‘연봉 50%’로 묶인 성과급 상한 폐지·제도화 두고 줄다리기

삼성전자 노사 협상 쟁점은

‘영업이익 15%’ 비중은 절충 가능성

노조, 조정서 성과급 제도화 고수

사측은 ‘제도화 수용 불가’ 입장

연합뉴스

삼성전자 노사가 총파업 돌입 시점을 사흘 앞둔 18일 협상을 재개하기로 했지만, 타결까지는 넘어야 할 난관이 만만치 않다. 노사는 성과급 재원 규모와 상한 폐지, 제도화 여부 등 크게 세 가지 쟁점을 두고 대치하고 있다. 이 가운데 노조가 한 발짝도 물러서지 않고 있는 건 ‘성과급 제도화’다. 반면 사측은 미래 투자 여력, 산업 전반에 미칠 여파 등을 고려하면 성과급 제도화만큼은 수용하기 어렵다는 입장이어서 결국 이 문제가 최종 분수령이 될 전망이다.



삼성전자 노조는 지난해 12월 임금·단체협약 본교섭 시작 이후 줄곧 성과급 상한 폐지 및 제도화를 요구해 왔다. 삼성전자는 실적이 목표치를 초과한 경우 초과이익의 20% 범위에서 연봉의 최대 50%를 성과급으로 지급하는 초과이익성과급(OPI) 제도를 운영하고 있다. 성과급의 기준이 되는 초과이익을 산정할 때 눈에 보이는 영업이익뿐 아니라 경제적부가가치(EVA)라는 개념이 함께 적용되다보니 직원들 사이에선 ‘성과급 산출 기준이 뭐냐’는 불만이 지속적으로 제기됐다.





이에 노조는 불투명한 EVA 대신 ‘영업이익의 15%’를 성과급 재원으로 활용해야 한다는 입장이다. 동시에 연봉의 50%로 돼 있는 성과급 상한을 폐지하고, 나아가 이를 명문화할 것을 요구하고 있다. 올해 삼성전자 영업이익 전망치가 300조원에 이르는 것을 감안하면 성과급 총 규모는 45조원으로 반도체(DS) 부문 직원 1인당 평균 약 6억원에 달한다.



사측은 기존 OPI 제도를 유지하되 영업이익 10%와 EVA 20% 중 선택할 수 있도록 하는 방안을 제시했다. 이어 올해 실적이 국내 업계 1위를 달성하면 DS 부문 메모리사업부에 영업이익의 10%를 상한 없이 특별보상으로 지급하는 안을 내놨다. 이 경우 DS 임직원이 받게 되는 성과급은 평균 4억원 수준으로 노조 안과는 2억원의 차이가 난다. 사측은 또 DS 부문 내 적자가 예상되는 사업부에 대해선 실적 개선 시 연봉의 75%를 지급하는 안도 내놨지만, 노조는 받아들이지 않았다.



노사 협상 결렬 이후 중앙노동위원회 조정회의와 사후조정 절차를 거치면서 노조는 영업이익 비중을 다소 낮추는 대신 성과급 일부를 주식으로 받는 주식보상제도 수용 입장도 밝혀 이 부분은 절충 가능성이 있다는 관측이 나온다.







다만 중노위 사후조정 결렬 이후 사측이 노조 측 요구를 받아들여 대표교섭위원을 교체하고 노조 역시 “최대한 노력하겠다”는 입장을 밝히며 협상 뜻을 내비친 만큼 양측이 극적으로 합의점을 도출할 가능성도 열려 있다는 평가다.



권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성전자 노사가 총파업 돌입 시점을 사흘 앞둔 18일 협상을 재개하기로 했지만, 타결까지는 넘어야 할 난관이 만만치 않다. 노사는 성과급 재원 규모와 상한 폐지, 제도화 여부 등 크게 세 가지 쟁점을 두고 대치하고 있다. 이 가운데 노조가 한 발짝도 물러서지 않고 있는 건 ‘성과급 제도화’다. 반면 사측은 미래 투자 여력, 산업 전반에 미칠 여파 등을 고려하면 성과급 제도화만큼은 수용하기 어렵다는 입장이어서 결국 이 문제가 최종 분수령이 될 전망이다.삼성전자 노조는 지난해 12월 임금·단체협약 본교섭 시작 이후 줄곧 성과급 상한 폐지 및 제도화를 요구해 왔다. 삼성전자는 실적이 목표치를 초과한 경우 초과이익의 20% 범위에서 연봉의 최대 50%를 성과급으로 지급하는 초과이익성과급(OPI) 제도를 운영하고 있다. 성과급의 기준이 되는 초과이익을 산정할 때 눈에 보이는 영업이익뿐 아니라 경제적부가가치(EVA)라는 개념이 함께 적용되다보니 직원들 사이에선 ‘성과급 산출 기준이 뭐냐’는 불만이 지속적으로 제기됐다.이에 노조는 불투명한 EVA 대신 ‘영업이익의 15%’를 성과급 재원으로 활용해야 한다는 입장이다. 동시에 연봉의 50%로 돼 있는 성과급 상한을 폐지하고, 나아가 이를 명문화할 것을 요구하고 있다. 올해 삼성전자 영업이익 전망치가 300조원에 이르는 것을 감안하면 성과급 총 규모는 45조원으로 반도체(DS) 부문 직원 1인당 평균 약 6억원에 달한다.사측은 기존 OPI 제도를 유지하되 영업이익 10%와 EVA 20% 중 선택할 수 있도록 하는 방안을 제시했다. 이어 올해 실적이 국내 업계 1위를 달성하면 DS 부문 메모리사업부에 영업이익의 10%를 상한 없이 특별보상으로 지급하는 안을 내놨다. 이 경우 DS 임직원이 받게 되는 성과급은 평균 4억원 수준으로 노조 안과는 2억원의 차이가 난다. 사측은 또 DS 부문 내 적자가 예상되는 사업부에 대해선 실적 개선 시 연봉의 75%를 지급하는 안도 내놨지만, 노조는 받아들이지 않았다.노사 협상 결렬 이후 중앙노동위원회 조정회의와 사후조정 절차를 거치면서 노조는 영업이익 비중을 다소 낮추는 대신 성과급 일부를 주식으로 받는 주식보상제도 수용 입장도 밝혀 이 부분은 절충 가능성이 있다는 관측이 나온다.그러나 성과급 제도화는 여전히 노사 입장차가 좁혀지지 않고 있다. 노조는 지난 13일 중노위 조정안을 거부하면서 “조합의 요구는 상한폐지 투명화와 제도화”라며 “일회성 안건을 받아들일 수 없어 결렬 선언했다”고 밝혔다. 조정안은 OPI 제도를 유지하되, 매출·영업이익 1위 달성 시 OPI 초과분 영업이익의 12%를 특별경영성과급으로 지급하는 내용이었다.다만 중노위 사후조정 결렬 이후 사측이 노조 측 요구를 받아들여 대표교섭위원을 교체하고 노조 역시 “최대한 노력하겠다”는 입장을 밝히며 협상 뜻을 내비친 만큼 양측이 극적으로 합의점을 도출할 가능성도 열려 있다는 평가다.권지혜 기자 jhk@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지