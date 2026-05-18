금리 인상 가능성에 4대 금융 순이익 추정치 20조원 육박
하반기 1∼2회 금리 인상 관측
가계·자영업자 이자 부담 커져
기준금리 인상 가능성이 커지면서 과실은 금융사가 가져가고, 부담은 서민과 자영업자에게 돌아갈 수 있다는 우려가 나온다. 4대 금융지주의 올해 당기순이익은 사상 최대인 20조원에 육박할 것으로 전망된다. 반면 금리가 0.25% 포인트 오르면 가계대출 차주의 1인당 이자 부담은 연평균 16만3000원, 자영업자는 55만원 늘어날 것으로 추산된다.
금융권에서는 한국은행이 하반기 중 적게는 한 차례, 많게는 두 차례 기준금리 인상에 나설 수 있다는 전망을 내놓고 있다. 중동전쟁 여파로 국제유가가 고공행진하면서 인플레이션을 억제하기 위해 한은이 기준금리 인상 카드를 꺼낼 가능성이 있다는 것이다. 기준금리가 오르면 시중 대출금리도 뒤따라 상승할 가능성이 커진다.
KB·신한·하나·우리 등 4대 금융지주의 올해 순이익은 사상 최대인 20조원에 육박할 것으로 보인다. 17일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 4대 금융지주의 올해 당기순이익 전망치는 19조7331억원으로 집계됐다. 지난해 말 전망치인 19조1256억원에서 약 4개월 만에 6075억원(3.2%) 불어났다. 이 경우 4대 금융의 올해 순이익은 역대 최대치를 새로 쓰게 된다.
금리 상승기는 은행권에 수익 확대 요인으로 작용한다. 통상 대출금리는 예·적금 금리보다 더 빠르게 오른다. 은행이 대출이자로 벌어들이는 돈과 예·적금 이자로 지급하는 돈의 차이인 예대마진이 커지면서 이자이익이 늘어나는 구조다.
반면 금리 상승은 서민과 자영업자에겐 직접적인 이자 부담 증가로 이어진다. 박성훈 국민의힘 의원실이 한은으로부터 제출받은 자료에 따르면 대출금리가 0.25% 포인트 상승할 경우 가계대출 차주의 이자 부담은 연간 3조2000억원 늘어나는 것으로 추산됐다. 1인당으로 환산하면 이자 부담이 연평균 16만3000원 커지게 된다.
자영업자의 부담은 더 무겁다. 대출금리가 0.25% 포인트 오르면 자영업자의 이자 부담은 총 1조8000억원 증가한다. 전체 증가액은 가계대출보다 작지만 차주 수가 상대적으로 적은 만큼 1인당 부담 증가는 연평균 55만원에 달한다.
여러 금융사에서 동시에 돈을 빌린 다중채무 자영업자는 금리 인상의 충격을 더 크게 받는다. 대출금리가 0.25% 포인트 상승할 경우 이들의 이자 부담은 총 1조1000억원, 1인당 64만원 늘어나는 것으로 추산됐다. 지난해 말 기준 전체 자영업자대출 가운데 다중채무자가 차지하는 비중은 59.3%에 이른다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
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