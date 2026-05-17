트럼프 떠나자 푸틴 부른 시진핑… 높아진 중국 외교 입지
푸틴, 트럼프 귀국 나흘 만에 방중
파키스탄 총리, 23~25일 방중 예정
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일 중국을 공식 방문한다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 방중 일정을 마치고 귀국한 지 나흘 만으로 중국의 외교적 입지가 그만큼 높아졌다는 평가가 나온다.
AP통신은 16일(현지시간) 크렘린궁을 인용해 시진핑 중국 국가주석이 푸틴 대통령을 초청했으며, 이번 방문은 2001년 체결된 중·러 선린우호협력조약 25주년에 맞춰 계획됐다고 전했다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트는 “중국이 같은 달에 두 강대국 정상을 차례로 초청하는 것은 이번이 처음”이라며 “이는 갈수록 분열되는 세계 질서 속에서 중국이 양국과의 관계를 조율하고 핵심적인 강대국으로 자리매김하려는 노력을 반영한 것”이라고 전했다.
크렘린궁에 따르면 양국 정상은 정상회담을 통해 양국 관계 현안, 양국의 포괄적 동반자 관계 및 전략적 상호 협력 강화 방안, 주요 국제·지역 현안과 경제 협력 등을 논의할 예정이다. 뉴욕타임스는 두 정상이 여러 양자 협정에 서명할 것이라고 전했다.
이번 회담은 미·중 정상회담에 뒤이어 열린다는 점에서 주목된다. 트럼프 대통령은 지난 13~15일 베이징에서 시 주석과 만나 무역 문제와 대만 문제, 이란 정세 등을 논의했다. 양국은 협력 확대 의지를 강조했지만 주요 쟁점에서 구체적인 합의에 이르진 못했다.
드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 최근 브리핑에서 “푸틴 대통령이 방중 기간 중·미 간 상호작용에 대해 중국 측과 의견을 교환할 것”이라고 밝혔다.
상하이 국제관계학자 선딩리는 싱가포르 연합조보에 “푸틴 대통령이 정상회담 내용을 파악하기 위해 직접 나설 필요는 없다”며 “그가 직접 나선 것은 중·미 관계 변화 가능성에 대한 관심과 우려가 크다는 의미”라고 분석했다.
미국과 이란을 중재하는 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리도 중국을 찾는다. 파키스탄 매체 등에 따르면 샤리프 총리는 23~25일 중국을 방문할 예정이다. 파키스탄과 중국의 디지털 회랑 구축 등 양국 현안과 이란 전쟁이 핵심 의제가 될 것으로 전망된다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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