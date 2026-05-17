정부 이틀 만에 강경책 선회… 파업 임박 노사 모두에 ‘최후 통첩’
김 총리 ‘긴급조정권’ 경고 왜?
현실화 땐 경제안보 위협 사안 판단
金, 위기 마무리 후 당권 도전할 듯
삼성전자 파업을 목전에 두고 정부가 최대 100조원의 손실을 거론하며 긴급조정권 카드까지 꺼내 들었다. 이틀 만에 입장을 바꾸면서까지 최후통첩한 건 파업이 현실화할 경우 미국발 관세 위기와 중동 전쟁에 이어 또다시 경제안보를 위협할 중차대한 사안이 된다는 판단에 따른 것이다. 김민석 국무총리가 전면에 나서서 강제 조정 가능성을 시사한 것도 노사 양측을 최대한도로 압박하려는 의도가 담겼다는 평가다.
김 총리는 17일 대국민 담화를 통해 “삼성전자의 반도체 생산 차질은 개별 기업의 손실을 넘어 수출 감소, 금융시장 불안, 수많은 협력업체의 경영·고용 악화, 국내 투자 위축 등 국민 경제 전반에 깊은 상처를 남길 것”이라며 “파업으로 웨이퍼 폐기가 발생하는 경우 경제적 피해는 최대 100조원에 이를 수 있다는 우려도 제기된다”고 밝혔다. 이어 “세계 각국이 반도체 시장 점유를 위해 필사적으로 투자 경쟁을 벌이고 있는 상황에서 한번 잃어버린 시장과 경쟁력은 회복하기 어려울 수도 있다”며 긴급조정권 발동 가능성을 거론했다. 지난 15일만 해도 청와대는 긴급조정을 결정할 단계는 아니라고 선을 그었지만 이틀 만에 급선회한 것이다.
정부는 주말 사이 관계 부처 장관 등의 개입으로 얻어낸 2차 사후조정 기회를 낭비할 수 없다는 위기 의식을 가진 것으로 알려졌다. 국무총리실 관계자는 “최대한 양쪽(노사)으로 압박해야 할 단계라고 판단한 것 같다”며 “이번 사안을 그냥 일반 회사가 파업하는 정도 수준으로 생각하면 안 된다는 메시지”라고 설명했다. 김 총리의 고심도 깊었던 것으로 알려졌다. 사기업의 노사 현안에 정부가 지나치게 개입한다는 비판이 제기될 수 있기 때문이다. 실제 한국노총은 정부의 긴급조정권 검토 메시지에 대해 “매우 부적절하다. 사실상 대기업 노동자의 파업권을 제한하는 선례로 이어질 위험이 크다”고 논평했다. 정부 소식통은 “경제안보가 위협받을 중차대한 사안이어서 총리 역시 고민이 컸고, 이 과정에서 관계 부처의 의견도 모았다”고 말했다.
노동조합법 제76조 1항은 쟁의 행위가 현저히 국민경제를 해하거나 국민의 일상생활을 위태롭게 할 위험이 있으면 고용노동부 장관이 긴급조정권을 발동할 수 있도록 한다. 조정권이 발동되면 노조는 즉각 쟁의 행위를 중단해야 하고, 30일간 파업을 할 수 없다. 노동부 관계자는 “정무적 판단에 달린 문제라고 본다. 여론의 동향과 청와대 및 정부 관련 부처의 입장을 종합적으로 고려하게 될 것”이라고 말했다.
총리실 관계자는 “삼성전자 파업은 산업·경제에 미치는 파급 효과가 크다. (긴급조정권 발동을 포함해) 모든 조치를 다 열어놓고 있으나 일차적 목표는 파업이 일어나지 않는 것”이라고 강조했다. 강유정 청와대 수석대변인도 “사후조정이 재개된 만큼 아직은 대화의 시간이 남아 있고, 대화를 통해 조정이 될 수 있게끔 최대한 지원을 아끼지 않겠다는 게 현재 정부, 청와대의 입장”이라고 밝혔다.
이번 사태가 어떻게 마무리되느냐에 따라 김 총리의 향후 정치일정도 영향을 받을 전망이다. 김 총리는 국가경제 위기 사안을 책임감 있게 마무리한 뒤 당권에 나서겠다는 의지가 강한 것으로 알려졌다. 지난 2월 미·이란 전쟁 발발 후에도 비상경제대응본부를 꾸리고 경제 위기 대응에 총력을 기울여 왔다.
최예슬 최승욱 기자, 세종=황민혁 기자 smarty@kmib.co.kr
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