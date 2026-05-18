오늘 마지막 담판… 한국경제 분수령
삼전 노사, 사후조정 회의 재개
金 총리, 긴급조정권 발동 시사
노조 “정부 압박 굴하지 않을 것”
총파업 국면으로 치닫던 삼성전자 노사 갈등이 최대 분수령을 맞았다. 노조가 예고한 총파업 시점을 불과 사흘 앞둔 18일 노사는 중앙노동위원회 중재로 2차 사후조정 회의를 열고 마지막 담판에 나선다. 김민석 국무총리는 대국민 담화를 통해 ‘최후의 카드’인 긴급조정권 발동 가능성까지 시사하며 노사 양측에 대화를 통한 사태 해결을 강력히 촉구했다.
김 총리는 17일 정부서울청사에서 삼성전자 파업 관련 대국민 담화를 발표하며 “삼성전자 파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 국민 경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 가능한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다”고 밝혔다. 김 총리는 “18일 교섭은 파업을 막을 수 있는 사실상 마지막 기회”라며 “노사 모두 이 자리의 무게를 결코 가볍게 여겨선 안 된다”고 강조했다.
삼성전자 노조가 오는 21일부터 18일간 총파업에 돌입하겠다고 예고한 이후 정부가 긴급조정권 가능성을 공식적으로 거론한 것은 처음이다. 긴급조정권은 국민 일상을 위태롭게 하거나 국가 경제를 현저히 해칠 우려가 있는 경우 정부가 노조 쟁의행위를 제한할 수 있는 제도다. 실제 발동되면 30일간 파업이 금지되고 중앙노동위가 강제조정 절차를 진행하게 된다. 이번 파업으로 인한 직간접적 경제 손실이 100조원에 달할 수 있다는 전망이 나오자 총리와 관계부처 장관이 모두 나서서 노사의 원만한 합의 도출을 압박한 것이다.
삼성전자 노사는 지난 11~12일 사후조정 회의를 진행했으나 합의에 실패했고, 사측과 중노위의 대화 재개 요청에도 노조가 ‘선 파업, 후 협의’ 입장을 고수해 총파업 위기감이 커졌다. 이후 김영훈 고용노동부 장관이 노사 양측을 만나 설득하고, 특히 이재용 삼성전자 회장이 지난 16일 대국민 사과와 함께 “지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가야 할 때”라고 호소하면서 노사는 가까스로 다시 협상 테이블에 마주 앉게 됐다. 해외출장 중 조기 귀국한 이 회장 역시 노사 협상 상황을 직접 챙기고 있는 것으로 전해졌다.
다만 파업 전 타결은 여전히 불투명하다. 노조는 영업이익의 특정 비율을 성과급 재원으로 고정하고, 성과급 상한을 폐지하는 ‘제도화’ 주장을 굽히지 않고 있다. 노사는 공식 협상에 앞서 이날 비공식 회동을 했으나, 의견 차이만 확인한 것으로 전해졌다. 삼성전자 초기업노조 최승호 위원장은 “사측이 내일(18일)도 동일한 자세라면 합의하지 않겠다고 전달했다”며 “(정부의) 긴급조정권 압박에도 굴하지 않겠다”고 밝혔다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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