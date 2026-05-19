“하정우, 상당한 거품·한동훈, 보수에 상처… 단일화 제로”
[지금 우리후보는?]
박민식 국민의힘 부산북갑 후보
부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 박민식 국민의힘 후보는 18일 한동훈 무소속 후보와의 단일화에 대해 “정정당당하지 못한 태도”라며 가능성 ‘제로’ 입장을 고수했다. 윤석열 전 대통령에 대한 탄핵 반대 입장에 대해선 당론이었던 만큼 부끄럽지 않다고 말했다. 하정우 더불어민주당 후보를 두고선 “압도적으로 앞섰다고 보지 않는다. 상당히 거품이 껴 있다”며 승리를 자신했다. 국민일보는 ‘정치 1번지’로 떠오른 부산 북구 덕천동 박 후보 선거사무소에서 인터뷰를 진행했다. 다음은 일문일답.
-요즘 민심은 어떤가.
“국민의힘 정식 후보로 주민에게 인증되는 효과를 체감하고 있다. 그간 ‘민주당은 하정우’라고 알려져 있는데 국민의힘은 누구냐고 헷갈리는 사람이 많았다.”
-여론조사 결과를 보면 분위기 반전이 필요해 보이는데.
“밑바닥 민심은 ‘역시 박민식이구나’라고 느끼실 것이다. 하 후보도 압도적으로 앞서 나간다고 보지 않는다. 상당히 거품이 많이 껴 있다.”
-한 후보와 단일화 가능성은.
“확고부동 0%다. 단일화는 기본적으로 정정당당하지 못한 태도다. 한 후보는 북구에 명분도 없이 들어왔다. 선거하러 왔다면서 단일화와 무공천을 주야장천 왜 얘기하는가. 자신 있다면 3파전도 하는 것이다. 그게 부산 스타일이다. 단일화는 기본적으로 뭔가 맞는 게 있어야 하는데, 저와 한 후보는 어긋나는 게 많다. 한 후보는 보수에 씻을 수 없는 상처를 줬다.”
-윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다.
“나는 내 행위가 부끄럽다고 생각 안 한다. 그 당시 탄핵 반대는 당론이었다. 그리고 국민 50%가 반대했다. 헌재도 내란이라서 탄핵한 거 아니다. 내란이냐 아니냐에 대해서는 사법부 재판이 진행 중이다. 긴 호흡으로 기다릴 필요가 있다.”
-왜 북갑에 박민식이 필요한가.
“국회의원은 지역 발전의 적임자를 뽑는 거다. 지역을 발전시키려면 가장 중요한 게 의지와 능력이다. 진정성이 있어야 한다. 저는 이 지역 출신이고 여기서 오래 산 진짜 북구 사람이다. 진정성은 갑자기 공부한다고 생기는 게 아니다. 다른 두 후보는 이런 마음이 생기겠나.”
-원내에 입성하면 어떤 역할을 할 생각인가.
“지금 대한민국은 개판이다. 대한민국의 가치를 반대로, 전도(顚倒)하는 게 자주 보인다. 그걸 목숨 걸고 막아야겠다는 생각이 든다. 원내에서 핏대를 올리고 싸울 사람이 필요하다. 그리고 북구가 부활하려면 미우나 고우나 저의 진정성, 검증된 실력이 필요하다.”
-선거에서 장동혁 대표의 역할은.
“장동혁 지도부에 대해서 개인적으로 잘 모른다. 나는 당의 공천을 받았고, 그 당의 대표가 장동혁이다. 당대표를 중심으로 똘똘 뭉쳐야 한다.”
-서병수 전 의원은 “박 후보가 2년 전 ‘부산 다시는 안 간다’고 했다”고 주장한다.
“본인의 북구 탈출을 위해 제게 전화한 거였다. 그때는 보궐선거가 생기기도 전이어서 ‘생각이 없다’고 말한 것이다. 전화를 1분도 채 안 했다. 서 전 의원은 북구에 원래 애정이 전혀 없는 분이다. 2024년 총선 때 전략공천으로 꽂힌 인연뿐이다.”
-표심 결집을 위한 전략은.
“6월 3일까지 처음 마음가짐 그대로, 북구의 정체성을 지키기 위해 독립운동하는 기분으로 할 거다. 결사 항전하는 자세로 북구의 자존심을 지키겠다.”
부산=박준상 최수진 기자 junwith@kmib.co.kr
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