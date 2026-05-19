‘수소 생태계’ 구축하는 현대차… 중국 이어 홍콩으로 확장

매립지 가스로 수소 에너지 생산

교통 수요 밀집 지역 충전소 설치

관광·물류 고려 모빌리티 공급도

연합뉴스

수소 에너지 확산에 가장 적극적인 기업으로 꼽히는 현대자동차그룹이 홍콩에 수소 DNA를 심는다. 홍콩의 매립지에서 발생하는 가스로 수소 에너지를 생산하고, 수소 충전소 설치, 수소 모빌리티 공급에 이르는 수소 밸류체인 구축에 나선다. 한국 중국 인도네시아에 이어 홍콩까지 아시아태평양 지역의 수소 생태계를 확장하겠다는 계획이다.



현대차그룹은 18일 홍콩 컨벤센터에서 홍콩 수소 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 현대차·현대건설·제아이엔지 등 한국 기업 3곳과 홍콩 기업 7곳이 참여한다. 수소 에너지 인프라 구축은 홍콩 정부가 적극 추진하는 사업이다. 홍콩은 산지가 많고 부지가 협소해 친환경 에너지 생산에 어려움을 겪고 있다. 1차 에너지 해외 의존도가 98.7%에 달한다. 이를 극복하기 위해 홍콩 정부는 2024년 수소 상용차 및 수소충전소 인프라 구축을 위한 기금을 조성하기도 했다.



현대차그룹은 매립지 가스를 활용해 수소 에너지를 생산하는 ‘자원순환형 수소 생산 모델’(W2H)을 도입할 계획이다. 홍콩은 고온다습한 기후 탓에 매립지에서 가스가 많이 발생한다. 현대건설이 W2H 시설 설계 및 구축을 담당한다. 글로벌 친환경 서비스 솔루션 기업 비올리아는 매립지 가스를 공급한다.



교통 수요가 밀집한 주요 거점에는 액화수소충전소 구축을 추진한다. 액화수소충전소는 기체수소충전소보다 단위 부피당 더 많은 수소를 저장할 수 있어 가용 용지가 많지 않은 홍콩에 적합하다. 국내 수소 설계·조달·시공 전문 기업인 제아이엔지가 수소충전소 설계와 구축을 맡는다. 수소 인프라 기업 궈푸수소에너지는 액화수소 저장·운송과 수소충전소 관련 설비를 공급하는 역할을 한다.



수소 모빌리티 공급도 추진한다. 글로벌 관광지로 손꼽히는 홍콩은 공항 셔틀, 투어버스 등 대형버스 수요가 많다. 국제 무역 주요 항만인 홍콩항을 중심으로 물류 이동이 활발해 장시간 수송이 가능한 수소 모빌리티 활용도가 높다. 중국검험인증그룹은 수소버스의 현지 인증 업무를 지원한다. 현지 운수사인 춘워버스는 관광·셔틀 수소버스 도입에 나선다.







신승규 현대차그룹 에너지&수소정책담당 부사장은 “글로벌 수소 기업들과 협력해 아태 수소 시장 전반으로 협력과 사업을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.



이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 수소 에너지 확산에 가장 적극적인 기업으로 꼽히는 현대자동차그룹이 홍콩에 수소 DNA를 심는다. 홍콩의 매립지에서 발생하는 가스로 수소 에너지를 생산하고, 수소 충전소 설치, 수소 모빌리티 공급에 이르는 수소 밸류체인 구축에 나선다. 한국 중국 인도네시아에 이어 홍콩까지 아시아태평양 지역의 수소 생태계를 확장하겠다는 계획이다.현대차그룹은 18일 홍콩 컨벤센터에서 홍콩 수소 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 현대차·현대건설·제아이엔지 등 한국 기업 3곳과 홍콩 기업 7곳이 참여한다. 수소 에너지 인프라 구축은 홍콩 정부가 적극 추진하는 사업이다. 홍콩은 산지가 많고 부지가 협소해 친환경 에너지 생산에 어려움을 겪고 있다. 1차 에너지 해외 의존도가 98.7%에 달한다. 이를 극복하기 위해 홍콩 정부는 2024년 수소 상용차 및 수소충전소 인프라 구축을 위한 기금을 조성하기도 했다.현대차그룹은 매립지 가스를 활용해 수소 에너지를 생산하는 ‘자원순환형 수소 생산 모델’(W2H)을 도입할 계획이다. 홍콩은 고온다습한 기후 탓에 매립지에서 가스가 많이 발생한다. 현대건설이 W2H 시설 설계 및 구축을 담당한다. 글로벌 친환경 서비스 솔루션 기업 비올리아는 매립지 가스를 공급한다.교통 수요가 밀집한 주요 거점에는 액화수소충전소 구축을 추진한다. 액화수소충전소는 기체수소충전소보다 단위 부피당 더 많은 수소를 저장할 수 있어 가용 용지가 많지 않은 홍콩에 적합하다. 국내 수소 설계·조달·시공 전문 기업인 제아이엔지가 수소충전소 설계와 구축을 맡는다. 수소 인프라 기업 궈푸수소에너지는 액화수소 저장·운송과 수소충전소 관련 설비를 공급하는 역할을 한다.수소 모빌리티 공급도 추진한다. 글로벌 관광지로 손꼽히는 홍콩은 공항 셔틀, 투어버스 등 대형버스 수요가 많다. 국제 무역 주요 항만인 홍콩항을 중심으로 물류 이동이 활발해 장시간 수송이 가능한 수소 모빌리티 활용도가 높다. 중국검험인증그룹은 수소버스의 현지 인증 업무를 지원한다. 현지 운수사인 춘워버스는 관광·셔틀 수소버스 도입에 나선다.그동안 현대차그룹은 충북 청주와 경기도 파주에서 바이오가스 기반 청정 수소 생산 시설을 구축하는 등 W2H 생태계 활성화 사업을 전개했다. 지난해 4월부터 이를 인도네시아 현지에 적용하는 프로젝트를 추진 중이다. 2023년에는 중국 광저우시에 첫 해외 수소연료전지시스템 생산기지 ‘HTWO 광저우’를 설립했다. 현대차그룹은 홍콩에 수소 밸류체인을 구축해 아태 지역 전반으로 수소 시장을 확대해 나간다는 계획이다. 홍콩의 사모펀드 템플워터는 이 프로젝트를 아태 시장으로 확장하기 위한 컨설팅을 맡는다.신승규 현대차그룹 에너지&수소정책담당 부사장은 “글로벌 수소 기업들과 협력해 아태 수소 시장 전반으로 협력과 사업을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.이용상 기자 sotong203@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지