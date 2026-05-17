트럼프 ‘협상칩’ 전락한 대만 안보… 북핵에도 한·일 저울질 우려

시진핑 만난 뒤 동맹 흔든 폭탄 발언

美, 대만에 무기 추가 판매 두고

“승인 여부는 중국에 달려 있어”

대만 독립 추진 움직임에도 반대

양안갈등 책임 中·대만에 다 물어

악시오스 “한·일 불안에 떨게해”

WSJ “미국의 나약함 노출될 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 중국 국빈방문 일정을 마치고 귀국하는 에어포스원 안에서 취재진과 대화하고 있다. 그는 이 자리에서 대만 안보와 관련해 “우리에게 9500마일(약 1만5000㎞) 떨어진 곳의 전쟁은 필요하지 않다”며 거리를 뒀다. AFP연합뉴스

중국 베이징에서 지난 14~15일 시진핑 국가주석과 정상회담을 한 도널드 트럼프 미국 대통령이 대만에 대한 미국의 무기 판매가 “좋은 협상칩”이라고 말해 후폭풍이 일고 있다. 대만 안보를 대중국 협상 카드로 보이게 해 북한 핵 문제 등에서 미국이 한국·일본을 놓고 저울질할 수 있다는 우려가 나온다.



트럼프 대통령은 지난 15일(현지시간) 방영된 폭스뉴스와의 인터뷰에서 대만에 대한 추가 무기 판매 승인 여부에 대한 질문에 “아직 승인하지 않았다. 승인할 수도, 하지 않을 수도 있다”고 답했다. 이어 “일시 보류 중인데 승인 여부는 중국에 달려 있다”며 “그것은 우리에게 매우 좋은 협상칩”이라고 언급했다.





트럼프는 “중국은 매우, 매우 강력한 대국이고 대만은 매우 작은 섬”이라며 “대만은 중국 본토에서 59마일(약 95㎞) 떨어져 있고, 미국은 9500마일(약 1만5000㎞) 떨어져 있다”고 지적했다. 또 대만과 관련한 ‘현상 유지’를 선호한다며 “누군가가 ‘미국이 우리를 밀어주니 독립하자’고 말하거나 누군가가 독립을 선언해 9500마일을 건너가 전쟁을 치르는 걸 원하지 않는다”면서 “대만과 중국 모두 자제하길 바란다”고 말했다. 대만 집권 민진당의 독립 추진 움직임에 반대하며 대만해협 갈등의 책임이 중국뿐 아니라 대만에도 있음을 시사한 것이다.



이어 “내 재임 기간에는 중국이 아무것도 하지 않을 것 같지만 솔직히 말해서 내가 없으면 대만을 공격할 수 있을 것 같다”고도 말했다. 이번 정상회담 이후 대만인이 더 안전하다고 느껴야 할지, 덜 안전하다고 느껴야 할지를 묻자 “중립”이라며 대(對)대만 정책에 변화는 없다고 답했다. 대만 반도체 생산 시설을 미국으로 옮겨와야 한다는 평소 주장도 되풀이했다.



뉴욕타임스(NYT)는 16일 “트럼프가 대만에 대한 무기 판매를 ‘좋은 협상칩’이라고 말한 것만으로 대만 지원에 대한 신뢰성에 의문이 제기될 것”이라며 “트럼프 대통령은 대만에 국방비를 늘리라고 압박해 놓고 정작 무기 구매를 중국과의 협상 카드로 활용하고 있다”고 비판했다. 컨설팅 회사인 유라시아 그룹의 중국 담당 이사인 아만다 샤오는 “트럼프 대통령은 중국이 경제적 요구를 들어주기를 바라며 대만에 대한 무기 지원을 무기한 보류할 가능성이 점점 더 커지고 있다”고 NYT에 말했다.







트럼프 대통령의 언급이 한국·일본 등 지역의 미국 동맹국들에 안보 불안을 초래할 수 있다는 우려도 나왔다. 월스트리트저널(WSJ)은 이날 사설에서 “대만 무기 지원을 중단하면 중국은 오랫동안 추진해 온 ‘미국의 대만 무기 판매에 대한 거부권’을 획득하게 된다”며 “이는 지역(동아시아) 동맹국들에 약해진 미국을 노출하는 신호가 될 것”이라고 분석했다. 악시오스도 “트럼프의 이런 발언이 대만의 친미 정부뿐 아니라 동맹국인 일본과 한국도 불안에 떨게 했다”고 짚었다.



중국 상무부는 16일 미·중 정상회담 무역 분야 합의 내용을 일부 공개했다. 트럼프 대통령이 무역 분야에서 ‘환상적인 합의’를 했다고 자랑한 것과 달리 중국은 ‘초보적 성과’로 평가해 온도 차를 보였다.



