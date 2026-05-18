강남역 사건 10년… 여성들은 여전히 “오늘도 살아남았다”
추모 포스트잇 강남역 다시 뒤덮어
최근 광주 여고생 피살 사건 닮은꼴
강력범죄 피해 여성 비율 80%대로
허위영상 제작·유포 5년새 18배 ↑
17일 오후 서울 서초구 강남역 10번 출구 계단을 덮은 반투명 지붕 한쪽 벽면에는 ‘나에게 강남역이란 여전한 현실이다’ ‘나는 오늘 살아남았어요. 하지만 내일은?’ ‘광주 여고생 피살 사건을 보고 당신이 생각났어요’ 등 수많은 포스트잇이 빼곡히 붙어 있었다. 2016년 5월 17일 강남역 인근 한 상가의 공용화장실에서 20대 여성이 일면식도 없는 남성 김성민(당시 34세)에게 흉기로 살해당한 ‘강남역 살인사건’ 10주기를 맞아 시민들이 저마다의 생각을 붙임으로써 사건 직후 10번 출구를 뒤덮었던 ‘추모 포스트잇’을 재현한 것이다.
젠더폭력해결페미니스트연대 등 여성단체들도 이날 사건 현장 인근에서 여성 대상 폭력을 규탄하며 바닥에 드러눕는 ‘다이인(die-in)’ 퍼포먼스를 벌였다. 20대 직장인 차소민씨는 “2016년 강남역에서 ‘여성들이 날 무시해서 죽였다’는 범인의 분노와 10년이 지난 2026년 광주에서 교제 요구를 거절한 여성을 스토킹하고 길 가는 여학생을 살해한 범인의 분노는 왜 이렇게 닮았느냐”며 “여성들은 도대체 언제까지 조심하며 살아야 하느냐”고 반문했다.
10년 전 강남역에서 발생한 살인 사건은 한국 사회에 큰 충격을 던졌다. 김성민은 경찰 조사에서 “평소 여성들에게 무시당해 범행했다”는 취지로 진술했다. 권김현영 여성현실연구소 소장은 지난 8일 서울여성회 주최 강연에서 “강남역 사건은 여성 혐오에 기반한 페미사이드(여성 살해) 표적범죄”라며 “이를 자기 삶의 문제로 받아들인 여성들이 포스트잇을 붙이면서 사회적 사건이 됐다”고 분석했다.
강남역 사건 이후 10년 동안 여성폭력을 둘러싼 사회적 논의와 제도는 빠르게 변했다. 미투운동과 혜화역 불법촬영 편파수사 규탄 시위, 텔레그램 n번방 사건 등을 거치며 여성폭력 문제는 오프라인 강력범죄를 넘어 디지털 성폭력과 온라인 착취 문제로까지 확대됐다. 이에 따라 여성폭력방지기본법과 n번방 방지법, 스토킹처벌법, 딥페이크 성범죄 처벌 강화법 등 관련 입법도 이어졌다.
국가 통계 역시 단순 범죄 유형을 넘어 관계 기반 폭력을 포괄하는 방향으로 바뀌고 있다. 성평등가족부가 지난해 발표한 ‘여성폭력 통계’에는 처음으로 친밀한 관계 살인·치사 현황이 포함됐다. 여성폭력방지기본법도 여성폭력을 성폭력·디지털 성폭력·스토킹·친밀한 관계 폭력 등으로 규정하고 있다. 연인·배우자 등 친밀한 관계에서 발생한 살인·치사 사건은 2023년 205건에서 2024년 219건으로 늘었고, 폭력 사건도 연간 5만건을 넘어섰다.
하지만 최근 광주 여고생 피살 사건과 같이 여성을 대상으로 한 폭력과 강력 범죄는 지금도 끊임없이 반복되고 있다. 대검찰청 범죄통계에 따르면 살인·강도·성폭력 등 강력범죄 피해자 가운데 여성의 비율은 2016년 83.6%에서 2022~2023년 70%대로 내려갔다가 2024년 다시 80.3%로 올랐다. 전진숙 더불어민주당 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료 등에 따르면 성폭력 발생 건수는 2016년 2만8993건에서 지난해 3만5506건으로 증가했다. 디지털 성폭력은 2016년 7105건에서 2024년 1만5612건으로 배 이상 늘었다. 촬영물을 이용한 협박·강요 범죄는 5년 새 약 7배, 허위영상물 제작·유포 범죄는 18배 증가한 것으로 나타났다. 권 소장은 “과거에는 직접 만나거나 물리력을 행사해야만 가능했던 폭력이 이제는 사진 한 장만으로도 가능해졌다”며 “불법 촬영물이 한 번 유포되면 완전히 삭제하기 어렵다는 점에서 디지털 환경이 성범죄를 더욱 쉽고 비가역적인 형태로 바꿔놨다”고 말했다.
여성 대상 폭력을 방지하기 위한 입법과 후속 조치 속에서도 여전히 사각지대가 많다는 지적도 나온다. 2021년 스토킹처벌법이 시행되면서 스토킹 검거 건수는 2022년 9895건에서 지난해 1만6331건으로 증가했다. 하지만 현행 제도에서 가정폭력처벌법과 스토킹처벌법 외에 친밀한 관계에서 이뤄지는 폭력을 포괄적으로 규율하는 별도 법률이 없어 결혼·사실혼 관계가 아니거나 스토킹 행위로 인정되지 않은 경우 피해자 보호나 가해자 처벌이 쉽지 않은 실정이다. 이를 보완하기 위해 친밀한 관계 폭력을 별도로 규율하는 법안이 다수 발의됐지만 국회 문턱을 넘지 못하고 계류된 상태다.
허민숙 국회입법조사처 입법조사연구관은 “사건이 터질 때마다 단발성 법안 발의는 쏟아지지만 그뿐”이라며 “여성들이 매일 죽어 나가는 와중에도 정치권은 한가롭게 입법을 미뤄 왔다”고 지적했다. 권 소장은 “지금 필요한 것은 최소한이 아닌 최대치의 대응”이라고 강조했다. 지난 3월 ‘친밀한 관계 폭력 처벌법(가정폭력처벌법 개정안)’을 대표 발의한 전 의원은 “강남역 사건 이후 10년간 제도적 진전은 있었지만 현실은 여전히 국가 보호 체계의 뼈아픈 공백을 보여준다”며 “정서적 통제와 반복적 위협이 살인이라는 비극으로 이어지기 전에 국가가 조기에, 적극적으로 개입해야 한다”고 말했다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
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