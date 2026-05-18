“배 위에서 유튜브를”… KT, 울릉 앞바다에 ‘스타링크’ 띄웠다
KT SAT, 크루즈에 무선 인터넷 구축
포항~울릉도 해상 ‘통신 단절’ 지워
객실서 주문 서비스 ‘하이오더’ 도입
지난 12일 밤 경북 포항에서 출발해 울릉도 사동항으로 향하는 울릉크루즈 선내. 승객들이 오가는 통로 한쪽에 ‘울릉크루즈×스타링크’라고 적힌 대형 포스터가 붙어 있었다. ‘바다 한가운데서도 인터넷 걱정 끝!’이라는 문구와 함께 데이터 이용 요금이 1기가바이트(GB)당 3000원이라고 적힌 내용이 눈에 들어왔다. 크루즈 입구 옆 키오스크 화면에도 ‘스타링크 데이터’ 구매 아이콘이 별도로 마련돼 있었다.
승객들은 포스터와 키오스크를 번갈아 바라보며 “배에서도 인터넷이 된대” “말로만 듣던 스타링크네” 등 반응을 보였다. 울릉도에 사는 조모(33)씨는 “예전에는 배가 육지에서 멀어지면 인터넷이 끊기는 탓에 필요한 영상을 미리 내려받아 타야 했다”며 “스타링크가 도입된 후에는 보고 싶은 영상을 실시간으로 볼 수 있어 만족스럽다”고 말했다.
대형 여객선 ‘뉴씨다오펄호’가 오가는 포항과 울릉도 사이 거리는 약 208㎞다. 그동안 배가 육지에서 100㎞가량 떨어지면 2~3시간 동안 통신이 끊겼다. 하지만 이제는 바다 한가운데서도 인터넷을 이용할 수 있게 된 것이다. 크루즈 안내데스크 직원은 “탑승객들이 ‘배에서도 인터넷이 되느냐’며 놀라 문의하는 경우가 적지 않다”며 “속도도 빨라 이용객 만족도가 높은 편”이라고 전했다.
KT SAT은 해운사 울릉크루즈와 협업해 뉴씨다오펄호에 무선 인터넷 환경을 구축했다. 스페이스X의 위성 인터넷 서비스 ‘스타링크’에 자체 개발한 해양 네트워크 종합 솔루션 ‘엑스웨이브 원(XWAVE ONE)’을 결합한 방식이다. 스타링크는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 스페이스X가 운영하는 서비스로 위성 수천 개를 활용해 해상·산간 등 지상 통신망이 닿기 어려운 지역에서도 접속을 가능하게 한다.
승객들은 선내 키오스크에서 데이터를 구매한 뒤 제공되는 핀(PIN) 번호를 입력하면 객실과 갑판, 식당 등 배 안 어디서든 인터넷을 이용할 수 있다. 크루즈 내부에는 무선공유기 30여대가 설치돼 있어 빠르고 안정적인 접속이 가능하다. 실제 선내 인터넷 속도를 측정해보니 다운로드 속도는 약 180Mbps(초당 메가비트)로 영상을 재생해도 끊김이 없었다.
KT는 선내 객실과 연회장에 테이블오더 서비스 ‘하이오더’도 도입했다. 기존에는 승객이 주문을 위해 객실을 나와 매장이나 식당으로 직접 이동해야 했지만, 이제는 하이오더를 통해 객실 안에서도 음식과 특산품을 주문하고 받아볼 수 있다. 오징어숙회와 족발, 돈가스 등 식사류뿐 아니라 울릉도 호박엿, 호박빵, 명이절임 등 지역 특산물도 구매할 수 있다.
디지털 결제 서비스에 익숙하지 않은 울릉도 주민들도 하이오더를 통해 관련 서비스를 자연스럽게 접하게 됐다. KT 관계자는 “울릉도는 지리적인 특성상 새로운 디지털 결제 서비스가 빠르게 확산되기 어려운 환경”이라며 “관광객과 주민이 함께 이용하는 여객선 객실에 하이오더를 우선 적용한 배경”이라고 설명했다.
KT에 따르면 지난 1월 뉴씨다오펄호에 하이오더를 도입한 후 관련 매출은 약 150% 늘었다. KT는 “하이오더가 선사 수익 확대는 물론 울릉도 내 전자결제 서비스 확산에도 긍정적인 영향을 미치고 있다”며 “앞으로도 KT SAT 다중궤도 위성 서비스와 디지털 기술을 바탕으로 스마트십 시대 구현에 힘쓰겠다”고 말했다.
울릉도=차민주 기자 lali@kmib.co.kr
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