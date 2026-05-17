6년 만에 또 고개 숙인 이재용 “비바람 제가 맞겠다”
해외 출장 조기 귀국… 대국민 사과
닫혔던 노사 ‘대화의 문’ 다시 열려
이재용 삼성전자 회장이 성과급 대립으로 촉발된 총파업 위기와 관련해 대국민 사과를 했다. 6년 전 ‘무노조 경영’ 폐기 선언과 함께 고개를 숙였던 이 회장이 이번엔 거대 세력으로 성장한 노조와의 갈등 문제로 다시 한번 대국민 메시지를 내놓은 것이다.
이 회장은 지난 16일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터를 통해 입국하는 길에 취재진과 만나 “우선 회사 내부 문제로 불안과 심려를 끼쳐드린 점, 전 세계 고객분들께 진심으로 사과드린다”며 “삼성을 응원해 주시고 사랑해 주시고 채찍질해 주시는 국민 여러분께 머리 숙여 사죄드린다”고 말했다. 이 회장은 사과 발언 동안 세 차례 고개를 숙였다. 이 회장은 총파업 위기가 고조되자 해외 출장 일정을 조정해 조기 귀국한 것으로 알려졌다.
그는 “노동조합 여러분, 삼성 가족 여러분 우리는 한 몸 한 가족”이라며 “지금은 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가야 할 때”라고 말했다. 이어 “매서운 비바람은 제가 맞고 다 제 탓으로 돌리겠다”며 “우리 한번 삼성인(人)임을 자부할 수 있게 최선을 다해보자”고 호소했다.
이 회장이 대국민 사과한 것은 2022년 회장 취임 이후 처음이자 경영권 승계와 노조 와해 문제 등에 대해 사과한 2020년 5월 이후 6년 만이다. 당시 부회장이었던 이 회장은 “삼성의 노사 문화가 시대 변화에 부응하지 못했다는 지적을 받았다”며 “삼성에서 무노조 경영이라는 말이 나오지 않도록 하겠다”고 선언했다.
그가 창사 이래 최대 규모 총파업을 앞두고 직접 사과에 나선 것은 파업 현실화 시 삼성전자 차원을 넘어 국가 경제에 심대한 악영향을 미치고 글로벌 공급망 차질까지 우려되는 상황이기 때문이다. 정부가 적극적인 중재에 나서고 있는 만큼 총수로서 책임 있는 모습을 보일 필요성도 있었을 것으로 풀이된다.
이 회장의 대국민 사과 직후 닫혔던 노사 간 대화의 문도 다시 열렸다. 최승호 삼성전자 초기업노조 위원장은 “(노사 간) 신뢰 회복에 시간이 걸릴 수 있지만 함께 갈 수 있도록 이번 교섭부터 노력해주면 좋겠다. 저도 최대한 노력하겠다”고 말했다.
이주은 기자
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