상무부는 “지난 13일 한국에서 열린 고위급 회담과 14일 베이징에서 개최한 정상회담을 통해 경제·무역 분야에서 초보적 성과들을 거뒀다”면서 “양국은 무역위원회를 통해 관련 제품의 관세 인하 등을 논의해 동등한 규모로 각자 중시하는 제품의 관세를 인하하는 데 원칙적으로 동의했다”고 설명했다. 이 밖에 일부 농산물의 비관세 장벽과 시장 진입 문제 해결, 중국의 미국산 항공기 구매, 중국에 대한 미국의 항공기 엔진 및 부품 공급 보장도 포함됐다고 전했다. 앞서 트럼프 대통령은 중국이 보잉 항공기 200대와 대두를 구매하기로 했다고 밝혔다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 중국 베이징에서 지난 14~15일 시진핑 국가주석과 정상회담을 한 도널드 트럼프 미국 대통령이 대만에 대한 미국의 무기 판매가 “좋은 협상칩”이라고 말해 후폭풍이 일고 있다. 대만 안보를 대중국 협상 카드로 보이게 해 북한 핵 문제 등에서 미국이 한국·일본을 놓고 저울질할 수 있다는 우려가 나온다.트럼프 대통령은 지난 15일(현지시간) 방영된 폭스뉴스와의 인터뷰에서 대만에 대한 추가 무기 판매 승인 여부에 대한 질문에 “아직 승인하지 않았다. 승인할 수도, 하지 않을 수도 있다”고 답했다. 이어 “일시 보류 중인데 승인 여부는 중국에 달려 있다”며 “그것은 우리에게 매우 좋은 협상칩”이라고 언급했다.트럼프는 “중국은 매우, 매우 강력한 대국이고 대만은 매우 작은 섬”이라며 “대만은 중국 본토에서 59마일(약 95㎞) 떨어져 있고, 미국은 9500마일(약 1만5000㎞) 떨어져 있다”고 지적했다. 또 대만과 관련한 ‘현상 유지’를 선호한다며 “누군가가 ‘미국이 우리를 밀어주니 독립하자’고 말하거나 누군가가 독립을 선언해 9500마일을 건너가 전쟁을 치르는 걸 원하지 않는다”면서 “대만과 중국 모두 자제하길 바란다”고 말했다. 대만 집권 민진당의 독립 추진 움직임에 반대하며 대만해협 갈등의 책임이 중국뿐 아니라 대만에도 있음을 시사한 것이다.이어 “내 재임 기간에는 중국이 아무것도 하지 않을 것 같지만 솔직히 말해서 내가 없으면 대만을 공격할 수 있을 것 같다”고도 말했다. 이번 정상회담 이후 대만인이 더 안전하다고 느껴야 할지, 덜 안전하다고 느껴야 할지를 묻자 “중립”이라며 대(對)대만 정책에 변화는 없다고 답했다. 대만 반도체 생산 시설을 미국으로 옮겨와야 한다는 평소 주장도 되풀이했다.뉴욕타임스(NYT)는 16일 “트럼프가 대만에 대한 무기 판매를 ‘좋은 협상칩’이라고 말한 것만으로 대만 지원에 대한 신뢰성에 의문이 제기될 것”이라며 “트럼프 대통령은 대만에 국방비를 늘리라고 압박해 놓고 정작 무기 구매를 중국과의 협상 카드로 활용하고 있다”고 비판했다. 컨설팅 회사인 유라시아 그룹의 중국 담당 이사인 아만다 샤오는 “트럼프 대통령은 중국이 경제적 요구를 들어주기를 바라며 대만에 대한 무기 지원을 무기한 보류할 가능성이 점점 더 커지고 있다”고 NYT에 말했다.대만에선 트럼프 대통령의 발언을 두고 여야 간 공방이 벌어졌다. 대만 제1야당인 국민당은 민진당에 트럼프 대통령의 경고를 받아들여 대만 독립 강령을 포기하라고 촉구했다. 대만 외교부는 “대만에 대한 무기 판매는 미국 ‘대만관계법’에 명시된 안보 약속이자 지역 내 위협에 대한 공동의 억지력”이라며 “트럼프는 대만 정책에 변화가 없다고 밝혔다”고 진화에 나섰다.트럼프 대통령의 언급이 한국·일본 등 지역의 미국 동맹국들에 안보 불안을 초래할 수 있다는 우려도 나왔다. 월스트리트저널(WSJ)은 이날 사설에서 “대만 무기 지원을 중단하면 중국은 오랫동안 추진해 온 ‘미국의 대만 무기 판매에 대한 거부권’을 획득하게 된다”며 “이는 지역(동아시아) 동맹국들에 약해진 미국을 노출하는 신호가 될 것”이라고 분석했다. 악시오스도 “트럼프의 이런 발언이 대만의 친미 정부뿐 아니라 동맹국인 일본과 한국도 불안에 떨게 했다”고 짚었다.중국 상무부는 16일 미·중 정상회담 무역 분야 합의 내용을 일부 공개했다. 트럼프 대통령이 무역 분야에서 ‘환상적인 합의’를 했다고 자랑한 것과 달리 중국은 ‘초보적 성과’로 평가해 온도 차를 보였다.상무부는 “지난 13일 한국에서 열린 고위급 회담과 14일 베이징에서 개최한 정상회담을 통해 경제·무역 분야에서 초보적 성과들을 거뒀다”면서 “양국은 무역위원회를 통해 관련 제품의 관세 인하 등을 논의해 동등한 규모로 각자 중시하는 제품의 관세를 인하하는 데 원칙적으로 동의했다”고 설명했다. 이 밖에 일부 농산물의 비관세 장벽과 시장 진입 문제 해결, 중국의 미국산 항공기 구매, 중국에 대한 미국의 항공기 엔진 및 부품 공급 보장도 포함됐다고 전했다. 앞서 트럼프 대통령은 중국이 보잉 항공기 200대와 대두를 구매하기로 했다고 밝혔다.베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지