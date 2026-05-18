포스코이앤씨 사내 AI 대회… ‘시간 절감’ 성과
전사 AI 챌린지 대회 최근 마무리
작업일보 자동화 AI 에이전트 주목
포스코이앤씨가 사내 인공지능(AI) 대회에서 특정 업무에 드는 시간을 획기적으로 줄이는 AI 에이전트를 발굴해냈다.
포스코이앤씨는 지난 3월 24일 시작한 ‘전사 AI 챌린지’ 대회를 지난 15일 마무리했다고 17일 밝혔다. 영상과 보고서, AI 에이전트, 골든벨 등 4개 부문에 걸쳐 전 직원의 절반에 가까운 1887명이 참가했다.
가장 주목받은 건 AI 에이전트 부문 최우수작인 ‘작업일보 자동화 AI 에이전트’다. 작업일보란 매일 진행된 공정의 세부 내용과 투입된 인력·장비·자재, 기상 상황, 특이사항 등을 기록하는 주요문서다.
작업일보는 여태 현장 협력사 직원들이 매일 소셜미디어로 작업 내용을 보고한 걸 담당자가 수작업으로 취합해 작성해왔다. 이번 AI 에이전트로 하루 90분 이상 소요되던 반복 업무를 줄일 수 있다. 연간으로 환산해 현장 담당자 1인당 약 375시간, 즉 약 2개월 업무 절감 효과가 기대된다.
각 부문 최우수 수상자에게는 포상과 함께 해외 글로벌 AI 컨퍼런스 참관 연수 기회가 제공됐다. 포스코이앤씨 관계자는 “일회성 개발에만 머무르지 않고 포스코이앤씨만의 최적화된 AI 플랫폼을 구축해 AI 에이전트를 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 밝혔다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사