北 ‘적대적 관계’에 ‘평화적 관계’ 화답한 李정부 첫 통일백서
‘평화적 두 국가’ 표현 공식 등장
위헌 지적에 “역대 정부 입장 계승”
정부가 북한이 규정한 남북 간 ‘적대적 관계’를 ‘평화적 관계’로 풀어내겠다는 구상을 통일백서를 통해 공식화했다. 백서에는 군사적 긴장완화와 북·미 대화 재개, 단계적 비핵화, 남북교류협력 복원을 축으로 하는 중장기적 한반도 정책 방향이 담겼다. 북한 비핵화와 인권문제를 주로 다루며 대북 압박을 강조한 윤석열정부 정책은 전면 폐기됐다.
통일부는 이재명정부의 한반도 정책을 정리한 ‘통일백서: 2025 한반도 평화공존의 기록들’을 18일 공개했다. 백서에 부제가 달린 건 처음이다. 완전한 단절 상태였던 남북관계를 평화공존 체제로 전환하기 위한 의지의 표현이라고 통일부는 설명했다.
백서는 북한이 ‘적대적 두 국가’를 공식화한 현실을 전제로 이를 ‘평화적 두 국가’로 전환하겠다는 구상을 중심으로 서술됐다. 1장 ‘한반도 평화공존 정책’에는 ‘남북관계 단절의 벽에 바늘구멍을 뚫기 위한 노력’이라는 서술이 담겼다. 현 남북관계에 대한 정부의 현실 인식과 단계적 접근법을 보여주려는 의도로 풀이된다. 정부는 남북 간 평화공존 제도화와 공동성장 기반 구축, 전쟁과 핵 없는 한반도 실현을 3대 목표로 제시하며 단계적 긴장완화와 실용적 비핵화 접근을 병행하겠다는 구상을 담았다.
백서에는 ‘평화적 두 국가’라는 표현이 공식 등장했다. 남북이 상호 체제를 인정하는 현실적 접근 아래 군사적 긴장을 관리하고, 교류·협력을 복원해 평화공존을 제도화하겠다는 정책 방향이 반영된 것으로 해석된다. 다만 ‘두 국가’라는 용어를 공식 채택하며 북한의 국가성을 인정했다는 점에서 위헌 논란이 예상된다. 헌법 3·4조는 한반도를 하나의 국가로 보고 북한 지역도 한국 영토로 규정한다. 통일부는 논란을 의식한 듯 별도 입장을 내고 “서로의 정치적 실체를 존중하며 특수관계임을 받아들였던 역대 정부 입장을 계승한 것”이라고 반박했다.
정책 기조 변화는 용어 사용 빈도에서도 뚜렷하게 드러났다. 올해 백서에서 ‘평화’ 및 ‘평화공존’ 언급은 지난해 108회에서 627회로, ‘회담’ 및 ‘대화’는 50회에서 114회로 크게 늘었다. 반면 ‘북한인권’은 288회에서 47회로, ‘자유’는 118회에서 16회로 급감했다. ‘통일’ 및 ‘평화통일’ 언급도 1305회에서 899회로 줄었다. 정동영 장관은 발간사에서 “말이 아닌 행동으로 평화를 실천해 나가면서 남북이 평화롭게 공존하는 이웃으로 다시 마주 앉을 수 있기를 희망한다”고 밝혔다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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