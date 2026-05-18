“그 땅을 고칠지라” 성경 읽은 트럼프… 워싱턴서 건국 250주년 ‘재헌신’ 예배
내셔널몰에 1만 5000명 운집
“내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라.”
도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 건국 250주년 기념 예배에 영상으로 등장해 성경 역대하 7장 14절을 읽었다. 트럼프 대통령은 백악관 집무실에서 사전 촬영한 영상에서 두 손을 성경책에 얹고 해당 성경을 22절까지 암송했다. 이날 예배는 ‘재헌신 250(REDEDICATE 250)’이란 이름으로 워싱턴DC 중심부인 내셔널몰에서 열렸다. 마이크 존슨 하원 의장을 포함해 정관계 인사들과 교계 인사, 시민이 참석했다. 행사 관계자들은 약 1만5000명이 참석한 것으로 추산했다. 행사에 직접 참석한 존슨 의장은 기도를 했고, J D 밴스 부통령과 피트 헤그세스 국방장관은 영상 축사를 했다.
트럼프와 가까운 프랭클린 그레이엄 목사도 영상 축사에 등장했다. 그는 “2026년의 영적 분위기는 1776년 건국의 아버지들이 세운 나라와는 크게 다르다”며 “오늘날 성경은 학교에서 그리고 대체로 공공장소에서 사라졌으며 도덕적 타락은 점점 더 깊은 수렁으로 빠져들고 있다”고 말했다.
전국에서 온 교계 인사들이 릴레이로 기도에 나서고 미 해군 군악대가 연주를 했다. 연사 대부분은 보수적 복음주의 개신교도들이었다. 참석자들은 연설을 들으며 찬송을 불렀고, 행사 중간중간 ‘유에스에이(USA)’를 연호하기도 했다. 하지만 진보 성향 기독교 단체 등을 중심으로 보수 기독교계가 주도해 트럼프 행정부를 지지하는 이번 예배를 비판하는 목소리도 나왔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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