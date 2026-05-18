쿠바 드론 300기 확보… 美 기지 등 공격 논의
쿠바 “美, 군사 개입 명분 쌓기”
쿠바가 러시아·이란산 공격용 드론 300기 이상을 확보해 미군 기지와 함정을 공격하는 방안을 논의했다는 보도가 나왔다. 쿠바는 군사 개입을 위한 명분 쌓기라며 반발했다.
온라인 매체 악시오스는 쿠바 군부가 2023년부터 다양한 성능의 공격용 드론을 도입해 섬 내 전략적 요충지에 배치했다고 17일(현지시간) 보도했다. 또 미 정보당국자를 인용해 쿠바 측이 관타나모만 미 해군기지와 플로리다주 키웨스트 등 인근 목표물 공격 가능성도 검토하기 시작했다고 전했다. 최대 5000명의 쿠바군이 우크라이나 전쟁에 참전해 러시아가 병사 1명당 약 2만5000달러(약 2870만원)를 지급했다고도 주장했다.
미 정보당국은 쿠바가 공격 계획을 적극적으로 세우거나 위협이 임박했다고 판단하진 않는 것으로 전해졌다. 해당 매체는 쿠바의 드론 비축이 향후 미국이 쿠바를 공격하는 명분이 될 수 있다고 짚었다.
브루노 로드리게스 쿠바 외무장관은 엑스(옛 트위터)에 “미국이 경제 제재와 잠재적 군사 개입을 정당화하기 위해 ‘사기성 사건’을 퍼뜨리고 있다”고 비판했다. 카를로스 페르난데스 데 코시오 쿠바 외무차관도 “미국은 침략국, 쿠바는 정당방위 원칙 아래 보호받는 피공격국”이라고 반박했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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