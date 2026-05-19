아쉽다! 더블보기
유해란, 크로거 퀸시티 2타차 준우승
인도계 라이, PGA 챔피언십 제패
유해란(사진)이 미국여자프로골프(LPGA)투어 크로거 퀸시티 챔피언십(총상금 200만 달러)에서 아쉽게 준우승에 그쳤다.
유해란은 18일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티의 매커티와CC(파70)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 3타를 줄였다. 최종 합계 10언더파 270타를 기록한 유해란은 로티 워드(영국)에 2타 뒤진 2위로 대회를 마무리했다.
2023년 LPGA에 데뷔, 개인 통산 3승을 기록 중인 유해란은 막판 추격전을 펼치며 4승에 도전했지만 이번 시즌 가장 좋은 성적을 거둔 것에 만족해야 했다. 이날 유해란은 전반에만 버디 5개를 몰아치며 공동 선두로 반환점을 돌았으나 13번 홀(파4)에서 더블보기를 범한 것이 치명적이었다.
LPGA투어 통산 15승을 올린 전 세계랭킹 1위 고진영은 공동 5위(합계 7언더파 273타), 세계랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)은 7위(6언더파 274타), 세계랭킹 1위 넬리 코다(미국)는 공동 8위(5언더파 275타)로 대회를 마쳤다.
한편 남자골프 세계랭킹 44위인 인도계 영국 선수 애런 라이가 시즌 두 번째 메이저 대회 PGA 챔피언십(총상금 2050만 달러) 우승 트로피를 차지했다.
라이는 이날 펜실베이니아주 뉴타운 스퀘어의 애러니밍크GC(파70)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 보기 3개에 이글 1개와 버디 7개를 묶어 5언더파 65타를 쳤다. 최종 합계 9언더파 271타를 기록한 라이는 메이저 대회를 두 차례 제패했던 욘 람(스페인)과 전날 선두였던 알렉스 스몰리(미국)를 3타 차로 여유 있게 따돌리고 우승 상금 369만 달러(약 55억원)를 받았다.
인도 출신 아버지와 케냐 출신 어머니 사이에서 태어난 라이는 짐 반스(1916, 1919년) 이후 107년 만에 PGA 챔피언십 우승 트로피인 워너메이커 트로피를 거머쥔 영국 선수로 기록됐다.
이번 시즌 마스터스 토너먼트 우승에 이어 두 번째 메이저 타이틀을 노렸던 로리 매킬로이(북아일랜드)는 공동 7위로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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