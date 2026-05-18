노조간부 직책수당 편성 뒷말에… “파업하는 김에 쉬자” 분위기도
삼성전자, 총파업 앞두고 뒤숭숭
DX 부문선 “파업 반대” 목소리도
정부 압박과 노사 협상 재개로 삼성전자 총파업이 중대 분수령을 맞은 가운데 노조 안팎에선 거액의 위원장 직책수당을 두고 뒷말이 나오는 등 뒤숭숭한 분위기가 이어지고 있다. 일부 직원들 사이에선 ‘파업하는 김에 쉬어가자’는 기류도 퍼져 있는 것으로 전해졌다.
17일 업계에 따르면 총파업을 주도하는 초기업노조 삼성전자지부는 지난 3월 조합비 일부를 노조 임원의 직책수당으로 편성할 수 있도록 하는 노조 규약(제48조 직책수당)을 신설했다. ‘노조위원장은 조합비의 10% 이내(집행 인원이 8명 이하일 경우 5% 이내)에서 직책수당을 편성해 집행할 수 있다’는 내용이다. 현 조합원 7만여명이 월 1만원씩 조합비를 내 약 7억원이 모이면 집행부 5명이 최대 3500만원, 1인당 평균 700만원을 직책수당으로 쓸 수 있는 셈이다. 해당 규약 신설에 관한 찬반 투표는 노사 협상 결렬 후 진행된 쟁의행위 찬반 투표와 함께 실시됐다고 한다.
이런 사실이 알려지자 직장인 커뮤니티 블라인드에는 최승호 위원장이 근로시간 면제 대상으로 받는 기존 급여에 직책수당까지 합하면 월 1000만원 이상 수령할 것이라는 주장이 제기됐다. 이를 두고 ‘조합비의 10%를 왜 집행부가 꿀꺽하냐’ ‘쟁의 투표에 수당 규정을 슬쩍 넣어 묻어가기 식으로 가결시킨 것 아니냐’ 등의 비판도 이어졌다. 이에 대해 노조 측은 “위원장에게 직접 확인할 사안”이라고 했고, 최 위원장은 연락이 닿지 않았다.
반도체(DS) 부문 중심의 초기업노조가 완제품(DX) 부문 소속 조합원들의 요구를 무시한다는 불만도 계속되고 있다. 실제 지난 15일 DX 부문 조합원 5명이 수원지법에 ‘정식 총회 의결 없이 진행 중인 임금·단체교섭을 중지해달라’는 가처분 신청을 제기했다. DX 조합원을 중심으로 “노조 탈퇴하고 소송비를 내겠다” “사내 메신저 프로필에 ‘DS 파업반대’를 넣자’는 주장도 잇따르고 있는 것으로 알려졌다.
이미 파업을 기정사실화하며 태업하는 분위기도 일부 감지된다. 노사의 2차 사후조정 재개 소식에 소셜미디어상 삼성전자 직원 게시물에는 “3주 쉬어야 하는데 해결되는 그림으로 간다” “극적 타결되면 파업 못하게 돼 아쉽다”는 글들이 올라왔다. 블라인드에는 “파업이 취소돼도 휴가 쓰고 쉬면서 하닉(SK하이닉스) 이직 준비 하겠다”는 글도 있다. 삼성전자의 한 직원은 “실제로 파업 기간 18일을 재충전 시간으로 받아들이는 직원들이 꽤 있다”고 전했다. 업계 관계자는 “노사 협상이 극적으로 타결돼 파업에 돌입하지 않는다고 해도 삼성전자 내부 후폭풍이 만만치 않을 것”이라고 우려했다.
권지혜 이주은 기자 jhk@kmib.co.kr
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