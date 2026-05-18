李, 트럼프와 30분 통화… “JFS 충실 이행 노력”

李, 트럼프와 30분 통화… “JFS 충실 이행 노력”
미·중 회담, 이란 전쟁 해법 등 논의
이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화하고 미·중 정상회담 결과와 양국 간 현안을 논의했다.
이 대통령은 17일 오후 10시부터 30분간 트럼프 대통령과 통화했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다. 이날 통화는 지난 14일 중국 베이징에서 열린 미·중 정상회담 결과 청취 등을 위해 한국의 요청에 따라 이뤄진 것이다. 강 대변인은 “이 대통령은 9년 만에 이루어진 트럼프 대통령의 국빈 방중이 성공적으로 이루어진 것에 축하 인사를 전달하고, 미·중 관계의 안정적 관리가 인도·태평양 지역과 전 세계의 평화와 번영에 기여할 것이라고 평가했다”고 전했다. 이에 트럼프 대통령은 미·중 관계 전반과 경제·무역 합의, 한반도 및 중동 정세 등 미·중 정상회담의 결과를 설명했다고 청와대는 밝혔다.
이 대통령은 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 한반도 문제에 대해 건설적인 협의를 가진 것을 평가했고, 트럼프 대통령은 한·미 정상 간 긴밀한 공조를 기초로 한반도의 평화와 안정을 위해 필요한 역할과 기여를 해나가겠다는 뜻을 전했다. 이 대통령은 또 중동 상황 해결을 위한 트럼프 대통령의 적극적 리더십을 평가하고, 중동에서 평화와 안정이 조속히 회복되기를 희망한다고 밝혔다.
강 대변인은 “양 정상은 지난해 발표한 한·미 정상회담 공동설명자료(JFS)가 한·미 동맹을 새로운 차원으로 업그레이드한 역사적 합의라는 점을 상기하고, 합의의 충실한 이행을 위해 노력해 나가자고 했다”고 설명했다. 최근 정부는 정상회담 합의사항 후속조치 논의에 고삐를 죄는 상황이다. 양국은 핵추진잠수함 도입과 한·미 원자력협정 개정 협의에 합의했으나 대미투자 지연 등의 이유로 그간 속도를 내지 못했다. 이를 위해 박윤주 외교부 1차관이 18일부터 21일까지 미국을 방문해 JFS 후속조치 등을 논의할 예정이다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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