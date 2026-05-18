[Car스텔라] 브라질서 기아 EV3 이름 가로챈 중국 업체
중국 JMEV, EV2·EV3 선보여
다행히 이미 상표권 등록 완료
기아는 브라질에서 소형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) EV3를 출시하기 위해 현재 정부 승인 절차를 밟는 중입니다. 그런데 중국 전기차업체 JMEV가 이달 초 EV2와 EV3라는 이름의 전기차를 브라질에 선보였습니다. EV는 기아가 전 세계 시장에서 공통으로 사용하는 전기차 이름입니다. 그걸 중국 업체가 기아의 브라질시장 론칭 직전에 가로챈 겁니다.
심지어 JMEV의 EV2와 EV3는 초저가 전기차를 표방합니다. 브라질에서 가장 싼 내연기관차인 시트로엥 C3(약 2200만원)보다도 낮은 가격으로 대대적인 마케팅을 시작한 상태였습니다. 자칫 기아의 EV 시리즈에 ‘싸구려’ 이미지가 덧씌워질 수 있는 상황인 것이죠.
기아는 즉각 대응에 나섰습니다. 다행히도 기아는 브라질 산업재산권기구(INPI)에 EV2와 EV3의 상표권 등록을 완료한 상태였습니다. 기아는 이 이름이 자사의 독점적 자산임을 강조하며 상표권 보호를 위해 필요한 모든 법적 조치를 취하겠다는 공식 성명을 발표했습니다.
JMEV의 브라질 수입사인 E-모터스는 즉각 명칭을 변경하겠다고 했습니다. 메르시지우 기비시에즈 E-모터스 최고경영자(CEO)는 현지 언론에 “JMEV가 다른 국가에서 사용하는 이름을 그대로 가져오는 과정에서 기아가 브라질에 상표를 선점한 사실을 인지하지 못했다”고 해명했습니다. E-모터스는 해당 모델의 이름을 ‘이지 어반’(Easy Urban)과 ‘이지 프로’(Easy Pro)로 각각 변경했습니다.
한국에선 거의 알려지지 않은 사건이지만 브라질 현지 언론들은 이 사건을 주목했습니다. 그러면서 인지도가 거의 없는 중국 소규모 업체가 이번 일로 소비자에게 이름을 알릴 수 있었다고 보도했습니다. 한 현지 매체는 “이 사건은 결국 JMEV 브랜드와 모델의 인지도를 높이는 결과로 이어졌다”고 전했습니다. 의도적인 노이즈 마케팅이었을 가능성을 제기한 겁니다.
인도네시아에서도 중국 브랜드 진출 과정에서 비슷한 일이 있었습니다. 중국 전기차업체 BYD(비야디)가 BMW의 고성능 브랜드 차량인 M6와 같은 이름의 모델을 출시한 것이죠. BMW는 즉각 소송을 제기했고 아직도 분쟁은 이어지는 중입니다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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