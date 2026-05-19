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별도 통로로 기념식 입장한 장동혁… 손 내린 채 ‘임을 위한 행진곡’ 제창

입력:2026-05-19 02:12
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유가족들 “왜 오느냐” 항의도
장, 취임 이후 ‘호남 동행’ 강조

장동혁(가운데) 국민의힘 대표가 도청에서 열린 46주년 기념식에서 다른 당 대표들이 손을 흔들며 ‘임을 위한 행진곡’을 제창하는 동안 차렷 자세로 노래하는 모습. 광주=김지훈 기자

장동혁 국민의힘 대표는 18일 광주 동구 5·18민주광장에서 열린 제46주년 5·18민주화운동 기념식에 참석했다. 대표 취임 이후 강조해 왔던 ‘호남 동행’의 일환이지만 현장에선 시민의 격렬한 반발에 부딪혔다.

장 대표는 이날 경호를 받으며 주최 측이 마련한 별도 통로를 통해 행사장에 들어섰다. 10여분 전 정청래 대표 등 더불어민주당 지도부가 시민과 함께 주출입구로 입장한 것과는 대조적인 모습이었다. 장 대표는 지난해 11월 첫 호남 일정으로 국립5·18민주묘지 참배에 나섰으나 시민단체와의 대치 끝에 방명록도 남기지 못하고 발길을 돌린 바 있다.

정 대표는 기념식 직전 현장 중앙선거대책위원회 회의에서 장 대표의 행사 참여와 관련해 “화가 나더라도 침묵으로 임해주길 바란다. 자칫 기사에 날 일이 있다면 여러 가지로 곤란한 점이 있을 것 같다”고 당부했다. 그러나 일부 시민은 장 대표에게 “내란당은 해산하라”며 욕설과 고성을 질렀다. 지지자들 간 충돌도 있었다. 한 중년 남성이 국민의힘 지도부를 향해 “내란정당”이라고 항의하자 다른 20대 남성이 “공소 취소하는 사람을 왜 대통령으로 만드느냐”고 맞받았다.


장 대표는 ‘임을 위한 행진곡’ 제창 때 차렷 자세를 취했다. 정 대표와 조국 조국혁신당 대표가 오른 주먹을 위아래로 흔들며 노래를 따라 부른 것과 달리 장 대표는 정면만 응시한 채 부동자세로 노래했다. 5·18 유가족들이 “자격 없는 사람이 왜 오느냐”며 개헌 무산을 따지자 장 대표는 “제대로 된 개헌을 하겠다”고 짧게 답했다.

장 대표는 기념식 후 페이스북에 “본인 재판을 없애겠다는 대통령이 5·18광장에서 읽어내려가는 기념사, 참으로 낯설고 어울리지 않는다”며 “5·18 영령들은 외치고 있었다. 대통령이라도 죄를 지으면 재판을 받아야 한다고, 그것이 민주주의”라고 적었다. 또 “‘공소취소 특검’은 그 자체로 대한민국 자유민주주의의 종말 선언”이라고 지적했다. 싸늘한 호남 민심을 정면 돌파하며 보수 결집에 주력하는 의도로 풀이된다.

정우진 기자 uzi@kmib.co.kr


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