무와 허태영 컬리 최고운영책임자(COO) 등이 참석했다. 양사는 이번 협약을 통해 컬리 물류 인프라를 기반으로 휴머노이드 로봇의 현장 적용 가능성을 검증하고, 물류 지능화 솔루션 개발과 신규 사업 기회 발굴을 공동 추진한다.
핵심은 컬리 물류센터에서 진행하는 휴머노이드 로봇 PoC다. 두 회사는 로봇을 적용해 작업자 업무 부담을 줄이고, 안전성을 높일 수 있는 물류 업무를 발굴할 예정이다. 이와 함께 LG CNS 로봇 학습·운영 플랫폼인 ‘피지컬웍스’ 현장 적합성도 검증한다. 이 과정에서 로봇의 작업 정확도와 수행 속도, 기존 작업 방식 대비 효율 개선 수준 등을 측정·분석할 계획이다.
LG CNS는 컬리 물류센터 자동화 설비와 운영 시스템을 통합해 입고부터 보관, 피킹, 출고까지 전 과정 효율화를 추진한다. LG CNS는 앞서 컬리 김포·창원 물류센터 구축을 통해 상온·냉장·냉동 통합 운영 기술과 신선식품 배송 노하우를 확보했다. 양사는 향후 휴머노이드 로봇 적용 성공 사례를 기반으로 로봇 중심의 차세대 물류 지능화 사업을 확대해 나갈 계획이다.
박 전무는 “컬리가 보유한 물류 운영 노하우와 LG CNS 기술 역량이 결합돼 물류 자동화 분야에서의 의미 있는 시너지를 창출할 수 있을 것”이라며 “이번 협력을 통해 현장 중심의 혁신 기술을 만들어 나가겠다”고 말했다
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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