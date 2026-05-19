별도 통로로 기념식 입장한 장동혁… 손 내린 채 ‘임을 위한 행진곡’ 제창
유가족들 “왜 오느냐” 항의도
장, 취임 이후 ‘호남 동행’ 강조
장동혁 국민의힘 대표는 18일 광주 동구 5·18민주광장에서 열린 제46주년 5·18민주화운동 기념식에 참석했다. 대표 취임 이후 강조해 왔던 ‘호남 동행’의 일환이지만 현장에선 시민의 격렬한 반발에 부딪혔다.
장 대표는 이날 경호를 받으며 주최 측이 마련한 별도 통로를 통해 행사장에 들어섰다. 10여분 전 정청래 대표 등 더불어민주당 지도부가 시민과 함께 주출입구로 입장한 것과는 대조적인 모습이었다. 장 대표는 지난해 11월 첫 호남 일정으로 국립5·18민주묘지 참배에 나섰으나 시민단체와의 대치 끝에 방명록도 남기지 못하고 발길을 돌린 바 있다.
정 대표는 기념식 직전 현장 중앙선거대책위원회 회의에서 장 대표의 행사 참여와 관련해 “화가 나더라도 침묵으로 임해주길 바란다. 자칫 기사에 날 일이 있다면 여러 가지로 곤란한 점이 있을 것 같다”고 당부했다. 그러나 일부 시민은 장 대표에게 “내란당은 해산하라”며 욕설과 고성을 질렀다. 지지자들 간 충돌도 있었다. 한 중년 남성이 국민의힘 지도부를 향해 “내란정당”이라고 항의하자 다른 20대 남성이 “공소 취소하는 사람을 왜 대통령으로 만드느냐”고 맞받았다.
장 대표는 ‘임을 위한 행진곡’ 제창 때 차렷 자세를 취했다. 정 대표와 조국 조국혁신당 대표가 오른 주먹을 위아래로 흔들며 노래를 따라 부른 것과 달리 장 대표는 정면만 응시한 채 부동자세로 노래했다. 5·18 유가족들이 “자격 없는 사람이 왜 오느냐”며 개헌 무산을 따지자 장 대표는 “제대로 된 개헌을 하겠다”고 짧게 답했다.
장 대표는 기념식 후 페이스북에 “본인 재판을 없애겠다는 대통령이 5·18광장에서 읽어내려가는 기념사, 참으로 낯설고 어울리지 않는다”며 “5·18 영령들은 외치고 있었다. 대통령이라도 죄를 지으면 재판을 받아야 한다고, 그것이 민주주의”라고 적었다. 또 “‘공소취소 특검’은 그 자체로 대한민국 자유민주주의의 종말 선언”이라고 지적했다. 싸늘한 호남 민심을 정면 돌파하며 보수 결집에 주력하는 의도로 풀이된다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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