신설하는 ‘탄소크레딧 거래소’… 성패는 감축 실적 신뢰성 확보

구매 의존하는 ‘그린워싱’ 우려도

검증체계 정비 등 제도적 장치 필요

게티이미지뱅크

정부가 올해 말 한국거래소 안에 ‘탄소크레딧 거래소’를 신설하겠다고 밝힌 가운데 감축 실적의 신뢰성 확보가 먼저라는 제언이 나왔다. 탄소 감축에 민간 자금을 끌어들이기에 앞서 제도적 장치가 마련돼야 한다는 지적이다. 온실가스 감축량이 실제보다 부풀려지거나 같은 감축분이 중복 사용되면 시장 신뢰가 흔들릴 수 있기 때문이다. 그린워싱에 이용되는 것도 우려스러운 대목이다.



18일 한국은행이 발간한 ‘자발적 탄소시장 현황 및 국내 도입·활성화를 위한 주요 과제’ 보고서에 따르면 정부는 올해부터 한국형 자발적 탄소시장(VCM)을 운영할 예정이다. 이 시장은 기업이나 기관이 법적 의무와 별개로 온실가스를 감축한 실적을 ‘탄소크레딧’ 형태로 사고파는 시장이다. 탄소크레딧은 온실가스를 줄인 만큼 발급받아 거래할 수 있는 일종의 감축 실적표다. 탄소크레딧 1단위는 통상 온실가스 1t 감축 실적을 의미한다.



정부는 이 시장을 통해 탄소 감축에 민간 자금을 끌어들인다는 계획이다. 기업은 친환경 설비나 감축 기술 투자 비용을 일부 회수할 수 있다. 금융기관은 감축사업자와 투자자, 크레딧 구매기업을 연결하는 역할을 맡게 된다. 한은은 정책금융 중심이던 국내 녹색·전환금융에 민간자금이 유입되는 통로가 될 수 있다고 분석했다.



시장이 제대로 자리 잡으려면 탄소크레딧을 얼마나 믿을 수 있느냐가 핵심이다. 자발적 탄소시장은 민간 인증기관이 감축 실적을 따지는 구조다. 이에 크레딧마다 신뢰도 차이가 날 수 있다. 실제로는 감축 효과가 크지 않은 사업이 과도하게 인정되거나, 원래 진행됐을 사업이 새롭게 온실가스를 줄인 것처럼 포장될 가능성도 있다.



기업이 스스로 배출량을 줄이지 않고 탄소크레딧을 사는 데만 의존할 경우 실제보다 친환경적인 기업인 것처럼 포장되는 ‘그린워싱’ 가능성도 있다. 한은은 감축 실적이 여러 기업의 성과로 반복 사용되거나, 기업 실적과 국가 온실가스 감축목표(NDC)에 동시에 반영되는 일도 막아야 한다고 지적했다.





해외 시장은 이미 신뢰성 논란을 겪었다. 글로벌 자발적 탄소크레딧 발행량은 2021년 3억4500만t에서 지난해 2억2900만t으로 줄었다. 일부 산림 기반 크레딧의 감축 효과가 과대평가됐다는 비판이 확산된 영향이다.



한국형 자발적 탄소시장의 성패는 거래되는 감축 실적을 얼마나 엄격하게 가려내느냐에 달려 있다는 분석이다. 한은 관계자는 “탄소크레딧의 품질관리와 가격평가, 검증체계 정비 등 시장 신뢰 확보를 위한 제도적 기반 정비가 선행될 필요가 있다”고 강조했다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정부가 올해 말 한국거래소 안에 ‘탄소크레딧 거래소’를 신설하겠다고 밝힌 가운데 감축 실적의 신뢰성 확보가 먼저라는 제언이 나왔다. 탄소 감축에 민간 자금을 끌어들이기에 앞서 제도적 장치가 마련돼야 한다는 지적이다. 온실가스 감축량이 실제보다 부풀려지거나 같은 감축분이 중복 사용되면 시장 신뢰가 흔들릴 수 있기 때문이다. 그린워싱에 이용되는 것도 우려스러운 대목이다.18일 한국은행이 발간한 ‘자발적 탄소시장 현황 및 국내 도입·활성화를 위한 주요 과제’ 보고서에 따르면 정부는 올해부터 한국형 자발적 탄소시장(VCM)을 운영할 예정이다. 이 시장은 기업이나 기관이 법적 의무와 별개로 온실가스를 감축한 실적을 ‘탄소크레딧’ 형태로 사고파는 시장이다. 탄소크레딧은 온실가스를 줄인 만큼 발급받아 거래할 수 있는 일종의 감축 실적표다. 탄소크레딧 1단위는 통상 온실가스 1t 감축 실적을 의미한다.정부는 이 시장을 통해 탄소 감축에 민간 자금을 끌어들인다는 계획이다. 기업은 친환경 설비나 감축 기술 투자 비용을 일부 회수할 수 있다. 금융기관은 감축사업자와 투자자, 크레딧 구매기업을 연결하는 역할을 맡게 된다. 한은은 정책금융 중심이던 국내 녹색·전환금융에 민간자금이 유입되는 통로가 될 수 있다고 분석했다.시장이 제대로 자리 잡으려면 탄소크레딧을 얼마나 믿을 수 있느냐가 핵심이다. 자발적 탄소시장은 민간 인증기관이 감축 실적을 따지는 구조다. 이에 크레딧마다 신뢰도 차이가 날 수 있다. 실제로는 감축 효과가 크지 않은 사업이 과도하게 인정되거나, 원래 진행됐을 사업이 새롭게 온실가스를 줄인 것처럼 포장될 가능성도 있다.기업이 스스로 배출량을 줄이지 않고 탄소크레딧을 사는 데만 의존할 경우 실제보다 친환경적인 기업인 것처럼 포장되는 ‘그린워싱’ 가능성도 있다. 한은은 감축 실적이 여러 기업의 성과로 반복 사용되거나, 기업 실적과 국가 온실가스 감축목표(NDC)에 동시에 반영되는 일도 막아야 한다고 지적했다.해외 시장은 이미 신뢰성 논란을 겪었다. 글로벌 자발적 탄소크레딧 발행량은 2021년 3억4500만t에서 지난해 2억2900만t으로 줄었다. 일부 산림 기반 크레딧의 감축 효과가 과대평가됐다는 비판이 확산된 영향이다.한국형 자발적 탄소시장의 성패는 거래되는 감축 실적을 얼마나 엄격하게 가려내느냐에 달려 있다는 분석이다. 한은 관계자는 “탄소크레딧의 품질관리와 가격평가, 검증체계 정비 등 시장 신뢰 확보를 위한 제도적 기반 정비가 선행될 필요가 있다”고 강조했다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지