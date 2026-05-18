“구류면류관·천세 부적절” 지적에 ‘21세기 대군부인’ 측 사과

나라 지위 낮추는 설정… 수정키로

아이유도 “미흡한 건 다 제 잘못”



입헌군주제 대한민국을 배경으로 한 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’의 일부 설정이 역사적으로 부적절하다는 지적이 나와 제작진이 사과했다.



제작진은 16일 입장문을 내고 “세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 고개 숙여 사과드린다”고 밝혔다. 문제가 된 것은 전날 방송된 11회였다. 이안대군(변우석)의 즉위식 장면에서 신하들이 자주국의 상징인 ‘만세’ 대신 제후국이 쓰는 ‘천세’를 외치고, 왕은 자주국의 황제가 쓰는 십이면류관이 아닌 중국의 신하가 쓰던 구류면류관을 쓴 점을 두고 부적절하다는 지적이 제기됐다.



제작진은 “해당 장면이 우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 지적을 무겁게 받아들인다”며 “추후 재방송 및 VOD, OTT 영상에서 해당 부분의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정하겠다”고 밝혔다.



주연 배우 아이유는 이날 최종회(12회)를 서울의 한 극장에서 팬들과 단체 관람한 뒤 논란을 의식한 듯 “조금이라도 실망을 끼치거나 미흡한 모습을 보이는 건 다 제 잘못”이라고 말했다. 이 드라마는 최종회에서 최고 시청률 13.8%(닐슨코리아·전국 기준)를 기록하며 막을 내렸다.



권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr 8411 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 입헌군주제 대한민국을 배경으로 한 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’의 일부 설정이 역사적으로 부적절하다는 지적이 나와 제작진이 사과했다.제작진은 16일 입장문을 내고 “세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 고개 숙여 사과드린다”고 밝혔다. 문제가 된 것은 전날 방송된 11회였다. 이안대군(변우석)의 즉위식 장면에서 신하들이 자주국의 상징인 ‘만세’ 대신 제후국이 쓰는 ‘천세’를 외치고, 왕은 자주국의 황제가 쓰는 십이면류관이 아닌 중국의 신하가 쓰던 구류면류관을 쓴 점을 두고 부적절하다는 지적이 제기됐다.제작진은 “해당 장면이 우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 지적을 무겁게 받아들인다”며 “추후 재방송 및 VOD, OTT 영상에서 해당 부분의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정하겠다”고 밝혔다.주연 배우 아이유는 이날 최종회(12회)를 서울의 한 극장에서 팬들과 단체 관람한 뒤 논란을 의식한 듯 “조금이라도 실망을 끼치거나 미흡한 모습을 보이는 건 다 제 잘못”이라고 말했다. 이 드라마는 최종회에서 최고 시청률 13.8%(닐슨코리아·전국 기준)를 기록하며 막을 내렸다.권남영 기자 kwonny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지