갈라진 텃밭… 또 전북 달려간 정청래
공천 후폭풍에 與 지도부 총출동
개소식 앞 항의시위 여전히 앙금
여야대표 신변 보호팀 조기 가동
“대리비는 제명하고, 식사비는 공천하냐.”
17일 전북 김제 박지원 더불어민주당 국회의원 보궐선거 후보 선거사무소 앞에서는 정청래 민주당 대표 등 지도부의 방문을 앞두고 항의시위가 한창이었다. 김관영 무소속 전북지사 후보에 대한 지도부의 앞선 제명 결정에 반대하는 시위다. 당원 이모(66)씨는 “앞뒤 다 자르고 김 지사를 단칼에 제명해버린 것을 보고 정 대표를 쫓아내야 한다고 생각했다. 김 후보를 당선시켜 정 대표를 심판하면 (김 후보가) 민주당으로 복당하리라고 굳게 믿는다”고 말했다. 반면 이를 지켜보던 50대 중반 여성 김모씨는 “정치를 떠나서 이건 손님 모시는 자세가 아니제”라며 혀를 찼다. 그는 “정청래는 공천에 떨어지고도 당에 헌신한 사람이다. 요새 민주당에 대승적 인물이 없다”고 비판했다.
김 후보 제명 결정에 대한 후폭풍이 길어지자 당 지도부가 또 전북을 찾아 지지를 호소했다. 박 후보 선거사무소 개소식에 지도부가 총출동해 전북에 대한 전폭적 지원을 약속하며 이원택 전북지사 후보에 대한 지지를 호소했다. 정 대표는 “이재명 대통령이 있고, 여당은 민주당이고, 새만금개발청장하다 (군산·김제·부안갑 보선) 후보로 나온 최고 전문가 김의겸이 있다. 도지사, 국회의원, 광역의원, 기초의원도 민주당이 돼야 톱니바퀴 돌아가듯 잘 돌아갈 것”이라며 “전북자치도는 다시 없는 기회가 왔다”고 호소했다.
박 후보도 김 후보를 향해 “공천 문제를 가지고 전북 정치판이 좌우되는 게 너무나 속상하다”며 “민주당은 편하게 공천받아 국회의원, 도지사 하겠다고 입었다 벗을 수 있는 껍데기가 아니다. 우리가 얼마나 단단한 집안인지 여러분께서 (투표로) 보여 달라”고 말하며 울컥한 듯 눈물도 훔쳤다.
전주시 전주대 JJ아트홀에서 이어진 전북특별자치도당 선거대책위원회 발대식에는 전북지사 공천 문제로 단식 농성을 벌였던 안호영 의원이 모습을 드러냈다. 정 대표는 “당대표로서, 당의 이름으로 (안 의원에게) 특별한 보상을 강구하도록 노력하겠다”고 밝혔다. 안 의원은 “(경선 문제에 대해) 여전히 아쉬움을 갖고 있는 도민이 계시다”며 “혹시라도 결점이 있다면 고쳐서 우리 당이 더욱 사랑받을 수 있도록 해줬으면 좋겠다”고 말했다.
민주당은 소셜미디어에 정 대표를 겨냥한 테러 모의 제보가 잇달 접수됐다며 경찰에 수사를 의뢰했다. 경찰은 민주당과 국민의힘 대표에 대한 전담 신변보호팀을 이날 조기 가동했다.
김제·전주=천양우 조민아 기자 yahoo@kmib.co.kr
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