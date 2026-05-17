TK신공항으로 구애하는 金… 대구 각계원로 등에 업은 秋
대구시장 후보 보수 쟁탈전 치열
김부겸 또 국힘 당원 지지선언식
추경호측 “당원 뺏는 구태 그만”
여야가 대구에서 보수 유권자 쟁탈전을 벌이고 있다. 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보는 이재명 대통령의 지원사격을 받은 대구·경북(TK) 통합신공항 공약을 내세워 국민의힘을 탈당한 유권자들 끌어안기에 나섰다. 추경호 국민의힘 후보는 지역 원로 지지선언을 바탕으로 지지층 단속을 꾀하고 있다.
김 후보 캠프는 17일 대구 달서구의 선거사무소에서 국민의힘 군위군 당원 1701명의 탈당 및 지지선언식을 가졌다. 이들은 탈당 선언문에서 “지금 군위군은 신공항 사업 지연과 지역 소멸이라는 절박한 위기에 직면해 있음에도 국민의힘은 당리당략에 매몰되어 대구·경북의 사활이 걸린 통합신공항을 외면했다”며 “지역을 외면하는 정치를 거부한다”고 밝혔다. 군위군은 의성군과 함께 지역 숙원사업인 TK신공항 예정지 중 한 곳이다.
대구 보수 표심의 국민의힘 집단 이탈은 최근 연이어 발생하고 있다. 김 후보 캠프에 따르면 지난 6일, 10일엔 각각 347명, 1325명의 당원이 보수당을 탈당한 뒤 김 후보를 지지했다. 최근 2주간 대구 지역 국민의힘 당원 이탈자는 3370여명에 이른다고 한다. 민주당은 지역내총생산 꼴찌의 오명을 벗어나려는 의지가 작용한 것으로 본다. 김 후보 캠프 관계자는 국민일보에 “시민도 이젠 덮어놓고 보수당이 아닌, TK신공항 사업을 누가 실제로 더 잘 해낼 수 있는지를 보는 것 같다”고 말했다. 정부·여당도 측면 지원에 나서는 모양새다. 이 대통령은 지난 15일 군위를 찾아 TK신공항 사업 진행 상황을 직접 점검했다. 민주당 원내 핵심관계자는 통화에서 “지역 유권자의 실제 수요를 정확히 파악한 뒤 TK신공항 특별법의 당론 추진 여부를 결정할 것”이라며 입법 지원 가능성도 내비쳤다.
추 후보는 대구 지역 각계 원로인사 지지를 확보하며 민심 누수를 막는다는 전략이다. 문희갑·조해녕·김범일 전 대구시장, 배영식·이종진·류성걸 전 의원 등 원로 134명은 추 후보 지지 선언문에서 “국민의힘에 실망해 투표할 명분을 잃었다는 탄식을 잘 알고 있다”면서도 “이번 선거는 헌정질서를 유린하는 여당의 입법독재 폭주를 멈춰 세울 마지막 보루를 쌓는 일”이라고 밝혔다. 이어 “추 후보는 정교한 정책과 추진력으로 ‘돈과 사람이 모이는 대구’를 만들 적임자”라며 “그의 승리는 대구경제 대개조의 신호탄이자 품격 있는 보수 재건의 초석이 될 것”이라고 강조했다.
추 후보 측은 김 후보의 표심 빼앗기 전략을 겨냥해 “구태정치를 멈추라”고 목소리를 높였다. 최은석 선대위 대변인은 “경선 탈락자들의 상실감을 이용해 지지선언을 유도하고 세를 규합하는 행위는 결코 통합의 정신이 될 수 없다”며 “선거가 끝나고 김 후보는 경기도 양평으로 돌아가면 그만이나 대구에 남아 있어야 할 분들에게 씌워진 ‘철새’와 ‘배신’이라는 주홍글씨는 누가 어떻게 책임질 것이냐”고 주장했다.
한웅희 이형민 기자 han@kmib.co.kr
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